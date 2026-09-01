Hyundai SantaFe EREV chốt lịch ra mắt vào năm sau

Tại sự kiện CEO Investor Day 2026, Hyundai Motor Company đã chính thức xác nhận kế hoạch đưa mẫu SUV SantaFe EREV vào sản xuất thương mại. Trước thời điểm công bố chính thức, các phiên bản thử nghiệm của SantaFe EREV đã xuất hiện trên đường phố dưới mã hiệu nội bộ MX5a EREV, trong đó ký tự "a" đại diện cho cấu hình chuẩn bị cho thị trường Bắc Mỹ.

Quan sát từ các nguyên mẫu này cho thấy xe được trang bị hai cổng tiếp nạp năng lượng riêng biệt, gồm nắp bình xăng truyền thống và cổng sạc điện, phục vụ cho cơ chế vận hành đặc thù của hệ truyền động EREV. Cấu trúc truyền động trên Hyundai Santa Fe EREV hoạt động theo nguyên lý hybrid nối tiếp (series hybrid).

Động cơ đốt trong trang bị trên xe không tham gia trực tiếp vào quá trình dẫn động bánh xe mà chỉ đóng vai trò như một máy phát điện, cung cấp năng lượng để nạp lại cho cụm pin điện áp cao trong lúc vận hành. Thiết lập này giúp xe duy trì các đặc tính vận hành đặc trưng của phương tiện thuần điện, bao gồm phản hồi mô-men xoắn tức thời và độ êm ái trong khoang cabin, đồng thời giải quyết rào cản về phạm vi di chuyển nhờ sự hỗ trợ từ động cơ xăng.

Hyundai cho biết, dung lượng cụm pin trang bị trên SantaFe EREV được giảm xuống chỉ còn dưới một nửa so với các mẫu xe thuần điện có kích thước tương đương. Việc cắt giảm dung lượng pin giúp tối ưu hóa khối lượng bản thân của xe, đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất.

Theo thông số mục tiêu do nhà sản xuất công bố, Hyundai SantaFe EREV sở hữu tổng phạm vi hoạt động sau một lần nạp đầy nhiên liệu và sạc pin đạt trên 966 km. Xe dự kiến ra mắt người tiêu dùng vào nửa đầu năm 2027, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa trải nghiệm lái của xe điện và khả năng linh hoạt trên hành trình dài.

Hyundai đã chính thức xác nhận kế hoạch đưa mẫu SUV SantaFe EREV vào sản xuất thương mại

Mặc dù quá trình nghiên cứu và phát triển nền tảng kỹ thuật cho SantaFe EREV được thực hiện tại Hàn Quốc, dây chuyền sản xuất thương mại sẽ được đặt tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA), thuộc tiểu bang Alabama, Mỹ.

Kế hoạch này là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô hoạt động của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Bắc Mỹ. Hyundai đặt mục tiêu bổ sung thêm 500.000 xe vào tổng năng lực sản xuất trong khu vực, đồng thời nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn cung nội địa lên trên mốc 80% trước năm 2030.