Xem trước Hyundai Santa Fe 2027, bản 2.5L có thể “chia tay” hộp số DCT

Theo bản dựng, Hyundai Santa Fe facelift có thể chuyển sang phong cách gọn gàng và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thanh mảnh, kết hợp đèn LED định vị bố trí dọc ở hai bên. Lưới tản nhiệt được thể hiện với các thanh ngang, nằm giữa phần đầu xe vuông vức.

Cản trước cũng được làm mới với những mảng ốp màu tối, tiếp tục duy trì vẻ khỏe khoắn đặc trưng của Santa Fe. Hai bên thân xe được tiết chế đường nét, trong khi phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu dạng dọc, nối liền bằng một dải đèn ngang. Cách xử lý này tạo hiệu ứng thị giác liền mạch hơn cho phần đuôi, đồng thời mang đến diện mạo khác biệt so với thiết kế hiện tại.

Tuy nhiên, đây chỉ là bản phác họa không chính thức của NYMammoth dựa trên hình ảnh xe chạy thử, không phải thiết kế được Hyundai xác nhận. Do đó, các chi tiết trên bản dựng chưa thể dùng để khẳng định diện mạo cuối cùng của Santa Fe 2027.

Bên cạnh ngoại hình, thay đổi đáng chú ý được cho là nằm ở hộp số. Các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L tăng áp có thể không tiếp tục dùng hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT) như hiện nay. Thay vào đó, Hyundai được cho là sẽ chuyển sang hộp số tự động sử dụng biến mô.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý trên phiên bản 2.5L tăng áp khi Santa Fe bước vào đợt nâng cấp. Hiện chưa có thông tin cho thấy động cơ này sẽ thay đổi về công suất hoặc mô-men xoắn. Trong khi đó, phiên bản hybrid dự kiến vẫn sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe bản nâng cấp mới được kỳ vọng ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.