Có nên mua Santa Fe máy dầu cũ lúc này?

Từ cuối năm 2024, khi mà Hyundai bán ra Santa Fe thế hệ mới với việc đưa tới bản facelift mới, đồng thời lược bỏ bản động cơ xăng khiến nhiều các mẫu Santa Fe máy dầu cũ được "săn lùng" và tạo cơn sốt trên thị trường. Tuy nhiên, ở năm 2026 này, việc mua Santa Fe máy dầu cũ có phải là lựa chọn sáng suốt?

Ưu điểm nổi bật của Santa Fe máy dầu cũ

Một trong những lý do khiến Santa Fe máy dầu cũ được săn lùng là khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Động cơ diesel Smartstream D2.2 sản sinh công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm, vượt trội so với các phiên bản xăng và chỉ kém nhẹ so với bản Turbo. Những con số này mang lại sức kéo ấn tượng, đặc biệt hữu ích khi chạy đường dài hoặc chở tải nặng, đồng thời vẫn tiết kiệm chi phí vận hành - ưu điểm truyền thống của động cơ diesel.

Không chỉ vận hành, Santa Fe máy dầu còn ghi điểm nhờ thiết kế lịch lãm, mềm mại, khác biệt với trào lưu SUV góc cạnh, “boxy” đang phổ biến hiện nay. Tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa mạnh mẽ, phù hợp với người thích phong cách tinh tế nhưng nam tính.

Ngoài ra, dàn trang bị trên Santa Fe máy dầu cũ đặc biệt ở các bản cao cấp cũng là điểm cộng lớn. Gói an toàn Smart Sense cung cấp nhiều tính năng hiện đại như hỗ trợ giữ làn LFA, đèn pha thích ứng AHB, giám sát điểm mù BVM & BCA, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cùng ga tự động thông minh và chức năng giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Nhờ vậy, chiếc SUV cũ gần như không thua kém xe mới về công nghệ an toàn.

Một điểm thú vị khác là người mua Santa Fe máy dầu cũ có thể “thừa hưởng” các phụ kiện do chủ xe trước đầu tư, từ dán phim cách nhiệt, camera hành trình, cảm biến, đến các món đồ nâng cấp thẩm mỹ hay tiện ích. Chỉ cần lựa chọn kỹ, xe cũ gần như được cá nhân hóa theo nhu cầu người mua.

Những rủi ro cần cân nhắc

Tuy nhiên, việc mua Santa Fe máy dầu cũ không thiếu thách thức. Quy định kiểm định khí thải siết chặt từ ngày 1/3/2026 khiến nhiều người lo ngại. Xe phải trải qua quy trình đo khí thải nghiêm ngặt, có thể phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng nếu không đạt chuẩn, hoặc gặp khó khăn khi đăng kiểm định kỳ.

Ngoài ra, như bất kỳ xe cũ nào, Santa Fe máy dầu cũng tiềm ẩn rủi ro về cơ khí và điện tử. Động cơ diesel bền bỉ nhưng không miễn nhiễm với các hỏng hóc ở kim phun, bơm cao áp, turbo hay hệ thống khí thải – những hạng mục sửa chữa tốn kém nếu không kiểm tra kỹ. Nội thất và hệ thống điện cũng cần đánh giá cẩn thận để tránh phát sinh chi phí lớn sau khi nhận xe.

Kết luận

Santa Fe máy dầu cũ vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ thiết kế tinh tế, vận hành mạnh mẽ, trang bị hiện đại và giá trị giữ tốt. Tuy nhiên, để giảm rủi ro liên quan kiểm định khí thải, nên ưu tiên các đời xe từ 2022 trở đi và kiểm định mới trong năm 2026 nếu mua xe đời cũ hơn.

Ngoài đời xe, kiểm tra kỹ tình trạng máy móc và các hạng mục cơ khí là bước quan trọng, nhất là khi giá Santa Fe máy dầu cũ từ đời 2022 trở đi đang dao động trên 1,1 tỷ đồng.