Hyundai khai tử dòng xe i10 tại châu Âu để thúc đẩy xe điện mới

Hyundai sẽ ngừng sản xuất i10 tại châu Âu sau 18 năm, mở đường cho IONIQ 3 mẫu xe điện phổ thông mới ra mắt tháng 4/2026. Hyundai vừa xác nhận chấm dứt sản xuất Hyundai i10 tại Anh và nhiều thị trường châu Âu, khép lại hành trình kéo dài khoảng 18 năm của một trong những mẫu hatchback cỡ nhỏ phổ biến nhất khu vực.

Ra mắt lần đầu năm 2008, i10 nhanh chóng tạo dựng vị thế nhờ giá bán dễ tiếp cận, kích thước nhỏ gọn phù hợp đô thị và trang bị đủ dùng. Trong suốt vòng đời, mẫu xe này đạt doanh số hơn 3,3 triệu chiếc trên toàn cầu, riêng thị trường Anh đóng góp hơn 370.000 xe.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, doanh số i10 suy giảm khi thị hiếu người dùng châu Âu dịch chuyển mạnh sang xe hybrid và xe điện cỡ nhỏ. Theo Autoexpress, Hyundai đã ngừng nhận đơn đặt hàng mới từ nhà máy, dù một số đại lý vẫn còn xe tồn kho để bán nốt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Việc dừng i10 không đồng nghĩa Hyundai bỏ trống phân khúc xe phổ thông. Ngược lại, hãng đang chuẩn bị tung ra Hyundai IONIQ 3, mẫu xe điện hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 4/2026. IONIQ 3 từng được hé lộ thông qua concept Concept Three tại Triển lãm ô tô Munich.

Theo những hình ảnh chạy thử, phiên bản thương mại giữ khá nhiều đường nét của bản concept, với phong cách “Aero Hatch” nhấn mạnh tính khí động học, dáng hatchback thể thao và cánh gió đuôi dạng ducktail. Về kích thước, IONIQ 3 lớn hơn đáng kể so với i10. Xe có chiều dài khoảng 4.287 mm, trục cơ sở 2.722 mm, tiệm cận các mẫu xe điện cỡ B/C như Kia EV3 hay Volkswagen ID.3.

Điều này cho thấy Hyundai không chỉ thay thế i10 bằng một mẫu xe điện cùng cỡ, mà đang “nâng chuẩn” về không gian và khả năng sử dụng. Giá bán chính thức chưa được công bố, song giới phân tích dự đoán IONIQ 3 sẽ khởi điểm khoảng 25.000 bảng Anh, thấp hơn Kona Electric và nhắm tới nhóm khách hàng phổ thông lần đầu chuyển sang xe điện. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Hyundai vẫn duy trì Hyundai Inster EV, mẫu EV giá rẻ nhất của hãng tại châu Âu.

Quyết định của Hyundai phản ánh xu hướng chung tại châu Âu, nơi các mẫu xe đô thị chạy động cơ đốt trong ngày càng khó tồn tại do áp lực tiêu chuẩn khí thải và chính sách môi trường. Hiện nay, những cái tên như Kia Picanto (Morning) là số ít còn trụ lại, nhưng tương lai cũng không được đánh giá là dài hạn khi xe điện giá rẻ ngày càng nhiều.

Hyundai cho biết IONIQ 3 và Inster EV sẽ không phân phối tại Mỹ, nơi thị trường vẫn ưu tiên SUV và bán tải cỡ lớn, đồng thời chịu nhiều rào cản về chi phí và chính sách. Tại Việt Nam, các mẫu hatchback hạng A như i10, Morning vẫn giữ vai trò nhất định nhờ giá bán thấp và chi phí sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, thị trường cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt sang xe điện đô thị và MPV cỡ nhỏ, đặc biệt trong nhóm khách hàng cá nhân trẻ và dịch vụ vận tải.

Trong ngắn hạn, việc ngừng sản xuất Hyundai i10 như tại châu Âu khó xảy ra, bởi nhu cầu xe giá rẻ chạy xăng vẫn còn lớn. Dù vậy, về dài hạn, khi hạ tầng sạc phát triển và xe điện giá phổ thông xuất hiện nhiều hơn, không loại trừ khả năng Hyundai và các hãng khác sẽ từng bước thay thế hatchback xăng bằng các mẫu EV cỡ nhỏ, tương tự những gì đang diễn ra tại châu Âu.