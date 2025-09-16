Hyundai giới thiệu mẫu xe ý tưởng Ioniq 3 tại triển lãm Munich 2025

Tại triển lãm ô tô Munich, Hyundai giới thiệu mẫu xe điện concept mới mang tên Three, nhiều khả năng sẽ trở thành Ioniq 3 khi ra mắt thương mại vào năm 2026. Đây là mẫu hatchback điện nhỏ gọn, cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen ID. Golf, sở hữu chiều dài 4.288 mm nhưng mang dáng coupe thể thao với phần mái dốc và đầu xe thấp.

Hyundai gọi đây là Aero Hatch, sự kết hợp giữa nóc xe kiểu coupe, ngôn ngữ thiết kế “Nghệ thuật Thép” với các đường giao nhau mạnh mẽ, cùng cửa kính sau thẳng đứng để cân bằng tính khí động học và sự thực dụng.

Concept Three nổi bật với hệ thống chiếu sáng Parametric Pixel ở cả hai đầu xe, được tinh chỉnh để tạo hiệu ứng chuyển màu độc đáo. Các chi tiết như bộ khuếch tán, cánh gió sau trong suốt hay vòm bánh xe cỡ lớn có thể được kế thừa cho bản hiệu suất cao N Line trong tương lai.

Bên trong, Hyundai phá vỡ lối mòn với khoang lái không màn hình cảm ứng lớn. Thay vào đó, người lái có thể mang thiết bị riêng để gắn lên bảng điều khiển, tùy chỉnh trải nghiệm. Ghế ôm thân bọc vải tái chế từ rác thải đại dương, bề mặt nội thất phối vàng chanh - xám nhẹ, kết hợp bột nhôm siêu nhẹ, mang tính bền vững cao.

Hyundai chưa công bố chi tiết hệ truyền động, nhưng theo dự đoán, Ioniq 3 sẽ chia sẻ nền tảng với Kia EV4, sử dụng kiến trúc điện 400V thay vì 800V. Xe sẽ có tùy chọn mô tơ đơn hoặc kép, hai gói pin và phạm vi hoạt động tối đa 628 km đối với phiên bản hiệu suất cao.

Với thiết kế đột phá và định hướng bền vững, Ioniq 3 hứa hẹn trở thành mẫu xe điện chiến lược, giúp Hyundai mở rộng danh mục Ioniq, cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ châu Âu ngay từ khi ra mắt năm 2026.