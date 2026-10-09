Hyundai Elantra thế hệ mới được khách hàng quê nhà ưa chuộng

Dù đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh mức giá nhưng Hyundai Elantra thế hệ mới (hay còn gọi là Avante) vẫn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về doanh số ngay trong tháng đầu tiên mở bán.

Theo số liệu thống kê, tổng doanh số của Hyundai Elantra trong tháng 9 đạt 7.305 xe, trong đó riêng thế hệ mới chiếm 6.945 xe. Kết quả trên đưa Elantra lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số ô tô tại Hàn Quốc. Hyundai The New Grandeur dẫn đầu với 8.898 xe, trong khi Kia Sorento đứng ngay phía trên Elantra với 6.957 xe.

Hyundai Elantra trong tháng 9 đạt 7.305 xe trong tháng vừa qua.

Thực tế doanh số tháng 9 của Avante thế hệ mới chủ yếu đến từ các phiên bản trang bị động cơ xăng truyền thống. Cấu hình động cơ hybrid hiện vẫn chưa tiến hành bàn giao rộng rãi tới tay khách hàng do giới hạn nguồn cung.

Kết quả tháng 9 mới phản ánh giai đoạn đầu của Elantra thế hệ mới. Việc mẫu xe duy trì được doanh số ở mức cao trong những tháng tiếp theo, đặc biệt sau khi bản hybrid được giao tới khách hàng nhiều hơn sẽ là cơ sở để đánh giá sức hút thực tế của thế hệ mới tại thị trường Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, Elantra 2027 có hai lựa chọn hệ truyền động. Phiên bản động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên đã được tinh chỉnh để đạt công suất 147 mã lực, cao hơn 26 mã lực so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn hơn.

Tổng công suất hệ thống đạt 155 mã lực. Riêng phiên bản hybrid được bổ sung công nghệ phanh tái tạo năng lượng Smart Regenerative Braking 3.0 và hệ thống Hybrid Hierarchical Predictive Control System có khả năng phân tích cung đường phía trước để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Elantra mới có hai lựa chọn hệ truyền động thuần xăng và động cơ lai hybrid.

Chế độ Stay Mode cũng cho phép điều hòa và hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động ngay cả khi xe dừng mà không cần khởi động động cơ. Trước khi mở bán, Elantra thế hệ mới nhận nhiều ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc do giá niêm yết tăng đáng kể.

Giá khởi điểm của xe vượt 23,9 triệu won tương đương 463,91 triệu đồng, trong khi phiên bản hybrid cao cấp có giá khoảng 42 triệu won tương đương 815,24 triệu đồng.