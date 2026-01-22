Honda thay đổi logo trên xe ô tô điện và hybrid

Các dòng xe điện và hybrid từ sau năm 2027 sẽ được Honda sử dụng logo chữ H mới, trong khi xe động cơ đốt trong vẫn giữ nhận diện cũ, phản ánh chiến lược điện hóa từng bước của hãng. Cụ thể, Honda đang bước vào giai đoạn điện hóa sâu hơn và đi kèm với đó là một thay đổi mang tính biểu tượng trong nhận diện thương hiệu.

Theo xác nhận từ đại diện Honda tại Mỹ, logo chữ H mới sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện và hybrid ra mắt từ sau năm 2027, trong khi các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn tiếp tục dùng biểu trưng hiện tại. Đây không phải là một cuộc “đổi logo toàn diện”, mà là bước chuyển có kiểm soát, phản ánh rõ chiến lược song song của Honda trong giai đoạn quá độ: vừa duy trì các sản phẩm truyền thống, vừa đẩy mạnh xe điện hóa.

Logo chữ H mới sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu xe điện và hybrid ra mắt từ sau năm 2027.

So với biểu trưng quen thuộc, logo chữ H mới của Honda được thiết kế theo hướng không viền, đường nét phẳng và gọn gàng hơn. Phong cách này phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại trên xe điện, đồng thời tạo cảm giác công nghệ và tương lai rõ nét hơn.

Theo Honda, logo mới không chỉ xuất hiện trên xe mà còn được triển khai dần tại hệ thống đại lý, các hoạt động truyền thông thương hiệu và cả mảng đua xe thể thao. Đây được xem là công cụ định vị hình ảnh, giúp người dùng dễ dàng nhận diện các sản phẩm thuộc “kỷ nguyên điện hóa” của hãng.

Logo chữ H mới lần đầu được giới thiệu trên các mẫu concept thuộc dòng 0 Series ra mắt đầu năm 2024. Mẫu xe thương mại đầu tiên dự kiến sử dụng biểu trưng này là 0 SUV, được sản xuất tại bang Ohio (Mỹ). Dù ban đầu xe được lên kế hoạch ra mắt năm 2026, Honda xác nhận mốc thời gian chính thức áp dụng logo mới sẽ là từ năm 2027.

Honda khẳng định logo chữ H mới không giới hạn ở xe thuần điện.

Hãng sẽ tiếp tục trình làng 0 Saloon, mẫu sedan cùng nền tảng, cũng sử dụng logo phát sáng. Bên cạnh đó là 0 Alpha SUV, mẫu SUV điện cỡ nhỏ định hướng toàn cầu, tập trung vào các thị trường như Nhật Bản và Ấn Độ.

Đáng chú ý, Honda khẳng định logo chữ H mới không giới hạn ở xe thuần điện. Trong giai đoạn từ 2027 đến 2031, hãng dự kiến tung ra 13 mẫu xe hybrid e:HEV thế hệ mới, với hiệu suất cao hơn và mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu hơn. Những mẫu xe hybrid này cũng sẽ mang logo mới.

Điều đó đồng nghĩa, các thế hệ tiếp theo của những cái tên quen thuộc như Civic hay CR-V hoàn toàn có khả năng nằm trong nhóm sản phẩm đầu tiên sử dụng nhận diện chữ H mới. Ở thời điểm này, Honda chưa công bố kế hoạch áp dụng logo mới cho các mẫu xe động cơ đốt trong thuần túy. Hãng nhấn mạnh chiến lược triển khai nhận diện mới sẽ diễn ra từng bước, ưu tiên các dòng xe điện hóa trước khi mở rộng sang những mảng khác trong hệ sinh thái kinh doanh.

Logo chữ H đã gắn liền với Honda từ năm 1963.

Logo chữ H đã gắn liền với Honda từ năm 1963 và từng được tinh chỉnh vào các năm 1969, 1981, 1991 và 2001. Phiên bản mới nhất được lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay dang rộng, tượng trưng cho một lần “tái lập” thương hiệu khi Honda bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất trong lịch sử.

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang tăng tốc điện hóa, việc Honda chọn cách thay đổi logo có chọn lọc cho thấy hãng không chạy theo trào lưu một cách vội vàng, mà đang xây dựng bản sắc mới song hành cùng lộ trình sản phẩm dài hạn.