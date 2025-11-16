Honda nhận đặt 10 xe Civic Type R cuối cùng về Việt Nam

Sau 3 năm có mặt tại Việt Nam, mẫu hatchback hiệu suất cao đầu tiên của Honda phân phối chính hãng - Civic Type R đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi dừng bán. Honda Việt Nam xác nhận chỉ còn đúng 10 chiếc cuối được nhận đặt hàng, đánh dấu lời chia tay với cộng đồng đam mê tốc độ trong nước.

Và điều này có thể mẫu hatchback hiệu suất cao với hộp số sàn 6 cấp trở thành món sưu tầm hiếm. Dù có giá gần 3 tỷ đồng, tương đương một số xe thể thao hay hạng sang nhưng Civic Type R vẫn có cộng đồng người chơi riêng, chấp nhận đánh đổi tiện nghi để đổi lấy sự kiểm soát thuần khiết sau vô-lăng.

Ngoại hình của Civic Type R được tối ưu cho hiệu năng: lưới tản nhiệt lớn tăng gió làm mát, mâm 19 inch trọng lượng nhẹ, cánh gió cố định cỡ lớn, cụm 3 ống xả trung tâm và gói khí động học giảm lực cản ở tốc độ cao. Nội thất đậm chất đường đua với ghế da lộn đỏ ôm lưng, vô-lăng vát đáy, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối không dây.

Honda Civic Type R được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp vốn là lựa chọn ngày càng hiếm trong thế giới xe thể thao hiện nay. Hệ thống Rev Match System tự động vù ga khi về số giúp trải nghiệm sang số mượt và chính xác gần như tuyệt đối.

Dưới làn sóng chuyển mình mạnh mẽ của ngành ô tô sang xe điện và hộp số tự động, Civic Type R nổi bật như một biểu tượng cuối cùng gìn giữ tinh thần lái xe thuần chất cơ khí. Việc dừng bán Type R sẽ khiến mức giá “sang tay” của mẫu xe này có khi cao hơn cả giá niêm yết chính hãng.