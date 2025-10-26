Honda nâng cấp xe Civic Type R để chạy các giải Rally

Honda Racing Corporation (HRC) vừa giới thiệu phiên bản xe đua rally Honda Civic Type R HRC Rally XP, trước khi chính thức ra mắt tại Grand Prix Mỹ vào cuối tuần này. Cụ thể, Honda Civic Type R HRC Rally XP có mặt tại chặng đua F1 United States Grand Prix vào cuối tuần này tại Texas, Mỹ.

Xe đua Rally - Civic Type R được phát triển dựa trên Civic Type R thế hệ thứ 6 mang mã FL5. Và Honda không tiết lộ nhiều thông tin về Civic, nhưng xe có ngoại thất màu sơn HRC Đỏ - Trắng - Xanh bắt mắt. Lớp sơn này có logo của Hiệp hội Đua xe Rally Hoa Kỳ (American Rally Association - ARA), đồng thời xe sẽ tham gia mùa giải tiếp theo của Giải vô địch Quốc gia ARA.

So với Civic tiêu chuẩn, phiên bản xe đua có thêm cản trước tích hợp hốc gió mới, nắp capô có thêm khe gió làm mát, bộ mâm sơn màu trắng phong cách rally của Speedline và lốp Hoosier. Cánh gió sau đặt cao và hệ thống 3 ống xả được thay bằng ống đơn.

Bên trong Civic Type R HRC Rally XP có khung chống lật, ghế đua thể thao màu đỏ, ốp cửa và cụm đồng hồ kỹ thuật số tiêu chuẩn, vô lăng đua OMP, bảng đồng hồ taplo tích hợp đèn báo sang số, phanh tay cỡ lớn, hộp số sàn,... Các nút điều khiển điều hòa được thay bằng các nút vật lý, màn hình cảm ứng chính 9.0 inch vẫn được giữ lại. Nhiều trang bị không cần thiết đã được lược bỏ. Và hệ thống treo và vi sai chống trượt trên Civic Type R HRC Rally XP có thể được nâng cấp.

Không rõ sức mạnh của Civic Type R HRC Rally XP, động cơ nguyên bản VTEC, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 320 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp; 4 chế độ lái Comfort, Sport, Individual và +R. Honda Civic Type R có thể đạt tốc độ tối đa 272 km/h.

Thời điểm hiện tại xu hướng ô tô nghiêng về những chiếc crossover thì Civic Type R trở thành biểu tượng cho niềm vui khi cầm lái. Honda Civic Type R HRC Rally XP sẽ chính thức tham dự ARA National Championship vào mùa giải năm sau cùng với đội đua Honda of America Racing Team (HART). Đồng thời thay thế chiếc Civic đời 2017 và Acura Integra đời 2023 trong phân hạng L2WD.

Tại thị trường Việt Nam, HVN công bố chương trình đặt hàng cuối cùng này nhưng thông tin chi tiết về giá bán, trang bị cụ thể sẽ được các đại lý phân phối ô tô Honda trên toàn quốc thông tin chi tiết nếu khách hàng quan tâm.

Mẫu xe hiệu suất cao Honda Civic Type R đang được phân phối tại Việt Nam.

Hiện tại chưa rõ giá bán của 10 chiếc Civic Type R cuối cùng này có thay đổi hay không hay vẫn giữ nguyên mức 2,4 tỷ đồng như công bố cách đây 2 năm. Mặc dù là một mẫu xe hiệu suất cao và là niềm tự hào của Honda trong phân khúc xe hiệu suất cao toàn cầu, tuy nhiên do giá bán khá cao và trang bị hộp số sàn mang tính bảo thủ là những rào cản khiến nhiều người chơi xe chưa mặn mà với mẫu xe này.