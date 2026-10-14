Loạt xe 7 chỗ 'đua' khuyến mãi, giảm giá cả trăm triệu

Bước sang quý cuối năm, cuộc đua giảm giá tiếp tục lan rộng ở nhóm ô tô 7 chỗ, từ các mẫu MPV phổ thông đến SUV cỡ lớn. Theo đó, nhiều dòng xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp hoặc tặng thêm quyền lợi, với tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong phân khúc MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật hàng đầu với chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Tùy phiên bản, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới khoảng 90-95 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander tiếp tục có khuyến mãi ở mức cao.

Trong khi đó, mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator có mức khuyến mãi 43-78 triệu đồng. Khách hàng có thể thương lượng để trừ vào giá xe tại đại lý. Hiện giá Mitsubishi Destinator giao dịch ở mức 702-812 triệu đồng, ở ngưỡng dễ tiếp cận nhất từ khi mở bán từ cuối 2025.

Honda BR-V (giá 629-705 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản G và L, tương đương mức giảm 62-70 triệu đồng. Tương tự, dòng Suzuki XL7 Hybrid (giá 599,9 triệu đồng) cũng được ưu đãi toàn bộ phí trước bạ tương đương giảm 60 triệu đồng.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên thành 73-75 triệu đồng tùy phiên bản.

Thực tế tại đại lý, mức giảm ở một số mẫu còn cao hơn chương trình chính hãng. Chẳng hạn, Toyota Veloz Cross Top có giá niêm yết 660 triệu đồng nhưng được một số tư vấn viên chào bán với giá khoảng 535-549 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất hơn 110 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức khuyến mãi của từng đại lý có thể khác nhau. Ngoài ra, mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào màu xe, lượng xe tồn kho và điều kiện đi kèm của từng nhà phân phối.

Ở nhóm MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross được ưu đãi 45-60 triệu đồng tùy phiên bản. Phiên bản hybrid có giá niêm yết 960 triệu đồng nhận mức khuyến mãi cao nhất, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 900 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá không chỉ giới hạn ở nhóm MPV phổ thông mà còn mở rộng sang một số mẫu SUV có giá bán cao hơn. Trong tháng 10, Mazda CX-8 được ưu đãi tối đa 95 triệu đồng, với giá sau ưu đãi từ 889 triệu đồng.

Ford Everest cũng tiếp tục được kích cầu. Phiên bản Platinum 4x4 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi các bản Platinum 4x2, Sport và Active được giảm trực tiếp 30-35 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với giá trị lớn cho dòng Santa Fe với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản ưu đãi này không hoàn toàn được trừ trực tiếp bằng tiền mặt vào giá bán, mà có thể bao gồm hỗ trợ từ hãng, đại lý và các quyền lợi hậu mãi.

Santa Fe tiếp tục là mẫu xe Hyundai được khuyến mãi nhiều nhất.

Hai mẫu xe 7 chỗ khác của thương hiệu Hàn Quốc là Palisade (đời cũ) cùng MPV Stargazer cũng đang được khuyến mãi lớn, gói ưu đãi giá trị lần lượt 68 và 117 triệu đồng.

Cũng ở nhóm xe Hàn, theo trang chủ Kia Việt Nam, dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival được khuyến mãi từ 20-70 triệu đồng. Mức ưu đãi cao nhất áp dụng cho phiên bản Carnival 2.2D Signature 7S​ (giá 1,569 tỷ đồng).

Với xe Trung Quốc, MG G50 là cái tên được giảm giá mạnh thời gian gần đây. Chương trình áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025 với tổng giá trị ưu đãi từ 96-110 triệu đồng tùy phiên bản, bao gồm bảo hiểm vật chất và hỗ trợ tài chính.

Việc nhiều mẫu xe 7 chỗ đồng loạt được ưu đãi cho thấy cạnh tranh về giá đang lan rộng trên thị trường xe 7 chỗ, không còn tập trung riêng ở nhóm MPV phổ thông.

Ở góc độ người tiêu dùng, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm thuận lợi để lựa chọn và mua ô tô với chi phí tối ưu hơn nhờ các chương trình khuyến mãi. Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng mức giảm cao chủ yếu áp dụng do các xe đời cũ, có thể bị hạn chế về phiên bản và màu sắc.