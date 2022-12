Honda HR-V có thêm phiên bản thấp để thu hút khách hàng Việt

Theo thông tin chia sẻ từ nhân viên tư vấn bán hàng, Honda Việt Nam sẽ bổ sung thêm HR-V phiên bản G mới ngay trong tháng 12 này nhằm kích cầu mua sắm cũng như tăng thêm khả năng cạnh tranh so với các đối thủ trong phân khúc. Mặc dù giá bán chưa tiết lộ nhưng phiên bản mới này sẽ có giá "mềm" hơn so với 2 phiên bản L giá 826 triệu đồng và RS giá 871 triệu đồng.

Theo đó, HR-V phiên bản G sẽ bị cắt một số trang bị như ghế da thành ghế nỉ và chỉnh cơ, vô-lăng da đổi thành vô-lăng urethane, đồng hồ analog kết hợp màn hình nhỏ, phía sau là ống xả đơn... Một số trang bị khác vẫn giữ được như gói công nghệ an toàn Honda Sensing, ghế Magic Seat với 3 chế độ gập, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời,….

Thay đổi lớn nhất có thể xảy ra khi Honda HR-V bản G được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên thay vì tăng áp như bản L hay RS. Cấu hình động cơ này khá giống bản G tại Indonesia khi cho công suất 121 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm đi kèm với hộp số CVT vô cấp. Hiệu suất của động cơ này khá giống với mẫu Honda City đang phân phối tại Việt Nam.

Honda HR-V thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 6/2022 với 2 phiên bản L và RS. Mức giá của xe có phần cao hơn các đối thủ vì vậy doanh số của HR-V không thật sự tốt trong phân khúc. Tính từ lúc mở bán tới này doanh số của HR-V chỉ đạt 1.930 xe thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Thời gian gần đây, mẫu xe Honda HR-V hoàn toàn mới nhận đạt được đánh giá 5 sao với tổng điểm 100,92 trên 120 điểm (tương đương với 81,38 trên 100 điểm), bao gồm các bài thử nghiệm: tác động va chạm đầu xe, tác động va chạm hông xe và đánh giá đối với các tính năng an toàn được trang bị trên xe.

Mẫu xe mới đạt được điểm số ấn tượng 28,00 trên 32 điểm đối với khả năng Bảo vệ An toàn cho Người lớn (AOP); 45,43 trên 51 điểm cho khả năng Bảo vệ An toàn cho Trẻ nhỏ (COP) và 19,5 trên 21 điểm cho các Công nghệ Hỗ trợ An toàn (SATs) và 8,00 trên 16 điểm cho An toàn với xe máy (MS).

