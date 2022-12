Bộ đôi Hyundai Creta và Accent giảm giá mạnh mùa cuối năm

Vừa qua, một số đại lý bắt đầu tung chương trình ưu đãi hai mẫu xe như Accent và Creta hiện đang được giảm giá so với mức niêm yết ban đầu. Đây có thể xem là nỗ lực từ phía các đại lý nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, trong bối cảnh sức mua đang giảm.

Cụ thể, một đại lý ở khu vực miền Nam đang chào bán Accent với mức giảm tiền mặt 28 triệu đồng cho 2 phiên bản AT (số tự động). Sự điều chỉnh này khiến mẫu sedan hạng B phiên bản AT Tiêu chuẩn giảm từ 501 triệu xuống còn 473 triệu đồng, trong khi bản AT Đặc biệt giảm từ 542 triệu xuống 514 triệu đồng.

Riêng 2 bản MT (số sàn) không có khuyến mãi, giá vẫn giữ nguyên như niêm yết chính hãng là 426 và 472 triệu đồng. Bên cạnh đó, mức giảm dành cho các phiên bản AT của Accent có thể sẽ chênh lệch vài triệu đồng tùy theo chính sách kinh doanh riêng của từng đại lý cũng như lượng xe tồn trong kho.

Mức giảm nêu trên khiến Hyundai Accent trở thành mẫu sedan hạng B có giá hấp dẫn nhất phân khúc. Với khuyến mãi lớn như vậy, Accent hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh Toyota Vios để giành lấy vị thế sedan hạng B bán chạy nhất năm 2022 tại Việt Nam. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 vừa qua, Accent bán được tổng cộng 17.619 xe, chỉ thua vị trí dẫn đầu của Toyota Vios (18.870 xe) với khoảng cách không quá lớn.

Ở dòng xe Hyundai Creta, mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ này hiện đang được các đại lý giảm giá khá nhiều. Mức giảm cao nhất ghi nhận được là tại một đại lý ở Hà Nội, trong đó Creta bản Cao cấp giảm tới 35 triệu đồng, cùng với các mức giảm 15 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 20 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn. Qua đó, giá thực tế Creta tại đây sẽ chỉ còn lần lượt 705 triệu, 675 triệu và 620 triệu đồng.

Creta từng là mẫu xe "nổi tiếng" vì khan hàng trong suốt nhiều tháng kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2022. Dù nguồn cung xe đã dồi dào hơn kể từ tháng 9 vừa qua, nhưng sau đó đến cuối tháng 10 nhà phân phối TC Motor lại điều chỉnh tăng giá bán lẻ đề xuất nhiều nhất tới 20 triệu đồng. Như vậy, động thái giảm giá của các đại lý hiện nay đã đưa giá Creta trở về gần với mức trước khi được TC Motor tăng giá.

Dẫu vậy, nhưng vấn đề xoay quanh giá bán không làm mất đi sức hấp dẫn của Creta. Theo thống kê, Creta chính là xe du lịch Hyundai bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 10/2022 với 1.979 xe, cộng dồn 10 tháng đầu năm 2022 đã được tới 8.982 xe. Creta được ưa chuộng vì kiểu dáng ấn tượng và sở hữu nhiều option hữu ích.

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2022 không được sôi động như những năm trước đây vì nhiều lý do khách quan. Mặt khác, không ít mẫu xe trên thị trường khan hàng vì thiếu nguồn cung linh phụ kiện. Chính vì vậy đây là dịp tốt để những mẫu xe đang có sẵn hàng như Hyundai Accent hay Creta tìm kiếm chủ nhân.

