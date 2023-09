Honda BR-V được hỗ trợ 100% phí trước bạ, giảm cao nhất tới gần 80 triệu đồng

Từ ngày 7/9 đến ngày 30/9, Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho dòng xe BR-V. Trong đó, bản G được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, còn bản L hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Sau khi áp dụng ưu đãi, BR-V G giảm nhiều nhất khoảng 80 triệu đồng xuống 581 triệu đồng, nếu khách đăng ký ra biển Hà Nội (lệ phí trước bạ xe mới là 12%). Tương tự, phiên bản L được giảm nhiều nhất 42 triệu đồng, hạ xuống còn 663 triệu đồng.

Ngoài khuyến mại từ nhà sản xuất, một số đại lý còn sẵn sàng tặng thêm phụ kiện cho khách mua xe Honda BR-V, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới gần 100 triệu đồng.

Honda BR-V vừa ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 7/2023. Xe nhập khẩu Indonesia. Nguyên nhân đợt ưu đãi lần này là do nền kinh tế suy thoái, sức mua của thị trường ô tô giảm mạnh, đồng thời các đối thủ đồng hạng cũng đang được ưu đãi, giảm giá mạnh tay.

Cụ thể, Mitsubishi Xpander được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản AT và AT Premium, tương đương mức giảm tiền mặt 59,8 - 65,8 triệu đồng. Một mẫu xe khác là Suzuki Ertiga Hybrid cũng đang giảm sâu lên tới 120 triệu đồng với bản AT. Toyota Avanza Premio và Veloz Cross lắp ráp trong nước, được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ phía Chính phủ.

Trong tháng đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, Honda BR-V đã bán được 283 chiếc. Con số này không quá cao nhưng vẫn là khởi đầu khá tốt đối với mẫu xe đến từ Nhật Bản. Thậm chí, Honda BR-V còn vượt mặt các đối thủ kỳ cựu như Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer và Suzuki Ertiga tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]