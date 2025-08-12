Chênh 30 triệu nên chọn Honda BR-V G hay Hyundai Stargazer X Cao cấp

Phân khúc MPV 7 chỗ hiện đang là lựa chọn được nhiều khách hàng cân nhắc cho mục đích sử dụng cho gia đình hoặc xe dịch vụ. Trong đó, Hyundai Stargazer X nằm ở phân khúc giá rẻ, còn Honda BR-V lại nằm ở phân khúc cao hơn. Tuy vậy sự chênh lệch giữa phiên bản cao cấp nhất của Stargazer X với phiên bản thấp nhất của BR-V chỉ là 30 triệu đồng, cụ thể:

Hyundai Stargazer X Cao cấp có giá niêm yết 599 triệu đồng

Honda BR-V G có giá niêm yết 629 triệu đồng

Vậy với sự chênh lệch không quá cao này, khách hàng nên lựa chọn mẫu xe của Honda hay của Hyundai thì tốt hơn.

Về thiết kế

Hai dòng xe MPV 7 chỗ này có ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt. Hyundai Stargazer X Cao cấp mang lối thiết kế như một chiếc mobihome cực nhỏ gọn, vừa tiện ích cho những chuyến đi xa, mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt để cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trong khi đó Honda BR-V lại mang lối thiết kế đặc trưng của một chiếc SUV với bề ngoài lịch lãm, sang trọng phù hợp thị hiếu của nhiều khách hàng Việt. Xe cũng sở hữu khoảng sáng gầm cao hơn, và dùng bánh 17 inch cho khả năng vận hành linh hoạt hơn trên nhiều địa hình so với Hyundai Stargazer X Cao cấp.

Cả hai đều được tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu có chỉnh điện gập điện, ăng ten vây cá,...

Về nội thất

Sở hữu chiều dài cơ sở tốt hơn, do đó Hyundai Stargazer X Cao cấp cũng có được không gian nội thất rộng rãi hơn so với Honda BR-V. Ngoài ra, với việc sử dụng ghế bọc da, Stargazer X Cao cấp cũng đem tới sự thời thượng hơn so với ghế bọc nỉ của đối thủ.

Hyundai Stargazer X cũng sở hữu các trang bị hiện đại hơn với màn hình giải trí 10 inch, có sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động, âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời, đèn trang trí nội thất...

Tuy vậy, Honda BR-V G vẫn toát lên nội thất sang trọng đặc trưng dù không có nhiều các trang bị hiện đại. Xe sử dụng màn hình giải trí 7 inch, ghế nỉ, vô lăng 3 chấu, hệ thống 6 loa giải trí... Dẫu vậy, xe vẫn sở hữu các trang bị hiện đại vượt trọi Stargazer với khả năng nhận lệnh bằng giọng nói, có hỗ trợ đàm thoại rảnh tay. Xe còn sở hữu Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) cho cảm giác lái nhẹ nhàng, linh hoạt khi di chuyển.

Về sức mạnh

Dù có dung tích động cơ tương đương nhau nhưng Honda BR-V G đạt được sức mạnh ấn tượng hơn, cụ thể:

- Hyundai Stargazer trang bị động cơ Smartstream G 1.5L mới, sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

- Honda BR-V G được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút.

Cả hai đều sử dụng hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Với sức mạnh tốt hơn, BR-V G cũng có khối lượng bản thân nhẹ hơn giúp xe có được khả năng vận hành ấn tượng hơn so với Hyundai Stargazer X.

Về trang bị an toàn

Cả hai mẫu MPV 7 chỗ này đều được tích hợp đầy đủ các trang bị an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS,...tuy nhiên Stargazer X Cao cấp sở hữu 6 túi khí ấn tượng hơn 4 túi khí trên Honda BR-V G.

Bù lại, BR-V G lại được trang bị gói an toàn gói công nghệ Honda Sensing với các tính năng an toàn cao cấp như: Hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, tránh cướp ga, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khởi hành.

KẾT LUẬN

Có thể thấy mỗi mẫu xe đều có những ưu thế riêng và tùy mục đích mà khách hàng nên cân nhắc để lựa chọn:

- Hyundai Stargazer X Cao cấp đem tới một chiếc xe sở hữu nội thất rộng rãi hơn, và nhiều trang bị hiện đại tiện ích hơn. Điều này giúp xe là lựa chọn rất phù hợp với các gia đình cho sở thích đi cắm trại, hoặc dã ngoại hoặc cho mục đích chạy dịch vụ cũng rất ổn.

- Honda BR-V G có giá cao hơn chỉ 30 triệu đồng nhưng lại đem tới một mẫu xe có thiết kế cao cấp, lịch lãm, tiện nghi và trang bị ở mức ổn và đặc biệt động cơ mạnh mẽ kèm trang bị an toàn vượt trội. Đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai đang cần một chiếc xe gia đình chất lượng và đề cao tính bền bỉ theo thời gian.