Xe bán tải đang 'thất sủng' sau 10 năm nở rộ tại Việt Nam?

Lợi thế thu hẹp, xe bán tải 'thất sủng'

Khoảng 10 năm trở lại đây, xe bán tải luôn nằm trong nhóm phân khúc có sức tiêu thụ ổn định tại Việt Nam, với doanh số trung bình từ 22.000 - 27.000 xe mỗi năm. Dù chỉ có khoảng 4-5 mẫu xe xuất hiện, phân khúc này vẫn chiếm khoảng 5% tổng lượng bán ra của thị trường.

Nổi bật nhất là Ford Ranger với doanh số mỗi năm có lượng bán ra khoảng 16.000-18.000 xe, chiếm khoảng 75% thị phần phân khúc và thường xuyên là một trong ba mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong vòng 5 năm qua.

Những cái tên còn lại như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max hay một số mẫu xe đã dừng bán như Mazda BT-50, Chevrolet Colorado, Nissan Navara... dù doanh số không cao nhưng cũng đủ để giúp phân khúc xe bán tải có thời gian nở rộ.

Ford Ranger thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: Ford Ninh Thuận

Các mẫu xe như Ford Ranger, Toyota Hilux... không chỉ phục vụ nhu cầu chở hàng mà còn được nhiều gia đình sử dụng như xe đi lại hàng ngày. Việc chia sẻ nền tảng khung gầm rời với các mẫu SUV như Ford Everest hay Toyota Fortuner giúp xe bán tải ngày càng được nâng cấp về tiện nghi, công nghệ, thậm chí tiệm cận trải nghiệm xe du lịch.

Chính sự kết hợp giữa tính đa dụng và chi phí sở hữu hợp lý đã tạo nên “cơn sốt” xe bán tải.

Trong nhiều năm, lệ phí trước bạ dành cho dòng xe này chỉ dao động 6%-7,2%, thấp hơn đáng kể so với mức 10%-12% của xe con, thậm chí trước năm 2019 chỉ ở mức 2%. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh then chốt về chi phí lăn bánh.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi, khi các chính sách ưu đãi dần thu hẹp, khoảng cách chi phí giữa xe bán tải và SUV/crossover không còn quá lớn.

Trong khi đó, các dòng xe đa dụng trên có mẫu mã và giá bán ngày càng đa dạng, thiết kế hiện đại, tiện nghi cao và phù hợp với môi trường đô thị, khiến người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn thay thế.

Dưới góc độ sản phẩm, khi lợi thế chi phí không còn rõ rệt, xe bán tải sẽ phải cạnh tranh trực diện với SUV. Nhưng ở góc độ sử dụng gia đình trong đô thị, SUV lại có nhiều ưu điểm hơn về sự tiện dụng và linh hoạt.

Đáng chú ý, không chỉ người tiêu dùng, các hãng xe cũng đang chịu tác động từ sự thay đổi nhanh chóng của chính sách.

Việc các quy định, tiêu chuẩn liên tục điều chỉnh khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc hoạch định chiến lược sản phẩm dài hạn, từ thiết kế, cấu hình kỹ thuật đến định vị thị trường.

Với kích thước cồng kềnh cùng mức tiêu thụ nhiên liệu diesel cao, xe bán tải có thể không còn là phương tiện được khuyến khích trong đô thị. Ảnh minh hoạ

Xe bán tải lâm vào thế "khó chồng khó"

Nếu như việc thu hẹp ưu đãi thuế, phí khiến xe bán tải dần đánh mất lợi thế cạnh tranh về giá, thì những thay đổi trong cách phân loại và định hướng quản lý phương tiện đang tác động trực diện đến giá trị và phạm vi sử dụng, yếu tố từng làm nên sức hút của dòng xe này suốt một thập kỷ qua.

Hiện nay, xe bán tải được phân loại chủ yếu dựa trên thông số kỹ thuật, thay vì mục đích sử dụng thực tế. Điều này dẫn đến khả năng nhiều mẫu xe bị xếp chung vào nhóm “ô tô tải pickup”. Khi đó, xe bán tải có thể không được "tự do" đi lại trong khu vực nội đô các thành phố lớn, đồng thời phải tuân thủ một số quy định về làn đường, tốc độ khi ra đường trường...

Một khi bị ràng buộc bởi các quy định tương tự xe tải, tính linh hoạt vốn là “điểm bán hàng” cốt lõi của bán tải sẽ bị bào mòn đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện phân loại, bối cảnh chuyển dịch sang điện hóa phương tiện cũng đặt xe bán tải vào thế khó.

Phần lớn các mẫu bán tải tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ diesel, loại nhiên liệu đang chịu áp lực lớn từ xu hướng giảm phát thải và biến động giá.

Giá dầu diesel duy trì ở mức cao trong thời gian qua đã trực tiếp làm tăng chi phí vận hành, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng xe cho mục đích di chuyển cá nhân.

Trong khi đó, các lựa chọn bán tải điện hoặc hybrid chưa hiện diện trên thị trường, khiến dòng xe này chậm chân trong cuộc đua công nghệ.

Thực tế, thị trường đã bắt đầu phản ánh những thay đổi này. Không ít người dùng tỏ ra dè dặt khi lựa chọn bán tải, nhất là tại các đô thị lớn. Thay vì một chiếc xe cồng kềnh, tiềm ẩn rủi ro bị hạn chế di chuyển và chi phí vận hành cao, nhiều khách hàng đang chuyển hướng sang các dòng SUV, vốn được xem là “an toàn” hơn cả về chính sách lẫn tính tiện dụng trong đô thị.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh và đạt đỉnh trong những năm 2014-2025, phân khúc xe bán tải đang có dấu hiệu chững lại. Dù chưa rơi vào suy giảm sâu, nhưng rõ ràng tâm lý thận trọng đã xuất hiện.

Trong bối cảnh lợi thế truyền thống dần bị xói mòn, còn rào cản sử dụng ngày càng rõ nét, xe bán tải tại Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, nơi mà chỉ một thay đổi nhỏ về chính sách hay xu hướng tiêu dùng cũng có thể định hình lại toàn bộ cuộc chơi.