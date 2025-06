Xe triệu USD Mercedes-AMG One bốc cháy không lý do

Mẫu hypercar triệu USD Mercedes-AMG One mới đây tiếp tục gây chú ý khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại thành phố Oldenburg (Đức). Chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội dù đang đỗ, buộc lực lượng cứu hỏa phải nhanh chóng can thiệp.

Dù ngọn lửa được khống chế kịp thời, chiếc hypercar chỉ còn trơ khung thép. Đặc biệt, do xe sử dụng hệ truyền động hybrid phức tạp, đội cứu hỏa đã phải dùng thêm bọt chống cháy chuyên dụng để ngăn nguy cơ tái cháy từ hệ thống pin.

Chiếc xe gặp nạn có ngoại thất phủ màu Emerald Green hiếm thấy, từng chỉ xuất hiện trên các dòng xe siêu sang của Mercedes-Benz. Ngoại hình xe nổi bật với gói khí động học chủ động, chia làm ba chế độ: Highway, Track và Race DRS lấy cảm hứng từ công nghệ xe đua F1. Thân xe làm từ sợi carbon, kết hợp mâm magnesium 9 chấu sơn vàng đồng độc đáo.

Bên trong, nội thất được cá nhân hóa với ghế da kết hợp Alcantara màu Beige, sang trọng và khác biệt hoàn toàn so với phong cách đậm chất thể thao thường thấy trên các mẫu AMG One khác. Mercedes-AMG One chính thức ra mắt thương mại sau quá trình phát triển kéo dài nhiều năm, từng được giới thiệu lần đầu năm 2017 dưới tên gọi Project One. Xe là dự án đỉnh cao của Mercedes-AMG với mục tiêu đưa công nghệ từ đường đua F1 lên xe thương mại.

Hypercar này sử dụng động cơ V6, dung tích 1.6L tăng áp lấy từ xe F1 cho công suất 574 mã lực. Kết hợp với 4 mô-tơ điện đặt ở trục khuỷu, bộ tăng áp và cầu sau, tổng công suất đạt 1.063 mã lực. Xe còn trang bị bộ pin 8,4 kWh, cho phép vận hành ở chế độ thuần điện với phạm vi 18,4 km. Nhờ chế độ RACE START, AMG One có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, sánh ngang với các hypercar nhanh nhất thế giới.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu AMG One gặp sự cố cháy nổ. Vào tháng 3/2023, một chiếc AMG One khác đã bốc cháy khi đang được vận chuyển đến tay khách hàng, khiến dư luận xôn xao. Cho đến nay, Mercedes-Benz vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức và vụ cháy mới tại Đức tiếp tục dấy lên lo ngại về độ an toàn của hệ thống hybrid trên mẫu xe này.

Việc liên tục gặp các sự cố nghiêm trọng có thể khiến Mercedes-AMG đối mặt áp lực lớn trong việc trấn an khách hàng và bảo vệ danh tiếng của một trong những mẫu hypercar tham vọng nhất từng được sản xuất.