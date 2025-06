Những sedan phổ thông vừa được giảm giá kịch sàn

Hầu hết các mẫu xe đều được các hãng và đại lý tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Điều này không chỉ nhằm tăng tính cạnh tranh mà còn để thu hút khách hàng trong bối cảnh thị trường ô tô đang trải qua một đợt giảm giá sâu.

Toyota Vios.

Theo ghi nhận vào tháng 5, Toyota đã giảm 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Vios, một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Với mức giá niêm yết từ 458-545 triệu đồng, khách hàng có thể tiết kiệm từ 23-32 triệu đồng và giúp giá bán thực tế của Vios chỉ còn từ 435-513 triệu đồng.

Không kém cạnh, Hyundai cũng đã có động thái giảm giá cho mẫu Accent với mức giảm lên đến 50 triệu đồng cho phiên bản 2024. Điều này đưa giá bán của mẫu xe này hiện chỉ còn khoảng 400-520 triệu đồng và tạo ra sức ép lớn lên đối thủ Toyota Vios.

Honda Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc khi mở lại chương trình khuyến mại cho mẫu City với mức giảm 50% lệ phí trước bạ. Với mức giá niêm yết cho các phiên bản của City dao động từ 499-569 triệu đồng, khách hàng sẽ được giảm từ 36-40 triệu đồng và đưa giá bản tiêu chuẩn chỉ còn 463 triệu đồng.

Honda City.

Nissan Almera cũng tham gia vào cuộc đua giảm giá với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và đưa giá bán của xe giảm xuống còn 440-501 triệu đồng. Trong khi đó, Mitsubishi Attrage đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho phiên bản số sàn MT để đưa giá bán xuống chỉ còn 342 triệu đồng và trở thành lựa chọn rẻ nhất trong phân khúc.

Phân khúc sedan cỡ C cũng không nằm ngoài cuộc chiến giảm giá. Mẫu KIA K3 hiện đang được giảm từ 30-35 triệu đồng để đưa giá bán xuống chỉ còn từ 419-679 triệu đồng. THACO-Mazda cũng đã thực hiện các chương trình giảm giá nhẹ cho các mẫu Mazda2 và Mazda3 nhằm tăng sức cạnh tranh.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, trong tháng đầu tiên của quý 2/2025, thị trường ô tô Việt Nam đã bổ sung 56.563 chiếc, tăng 4,8% so với tháng trước đó. Sản lượng ô tô sản xuất trong nước đạt 39.500 chiếc, tăng 3,7% so với tháng 3 và 60% so với cùng kỳ năm trước cho thấy nguồn cung xe mới đang dồi dào.

KIA K3.

Các chuyên gia nhận định rằng đợt giảm giá trong tháng 5 vừa qua đã thiết lập một kỷ lục mới cho thị trường ô tô, với nhiều nguyên nhân như áp lực tồn kho và sự cạnh tranh gay gắt từ các dòng xe gầm cao. Xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy người mua ngày càng ưu tiên những mẫu xe đa dụng khiến sedan truyền thống dần mất đi lợi thế về thị phần.

Đặc biệt, nhóm khách hàng chính của phân khúc sedan, bao gồm các tài xế công nghệ và xe dịch vụ, đang có xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện hóa vì khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Do đó, nhiều hãng xe đã đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho những phiên bản số sàn giá rẻ nhằm thu hút lại nhóm khách hàng tiềm năng này.