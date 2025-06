Honda City, xe của người dám khác: Chọn cảm giác lái, bỏ qua "cơn lốc" giá rẻ?

Phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước tới nay. Trong khi Hyundai Accent, Toyota Vios, Kia Soluto liên tục tạo “cơn lốc” doanh số nhờ giá rẻ và ưu đãi lớn, Honda City vẫn giữ vững vị thế của mẫu xe dành cho người “dám khác”, những khách hàng ưu tiên cảm giác lái, an toàn và công nghệ, sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm vượt trội.

Bài viết này sẽ phân tích đa chiều, cập nhật các thông tin mới nhất về các mẫu xe, đồng thời lồng ghép ý kiến chuyên gia, người dùng để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện, khách quan nhất.

Honda City 2025: Định vị khác biệt bằng cảm giác lái và công nghệ

Thiết kế & Trang bị: Honda City 2025 giữ triết lý “Đôi Cánh - Solid Wing Face”, thiết kế khỏe khoắn, hiện đại với lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước/sau tạo hình khuếch tán, mâm mới, đèn pha LED. Kích thước dài x rộng x cao 4.580 x 1.748 x 1.467 mm (RS: 4.589 mm dài), trục cơ sở 2.600 mm, thuộc nhóm rộng nhất phân khúc. Nội thất rộng rãi, ghế nỉ (bản G), ghế da (L, RS), màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa một vùng có cửa gió hàng ghế sau, khởi động nút bấm, lẫy chuyển số, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Động cơ & Vận hành: City sử dụng động cơ 1.5L (119 mã lực, 145 Nm), hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Xe nổi bật với khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, vô-lăng chính xác, cảm giác lái chắc chắn, linh hoạt trong phố lẫn đường trường, điểm được nhiều chuyên gia và người dùng đánh giá cao.

An toàn & Công nghệ: Honda Sensing, gói an toàn chủ động (phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, đèn pha tự động, thông báo xe phía trước khởi hành) là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Ngoài ra, City có 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, ghế trẻ em ISOFIX, cruise control. Đây là mẫu xe có trang bị an toàn vượt trội nhất phân khúc ở tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Nhược điểm: Giá bán cao hơn đối thủ (499–569 triệu đồng, chưa tính ưu đãi). Bảng táp-lô đơn giản, không có cảm biến đỗ xe trước, hệ thống treo hơi cứng.

Hyundai Accent 2025: “Cơn lốc” doanh số, giá rẻ, tiện nghi hợp lý

Accent thế hệ mới có kích thước lớn nhất phân khúc (4.535 x 1.765 x 1.485 mm, trục cơ sở 2.670 mm), thiết kế trẻ trung, nội thất rộng, màn hình 8 inch, điều hòa tự động, sạc không dây, Apple CarPlay/Android Auto không dây, cốp sau mở điện thông minh.

Động cơ 1.5L (115 mã lực, 144 Nm), hộp số iVT hoặc MT, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu. Gói an toàn SmartSense (phanh tự động, cảnh báo điểm mù, giữ làn...) có trên bản cao, các bản thấp trang bị cơ bản hơn. Giá bán cạnh tranh (439–569 triệu đồng), phù hợp khách hàng mua xe gia đình, dịch vụ hoặc lần đầu sở hữu xe hơi.

Toyota Vios 2025: “Ông vua” thực dụng, nâng cấp an toàn

Vios 2025 là bản nâng cấp nhẹ, giữ động cơ 1.5L (106 mã lực, 140 Nm), hộp số CVT hoặc MT, vận hành bền bỉ, tiết kiệm, phù hợp nhiều đối tượng. Trang bị an toàn Toyota Safety Sense (cảnh báo va chạm, lệch làn, cruise control) chỉ có trên bản G, bản E chỉ có 3 túi khí, bản G có 7 túi khí, cần lưu ý khi so sánh.

Nội thất nâng cấp màn hình 9 inch, ghế da Simili, điều hòa tự động hai vùng (bản cao cấp), vô-lăng bọc da, lẫy chuyển số (bản G). Giá bán từ 458–545 triệu đồng, ưu đãi 50% phí trước bạ, phù hợp khách hàng thực dụng, đề cao chi phí sử dụng thấp và khả năng giữ giá.

Kia Soluto 2025: “Vua giá rẻ”, hướng đến khách hàng dịch vụ

Soluto định vị giữa phân khúc A và B, giá rẻ nhất (386–449 triệu đồng), nội thất rộng, tiện nghi cơ bản (màn hình 7 inch, ghế da, camera lùi), động cơ 1.4L (94 mã lực, 132 Nm), hộp số MT hoặc AT 4 cấp. Trang bị an toàn ở mức cơ bản (2 túi khí, ABS, EBD). Soluto phù hợp khách hàng mua xe dịch vụ, tài chính hạn chế, không quá đặt nặng trải nghiệm lái hay công nghệ.

So sánh nhanh các mẫu xe

Tiêu chí Honda City 2025 Hyundai Accent 2025 Toyota Vios 2025 Kia Soluto 2025 Giá bán (triệu VND) 499 – 569 439 – 569 458 – 545 386 – 449 Động cơ 1.5L, 119 mã lực 1.5L, 115 mã lực 1.5L, 106 mã lực 1.4L, 94 mã lực Hộp số CVT iVT/MT CVT/MT AT 4 cấp / MT An toàn chủ động Honda Sensing SmartSense (bản cao) Toyota Safety Sense (G) Cơ bản (ABS, EBD) Số túi khí 6 6 (bản cao) 3 – 7 2 Cảm giác lái Chắc chắn, thể thao Nhẹ nhàng, ổn định Trung tính, bền bỉ Đủ dùng trong phố Đối tượng phù hợp Yêu lái, thích công nghệ Gia đình, dịch vụ Thực dụng, giữ giá Dịch vụ, tài chính hạn chế

Ý kiến chuyên gia & người dùng

Chuyên gia ô tô nhận định: “Honda City là mẫu sedan hạng B hiếm hoi duy trì cảm giác lái chắc chắn, vô-lăng chính xác, động cơ mạnh mẽ, hệ thống an toàn vượt trội. Phù hợp khách hàng trẻ, cá tính, hoặc những ai muốn ‘cảm’ chiếc xe thay vì chỉ dùng nó như phương tiện di chuyển".

Người dùng City đánh giá cao sự bền bỉ, tiết kiệm, khả năng cách âm và cảm giác lái tự tin khi vượt xe, vào cua. Tuy nhiên, giá City cao, chi phí bảo dưỡng nhỉnh hơn Accent, Vios.

Accent và Vios tiếp tục là “vua doanh số” nhờ giá hợp lý, chi phí sử dụng thấp, dễ mua bán lại, phù hợp số đông. Tuy nhiên, cảm giác lái trung tính, chưa thực sự nổi bật với người trẻ thích trải nghiệm mới.

Soluto được khách hàng dịch vụ, tài mới ưa chuộng nhờ giá rẻ, chi phí đầu tư thấp, nhưng trang bị, vận hành chỉ ở mức cơ bản, không phù hợp khách hàng đòi hỏi cao về công nghệ, an toàn hay cảm giác lái.

So sánh đối thủ đáng gờm khác, Mazda2 và Mitsubishi Attrage

Ngoài 4 mẫu xe trên, Mazda2 và Mitsubishi Attrage cũng là những lựa chọn đáng chú ý:

Mazda2: Thiết kế KODO hiện đại, trang bị công nghệ cao (an toàn chủ động i-Activsense trên bản cao), động cơ 1.5L (110 mã lực, 144 Nm), hộp số tự động 6 cấp. Nội thất sang trọng, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, hàng ghế sau khá chật, giá bán từ 479 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage: Động cơ 1.2L (78 mã lực, 100 Nm), hộp số MT hoặc CVT, tiết kiệm nhiên liệu, khoang cabin rộng rãi, giá bán cạnh tranh (379–485 triệu đồng), nhập khẩu Thái Lan. Trang bị an toàn và tiện nghi ở mức cơ bản, phù hợp khách hàng thực dụng, mua xe dịch vụ hoặc tài mới.

Kết luận: City – lựa chọn của người dám khác

Honda City 2025 không dành cho số đông, mà dành cho những người dám khác biệt, ưu tiên cảm giác lái, công nghệ, an toàn và sự tinh tế trong từng chi tiết. Nếu bạn là người yêu thích trải nghiệm lái, muốn sở hữu một chiếc sedan hạng B “chuẩn Nhật”, bền bỉ, nhiều công nghệ và không ngại chi trả thêm để đổi lấy sự khác biệt, City là lựa chọn xứng đáng.

Ngược lại, nếu mục tiêu là tiết kiệm tối đa chi phí, Accent, Vios, Soluto, Attrage hay Mazda2 vẫn là những lựa chọn hợp lý trong tầm giá.