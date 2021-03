Giải thưởng "Xe Thế giới của năm 2021" do phái nữ bình chọn thuộc về Land Rover Defender

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Land Rover Defender thế hệ mới đã xuất sắc vượt qua 8 đối thủ để chiến thắng giải thưởng Women's World Car of the Year 2021.

Các hạng mục Women’s World Car of the Year 2021 được lựa chọn bởi một hội đồng giám khảo bao gồm 50 nữ nhà báo thuộc chuyên ngành xe hơi đến từ 38 quốc gia ở 5 châu lục.

Ở mỗi hạng mục, hội đồng ban giám khảo Women’s World Car of the Year 2021 – WWCOTY sẽ lựa chọn 3 mẫu xe tốt nhất dựa trên các yếu tố như: thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ và tính năng an toàn và sau đó tiếp tục đánh giá chi tiết hơn. Đặc biệt, tất cả các dòng xe được đề cử đều phải từng ra mắt thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2020.

Sau đợt bình chọn cuối cùng, tổ chức giải thưởng Women’s World Car of the Year – WWCOTY đã công bố mẫu xe chiến thắng giải cao nhất, được chọn ra từ một danh sách gồm 9 mẫu xe chiến thắng ở từng phân hạng.

Cụ thể, Land Rover Defender thắng giải Women's World Car of the Year 2021, trong khi các mẫu xe thắng giải ở từng phân hạng cụ thể như sau:

Best Urban Car (Xe đô thị tốt nhất): Peugeot 208

Best Family Car (Xe gia đình tốt nhất): Skoda Octavia

Best Luxury Car (Xe hạng sang tốt nhất): Lexus LC500 Cabrio

Best Sports Car (Xe thể thao tốt nhất): Ferrari F8 Spider

Best Urban SUV (SUV đô thị tốt nhất): Peugeot 2008

Best Medium SUV (SUV cỡ trung tốt nhất): Land Rover Defender

Best Large SUV (SUV cỡ lớn tốt nhất): Kia Sorento

Best 4×4 & Pickup (Bán tải 4x4 tốt nhất): Ford F-150

Best EV (Xe điện tốt nhất): Honda e

