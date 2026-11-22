Tiếng "cục cục" phát ra dưới vô lăng khi đánh lái hoặc đi qua đường xấu từng khiến nhiều chủ xe Hyundai Accent đời cũ lo lắng. Đáng chú ý, hiện tượng này đã được hãng xác nhận và từng có chính sách sửa chữa miễn phí, kể cả với xe hết bảo hành.

Hyundai Accent đời cũ từng được người dùng phản ánh hiện tượng tiếng kêu bất thường ở cột lái

Tiếng "cục cục" dưới vô lăng, chủ xe Accent thấp thỏm

Đang điều khiển ô tô qua đoạn đường gồ ghề, tài xế bất ngờ nghe tiếng "cục cục" phát ra từ khu vực dưới vô lăng. Âm thanh xuất hiện khi đánh lái, quay đầu hoặc đi qua ổ gà khiến người lái không khỏi lo lắng về tình trạng hệ thống lái.

Đây là hiện tượng từng gây tranh luận trong cộng đồng sử dụng Hyundai Accent và Grand i10 tại Việt Nam, đặc biệt vào năm 2020.

Theo Dân trí, anh Hoàng Văn Phúc, chủ chiếc Accent mua năm 2018, phản ánh xe xuất hiện tiếng kêu sau khi chạy hơn 40.000 km.

"Khi đánh lái và chạy xe qua chỗ xóc là vô-lăng kêu. Đường càng xấu thì càng dễ gặp", chủ xe chia sẻ.

Một số người dùng khác cũng cho biết đã đưa xe đến đại lý kiểm tra, sửa chữa nhưng tiếng kêu tái xuất hiện sau một thời gian, gây tâm lý bất an và phiền toái khi sử dụng.

Trước những phản ánh này, TC Motor, đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam thời điểm đó, đã xác nhận hiện tượng tiếng kêu nhỏ ở hệ thống lái trên một số xe Accent.

Theo những thông tin đăng tải ngày 26/11/2020, nhà phân phối xác định nguyên nhân liên quan đến sự sai khác trong cơ cấu trục vít và bánh răng thuộc cụm hệ thống lái.

TC Motor khẳng định tiếng động từ cơ cấu này không ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn của xe. Tuy nhiên, kết luận chỉ áp dụng với hiện tượng đã được hãng kiểm tra, không đồng nghĩa mọi tiếng kêu ở vô lăng đều vô hại.

Hệ thống lái gồm nhiều bộ phận liên kết; tiếng kêu dưới vô lăng cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân

Tưởng phải tốn tiền triệu, hãng từng công bố sửa miễn phí

Điểm bất ngờ nằm ở chính sách hỗ trợ từng được Hyundai Thành Công triển khai, sau khi hiện tượng kêu cột lái gây nhiều tranh luận.

Theo thông báo ngày 10/12/2020 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương, hãng đã ban hành các chính sách hỗ trợ sửa chữa cho những xe Accent và Grand i10 gặp hiện tượng nói trên.

Cụ thể, theo công văn ngày 26/8/2020, những xe còn bảo hành nhưng không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo dưỡng được hỗ trợ thay trục vít miễn phí. Với xe hết bảo hành, hãng hỗ trợ phụ tùng, còn khách hàng chi trả tiền nhân công.

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2020, chính sách đã được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho người dùng.

Theo cơ quan quản lý, tại thời điểm công bố, khách hàng có xe thuộc diện xử lý được sửa chữa miễn phí cả phụ tùng lẫn nhân công, không phân biệt tình trạng bảo hành.

Điều này đồng nghĩa những chủ xe đã hết bảo hành khi đó vẫn có cơ hội được khắc phục hiện tượng mà không phải tự chi trả chi phí sửa chữa.

Dù vậy, đây là chính sách được xác nhận vào năm 2020. Hiện chưa có thông tin chính thức được kiểm chứng cho thấy chính sách vẫn áp dụng nguyên trạng vào tháng 11/2026.

Vì thế, chủ xe Accent đời cũ không nên mặc định sẽ được sửa miễn phí, nhưng cũng không cần vội bỏ tiền thay phụ tùng khi chưa kiểm tra quyền lợi hỗ trợ.

Người dùng có thể liên hệ đại lý Hyundai ủy quyền hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng Hyundai Thành Công, cung cấp số VIN, mô tả hiện tượng và đề nghị kiểm tra phương án xử lý hiện hành.

Nếu không thuộc diện hỗ trợ, chi phí sửa chữa sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân, tình trạng phụ tùng và hạng mục cần thay thế. Chưa có cơ sở để khẳng định mọi trường hợp kêu cột lái đều phải tốn hàng triệu đồng.

Kiểm tra đúng nguyên nhân tiếng kêu giúp chủ xe tránh thay thế phụ tùng không cần thiết

Mua Accent, Vios cũ: Kiểm tra gì để tránh mất tiền oan?

Với người đang tìm mua sedan hạng B đã qua sử dụng như Hyundai Accent hay Toyota Vios, tình trạng hệ thống lái là hạng mục không nên bỏ qua.

Về mặt kỹ thuật, tiếng "lục cục" có thể liên quan đến nhiều bộ phận, từ khớp các đăng trục lái, thước lái, rô-tuyn đến các chi tiết liên kết hệ thống treo bị mòn hoặc lỏng.

Do đó, không thể chỉ dựa vào âm thanh để kết luận xe bị hỏng cột lái hay cần thay cả cụm thước lái. Việc chẩn đoán phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn.

Khi kiểm tra Accent cũ, đặc biệt những xe thuộc thế hệ từng được người dùng phản ánh hiện tượng trên, người mua nên xem lịch sử bảo dưỡng, các hạng mục đã sửa chữa và lái thử trong điều kiện an toàn.

Ngoài tiếng động khi đánh lái, cần chú ý độ rơ vô lăng, cảm giác trợ lực, khả năng giữ hướng và sự xuất hiện của đèn cảnh báo hệ thống lái.

Việc kiểm tra tương tự cũng cần thiết với Toyota Vios hay những mẫu ô tô đã qua sử dụng khác, nhưng không có cơ sở để kết luận các dòng xe này gặp hiện tượng đặc thù giống Accent.

Đặc biệt, nếu vô lăng nặng bất thường, có độ rơ lớn hoặc xe khó giữ hướng, người lái cần đưa phương tiện đến cơ sở chuyên môn kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Một tiếng "cục cục" chưa chắc báo hiệu hư hỏng nghiêm trọng, nhưng chẩn đoán sai và thay phụ tùng không cần thiết có thể khiến chủ xe mất tiền oan. Với Accent đời cũ, xác định đúng nguyên nhân và kiểm tra quyền lợi hỗ trợ từ hãng là hai bước quan trọng trước khi quyết định sửa chữa.