Gần Tết, một số đại lý giảm giá Honda HR-V gần 100 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Càng cận Tết, một số đại lý tung ưu đãi gần 100 triệu đồng cho mẫu xe gầm cao Honda HR-V.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2020 có tổng cộng 1.712 chiếc Honda HR-V bán ra thị trường. Trong khi, mẫu xe tân binh Seltos sau 5 tháng bán ra thị trường đã có 6.065 xe rời khỏi đại lý, Toyota Corolla Cross đạt 5.916 xe.

Ra mắt thị trường lần này, HR-V 2018 muốn hướng đến những khách hàng thành đạt với thiết kế năng động, trẻ trung, với những đường nét góc cạnh đầy tinh tế. Mẫu SUV đô thị cỡ B đang có động thái giảm giá mạnh nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Kia Seltos hay Hyundai Kona trong dịp gần Tết. Cụ thể, Honda HR-V đang nhận được khuyến mãi khá sâu tại đại lý, giảm cả tiền mặt lẫn tặng kèm phụ kiện.

Tùy theo chính sách riêng của từng đại lý Mức xe sẽ có mức ưu đãi này sẽ khác nhau và từng phiên bản. Hiện tại, một số đại lý tại TP.HCM và Hà Nội đang chào bán Honda HR-V với mức giảm trực tiếp lên tới 90 triệu đồng và cũng tặng kèm gói phụ kiện đi kèm.

Theo tìm hiểu, Ở một showroom tại khu vực phía Bắc đang chào bán phiên bản HR-V G có mức giảm 80 triệu đồng xuống còn 701 triệu đồng so với giá niêm yết, còn phiên bản HR-V L có mức giảm 90 triệu đồng xuống còn 776 triệu đồng. Còn tại khu vực TP.HCM, hai phiên bản Honda HR-V có mức giảm tiền mặt 80 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn trong phong cách thời thượng của HR-V là cụm đèn full LED phía trước và sau thời trang, cuốn hút mọi ánh nhìn. Thiết kế khoang nội thất của xe Honda HR V được nhiều người yêu thích vì nó vô cùng tiện nghi, hệ thống điều hòa cảm ứng hiện đại, tính năng Magic seat độc đáo với 3 chế độ tùy chỉnh linh hoạt: Chế độ tiện dụng, chế độ vật dài và chế độ vật cao. Điểm đặc biệt bên trong nội thất của HR V là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, giúp trần xe rộng rãi và thoáng đãng, mang đến trải nghiệm thư thái trong suốt hành trình, thu hút mọi ánh nhìn từ cái nhìn đầu tiên.

Honda HR-V được trang bị động cơ 4 xy lanh, dung tích 1.8L i-VTEC, cho công suất 141 mã lực và mô men xoắn cực đại 172Nm. Xe sở hữu hộp số biến thiên vô cấp CVT và hễ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của Honda là 6,7L/100km đường hỗn hợp.

Honda HR-V còn trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ an toàn như: Phanh tay điện tử, Hệ thống giữ phanh tự động Brake Hold, Hệ thống cân bằng điện tử VSA, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, …Đặc biệt, Honda HR V đã nhận được kết quả thẩm định an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP năm 2015, hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn trong xe.

Theo một số chuyên gia nhận định, việc giảm giá dòng xe HR-V ở một số đại lý đã bằng với mức ưu đãi giảm 100% phí trước bạ. Và tăng thêm sự thuyết phục khách hàng xuống tiền mua xe dịp cận Tết Nguyên đán 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/gan-tet-mot-so-dai-ly-giam-gia-honda-hr-v-gan-100-trieu-dong-502021625585198.h...Nguồn: http://danviet.vn/gan-tet-mot-so-dai-ly-giam-gia-honda-hr-v-gan-100-trieu-dong-502021625585198.htm