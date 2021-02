Honda Brio được mốt số đại lý giảm giá hút khách những ngày cận tết

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 15:00 PM (GMT+7)

Càng cận Tết, khi các hãng liên tục tung ra ưu đãi hút khách thì Honda Brio cũng ko nằm trong danh sách đấy.

Với tình hình chung của thị trường sụt giảm do ảnh hưởng của Covid-19 và sức cạnh tranh đến từ các đối thủ VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning,... Honda Brio tiếp tục được một số đại lý giảm giá. Tuy nhiên, chương trình giảm giá tại mỗi đại lý sẽ khác nhau, áp dụng với tùy mẫu và số lượng xe không nhiều.

So với các đối thủ, Honda Brio là cái tên "lọt thỏm" trong phân khúc xe hạng A. Mẫu hatchback cỡ nhỏ nhà Honda không thể cạnh tranh nổi với những cái tên sừng sỏ thuộc top đầu như VinFast Fadil hay Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, thời điểm này, khi Fadil lại đang cháy hàng bản tiêu chuẩn không có sẵn xe để giao ngay trước Tết. Chính vì thế nhiều đại lý Honda đang giảm giá mạnh cho Honda Brio.

Cụ thể, một đại lý Honda khu vực phía Bắc đang chào bán dòng xe Brio với khuyến mãi giảm giá lên tới 35 triệu đồng cho khách hàng ký hợp đồng và nhận xe trước Tết. Ngoài ra, tại một đại lý khác, nhân viên kinh doanh cũng tiết lộ mức giảm giá khủng lên tới 40 triệu đồng cho Honda Brio bản RS (448 triệu đồng) hoặc người dùng có thể lựa chọn gói phụ kiện chính hãng.

Honda Brio được trang bị động cơ 4 xy lanh i-VTEC, dung tích 1.2L, cho công suất 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110Nm tại 4.800 vòng/phút. Với công nghệ i-VTEC, động cơ này có 2 van nạp và 2 van xả trên mỗi xi-lanh.

Điều thú vị của khối động cơ này chính là tại vòng tua máy thấp, động cơ sẽ tạm ngắt hoạt động một van của mỗi xy lanh để tối ưu hóa hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Tại vòng tua máy từ trung đến cao, van không tải sẽ tạm ngừng hoạt động để giúp xe tăng tốc mượt mà hơn.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu, hệ thống thủy lực, cho phép chuyển số mượt mà, mang lại cho khách hàng cảm giác lái chân thực và niềm vui cầm lái tuyệt vời.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Honda Brio với 02 túi khí cho hàng ghế phía trước, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, dây an toàn ELR, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), khung xe tương thích va chạm (ACE™), công nghệ G-CON cho phép thân và khung xe sẽ hấp thụ lực tác động khi xảy ra va chạm.​

Tuy nhiên, mức ưu đãi này không đồng đều do phụ thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý, do đó để có thể nhận được mức khuyến mãi lớn nhất, người dùng vẫn cần phải thương lượng với tư vấn bán hàng. Hiện Brio đang có giá bán lẻ đề xuất thuộc hàng cao nhất phân khúc hạng A, ngang với VinFast Fadil do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia chứ không phải lắp ráp trong nước.

Nguồn: http://danviet.vn/honda-brio-duoc-mot-so-dai-ly-giam-gia-hut-khach-nhung-ngay-can-tet-5020214214...Nguồn: http://danviet.vn/honda-brio-duoc-mot-so-dai-ly-giam-gia-hut-khach-nhung-ngay-can-tet-5020214214593683.htm