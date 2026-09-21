Ford tăng giá bán dòng xe Ranger tại Việt Nam

Một số tư vấn bán hàng của Ford vừa tiết lộ thông tin về kế hoạch điều chỉnh giá bán niêm yết của dòng xe bán tải Ford Ranger. Cụ thể, từ ngày 1/10 tới đây, ba phiên bản gồm XLS 2.0L 4x2, XLS 2.0L 4x4 và Wildtrak 2.0L 4x4 sẽ được điều chỉnh tăng giá từ 19 triệu đến 24 triệu đồng.

Mức giá sau điều chỉnh sẽ là: Ranger XLS 2.0L 4x2 có giá 726 triệu đồng; bản XLS 2.0L 4x4 có giá 795 triệu đồng; bản Wildtrak 2.0L 4x4 có giá 973 triệu đồng. Đợt điều chỉnh này tiếp tục nới rộng khoảng cách về giá khởi điểm giữa Ford Ranger và các đối thủ cùng phân khúc.

Ford vừa tiết lộ thông tin về kế hoạch điều chỉnh giá bán niêm yết của dòng xe bán tải Ranger.

Hiện tại, các mẫu xe cạnh tranh đang giữ mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể, như Isuzu D-Max có giá từ 615 triệu đồng, Toyota Hilux từ 632 triệu đồng và Mitsubishi Triton từ 655 triệu đồng. Quyết định tăng giá của mẫu bán tải Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá rộng khắp, khi nhiều dòng xe phổ thông liên tục được kích cầu bằng những ưu đãi trị giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng sức hút của Ranger khó bị ảnh hưởng nhờ nền tảng sản phẩm vượt trội cùng nhu cầu ổn định từ tệp khách hàng của phân khúc bán tải. Số liệu thống kê sau 8 tháng đầu năm ghi nhận tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam đạt 17.229 chiếc, đạt mức tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 8.684 xe bàn giao tới tay khách hàng. Mặc dù giữ vững vị trí số một về lượng xe bán ra, thị phần của Ford Ranger tại Việt Nam lại ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. So với mức 69,1% của cùng kỳ năm ngoái, miếng bánh thị phần của đại diện nhà Ford hiện thu hẹp xuống còn 50,4%.

Việc quy mô toàn phân khúc vẫn tăng trưởng 9,36% cho thấy sự vươn lên tích cực từ các các hãng xe đối thủ.