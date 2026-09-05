Kia triệu hồi hơn 21.000 xe điện EV9 vì lỗi hàng hế thứ 3

Thương hiệu Kia vừa chính thức phát lệnh triệu hồi 21.290 chiếc xe điện EV9 thuộc các năm model 2025 và 2026 do sự cố liên quan đến hệ thống nhận diện hành khách (Occupant Detection System). Sự cố này có thể dẫn đến rủi ro túi khí bung không đúng lúc, gây nguy hiểm cho trẻ em khi ngồi ở hàng ghế trước.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), nguyên nhân được xác định do nhà cung cấp đi sai tuyến đường ống túi khí thuộc thảm cảm biến của hệ thống nhận diện hành khách. Khi ghế hành khách phía trước được điều chỉnh nâng lên vị trí cao nhất, đường ống này có nguy cơ bị chèn ép hoặc kẹp chặt.

Thương hiệu Kia vừa chính thức phát lệnh triệu hồi 21.290 chiếc xe điện EV9 có năm sản xuất 2025 - 2026.

Hệ quả là hệ thống có thể không tự động vô hiệu hóa túi khí phía trước khi có trẻ em hoặc ghế trẻ em được lắp ở hàng ghế này. Trong trường hợp xảy ra va chạm, túi khí bung ra có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ, đồng thời vi phạm các tiêu chuẩn an toàn giao thông liên bang. Tỷ lệ xe gặp lỗi dự kiến chiếm khoảng 6% trong tổng số xe thuộc diện ảnh hưởng, tương đương khoảng 1.277 chiếc.

Chủ xe Kia EV9 có thể nhận biết sự cố thông qua các dấu hiệu cảnh báo như: Đèn cảnh báo túi khí trên bảng đồng hồ hiển thị sáng. Xe phát âm thanh nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước ngay cả khi không có người ngồi. Kia triệu hồi hơn 21.000 xe điện EV9 3 hàng ghế do lỗi túi khí nguy hiểm cho trẻ em

Kia sẽ bắt đầu gửi thư thông báo trực tiếp đến các chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng từ giữa tháng 10. Người dùng được khuyến cáo đưa xe đến hệ thống đại lý chính hãng để kiểm tra đường ống cảm biến. Trong trường hợp phát hiện lỗi, các kỹ thuật viên sẽ thay mới toàn bộ thảm cảm biến, đường ống dẫn và lắp đặt lại đúng tiêu chuẩn, đồng thời hỗ trợ thay mới bộ bọc ghế cho khách hàng hoàn toàn miễn phí.