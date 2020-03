Điểm qua những mẫu xe giảm giá mạnh trong tháng 3/2020

Thứ Bảy, ngày 28/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tháng 3/2020 đánh dấu nhiều lần ra mắt các mẫu xe mới và hàng loạt các mẫu xe giảm giá mạnh để dọn kho và kích cầu mua sắm.

Nhiều mẫu xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ phổ thông đến hạng sang đều nhận được mức giảm giá mạnh từ 100 đến hơn 450 triệu đồng cho mỗi chiếc. Ngoài ra, thị trường mua sắm xe hơi đang bị ảnh hưởng rất nặng nề từ dịch Covid-19 xảy ra phức tạp.

Qua đó, các đại lý xe liên tục giảm giá bán. Chính sách này không chỉ áp dụng với những mẫu xe thuộc diện hàng tồn, đời cũ mà còn cả những cái tên nổi bật trong phân khúc. Bạn đọc hãy cùng điểm qua những mẫu xe được giảm giá mạnh trong tháng 3/2020:

Toyota Fortuner giảm đến 100 triệu

Toyota Fortuner chắc hẳn là cái tên rất quen thuộc trên thị trường xe ô tô Việt Nam. Fortuner là phiên bản xe SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam trong những năm gần đây. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm. Và được trang bị động cơ hai loại động cơ Diesel 1GD-FTV, dung tích 2.8L, cho công suất tối đa 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Hiện giá bán cho Fortuner dao động từ 1,033 – 1,354 tỷ đồng tùy phiên bản.

Theo các đại lý Toyota, mẫu SUV Fortuner đang có mức giảm 50-100 triệu đồng. Phiên bản số tự động máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia là 1 cầu và 2 cầu giảm 50-66 triệu đồng. Đặc biệt, 3 phiên bản máy dầu lắp ráp trong nước có mức khuyến mãi lên tới 100 triệu đồng.

Nissan Terra giảm đến 108 triệu đồng

Nissan Terra sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.885 x 1.865 x 1.835mm, và chiều dài cơ sở 2.850mm. Khoảng sáng gầm lên đến 225 mm, nếu so kích thước Terra với mẫu Toyota Fortuner dài x rộng x cao là: 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm) và chiều dài cơ sở 2.745mm - Nissan Terra sở hữu chiều dài và chiều dài cơ sở lớn hơn.​

SUV Nissan Terra được xây dựng trên khung gầm rời (body-on-frame) thừa hưởng từ mẫu bán tải Nissan Navara NP300. Nền tảng khung gầm của bán tải Nissan Navara còn được chia sẻ chung với những mẫu xe khác như: Renault Alaskan, Mercedes-Benz X-Class.

Terra đang có mức giảm từ 79-108 triệu đồng so với giá niêm yết. Theo đó, Nissan Terra S 2.5L (1 cầu số sàn) có giá sau khi giảm là 820 triệu đồng, Nissan Terra V 2.5L (2 cầu số tự động) còn 990 triệu đồng.

Honda CR-V giảm đến 120 triệu đồng

Honda CR-V được “lột xác” hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm với hàng loạt cách tân đáng kể về cả về diện mạo, trang bị tiện nghi cùng khả năng vận hành, an toàn. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 240Nm. Đặc biệt, CR-V cũng có mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả hơn so với thế hệ cũ, chỉ 6,9 lít/100km.

Honda CR-V được "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm với hàng loạt cách tân đáng kể về cả về diện mạo, trang bị tiện nghi cùng khả năng vận hành, an toàn. Xe được trang bị động cơ xăng VTEC, dung tích 1.5L tăng áp (Turbo), cho công suất tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 240Nm từ 2.000 – 5.000 vòng/phút. Đặc biệt, CR-V cũng có mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả hơn so với thế hệ cũ, chỉ 6,9L/100km.

Honda CR-V bản E; bản G và bản L có giá bán tương ứng 983 triệu đồng; 1,023 tỷ đồng và 1,093 tỷ đồng. Một số đại lý khuyến mại theo hình thức giảm tiền mặt và tặng phụ kiện đi kèm. Mức giảm cao nhất được ghi nhận là 120 triệu đồng (giảm trực tiếp 60 triệu tiền mặt giảm trực tiếp và tặng 60 triệu đồng tiền phụ kiện đi kèm).

Toyota Innova giảm đến 130 triệu đồng

Xe Toyota Innova sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 mm, khá tiêu biểu đối với một chiếc xe đa dụng. Thiết kế thực dụng cùng các chi tiết được tạo hình cỡ lớn mang đến cho Innova một ngoại hình khá bắt mắt.

Ngoài ra, trên thế hệ mới lại đã cải thiện đáng kể về mức tiêu hao nhiên liệu, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với bản cũ. Đây cũng là lựa chọn dành cho các công ty hay cá nhân kinh doanh vận tải hoặc kinh doanh du lịch. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh thẳng hàng, tích hợp công nghệ VVT-i kép, cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm.

Một số đại lý rao bán xe Toyota Innova bản E 2.0MT giảm 130 triệu đồng so với niêm yết. Như vậy, Innova E 2.0MT niêm yết 771 triệu đồng hiện tại chỉ còn 636 triệu đồng sau khi giảm giá. Động thái này được cho là để tăng tính cạnh tranh trong phân khúc MPV của Toyota đối với chiếc Xpander

Chevrolet Colorado giảm đến 154 triệu đồng

Đối với Chevrolet Colorado 2019 trên bản LTZ và bản High Country còn được trang bị đèn pha kết hợp với đèn LED chạy ban ngày. Bên cạnh đó, cụm đèn sương mù có thể hoạt động tốt ở mọi điều kiện thời tiết. Ở đuôi xe, tay nắm cốp sau cũng là vị trí đặt camera lùi. Ngoài ra, phiên bản LTZ và High Country được trang bị la-zăng kích thước 18 inch làm từ chất liệu hợp kim, còn bản LT sử dụng la-zăng 16 inch. Tất cả 5 phiên bản bán tại Việt Nam đều tích hợp lốp dự phòng.

Chevrolet Colorado hai tùy chọn động cơ diesel Duramax tăng áp FGT 2.5L hoặc VGT 2.8L cùng hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp. VinFast Chevrolet giảm giá cho bán tải Colorado với mức từ 92,1 – 153,9 triệu đồng. Bản Colorado 4x2 AT 1 sau khi giảm 92,1 triệu đồng hiện chỉ ở mức 559 triệu đồng. Bản Colorado LTZ số tự động 2 cầu giảm 151 triệu đồng chỉ còn 638 triệu đồng. Bản Colorado High Country 2019 trang bị cao cấp nhất giảm tới 154 triệu đồng hiện chỉ còn 665 triệu đồng.

Subaru Forester giảm đến 180 triệu đồng

Forester 2.0i-L và 2.0i-S có một số khác biệt ở nội thất, ngoại thất và chức năng lái. Bản 2.0i-L có đèn chiếu sáng LED, sương mù halogen, vành 17 inch, màn hình giải trí 6,8 inch và chế độ X-Mode hỗ trợ địa hình. Bản 2.0i-S hơn ở đèn LED chiếu sáng theo góc lái, đèn sương mù LED, vành 18 inch, màn hình trung tâm 8 inch, pê-đan ốp nhôm, chế độ hỗ trợ địa hình X-Mode đặc biệt.

Ngoài ra, hai biến thể này có rất nhiều điểm chung như ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hoà tự động 2 vùng, đề nổ nút bấm, phanh đỗ điện tử hỗ trợ tự động giữ... Những tính năng an toàn gồm hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cảm biến lùi, camera lùi và 7 túi khí. Subaru Forester được ưu đãi giảm giá lên đến 180 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Như vậy, phiên bản thấp nhất Subaru Forester i-L giảm còn 948 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất Forester i-S EyeSight còn 1,127 tỉ đồng.

Vinfast Lux SA2.0 giảm đến 240 triệu đồng

Lux A2.0, mẫu SUV 7 chỗ Lux SA2.0 cũng mang những thế mạnh nằm ở kích thước và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Như đã đề cập, khung sườn của SA2.0 được lấy từ BMW X5 (F15), chính vì thế SA2.0 có kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt: 4.940 x 1.960 x 1.773 mm đi cùng với chiều dài cơ sở 2.933 mm.

Nhìn chung, kích thước và tổng thể của Lux SA2.0 khá đồ sộ, nó tương đương với BMW X5, Mercedes-Benz GLE và Volvo XC90 nếu đặt cạnh. Tuy nhiên, Lux SA2.0 chưa đủ tầm để ‘’ngồi chung mâm’’ với những ‘’anh lớn’’ SUV từ các thương hiệu sang trọng đến từ châu Âu, mặc dù kiểu dáng nó rất sang trọng.​

Ở mẫu xe SUV – VinFast Lux SA2.0 lắp động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp, sử dụng công nghệ van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất tối đa 228 mã lực tại 5.000 - 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 350Nm.​

Hãng xe Vinfast tung ưu đãi khủng lên đến 158-241 triệu đồng cho mẫu xe Lux SA2.0. VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn còn 1,58 tỷ đồng; bản nâng cao còn 1,664 tỷ đồng; bản cao cấp còn 1,853 tỷ đồng cho nội thất đen và 1,864 tỷ đồng cho nội thất be hoặc nâu.

BMW giảm từ 180 đến 350 triệu đồng

Mới đây, các đại lý BMW tại Việt Nam vừa công bố thông tin chiếc SUV đầu bảng BMW X7 nhận được mức giảm giá 350 triệu đồng. Theo đó, sau khi giảm, mức giá của chiếc xe full-size này từ 7,499 tỷ đồng chỉ còn 7,149 tỷ. Nhiều người nhận định, nguyên nhân chính của đợt giảm giá này là việc đối thủ trực tiếp Mercedes GLS450 mới ra mắt giá chỉ 4,909 tỷ đồng.

Được biết, BMW X7 chính hãng tại Việt Nam là bản xDrive40i Pure Excellence. Phiên bản này thiên về sự sang trọng nên có thiết kế cản trước/sau nhẹ nhàng hơn bản M Sport. Bộ vành 7 chấu nan chữ Y kích thước 21 inch. Hệ thống đèn chiếu sáng Laser hiện đại hơn hẳn so với các mẫu SUV đàn em như X5 hay X3 (đèn LED). Mẫu SUV to lớn mang động cơ máy xăng 6 xy-lanh tăng áp, dung tích 3L, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Ngoài ra, các mẫu xe khác của BMW cũng nhận được mức giảm hàng trăm triệu đồng. 520i giảm giá 290 triệu đồng, 218i giảm giá 280 triệu đồng, 218i LCI giảm giá 180 triệu đồng.

Chevrolet Trailblazer giảm đến 367 triệu đồng

Chevrolet Trailblazer LTZ 2018 có chiều dài 4.887 mm, rộng 1.902 mm, cao 1.848 mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.845mm và khoảng sáng gầm xe ấn tượng 221mm (cho bản LTZ) và 219 mm (cho bản LT). Trang bị nội thất hiện đại với hệ thống giải trí 7 loa, kết hợp màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp Mylink, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có một số tính năng hỗ trợ người dùng tối đa như điều hoà trước tự động và điều hoà sau chỉnh độc lập với nhiều cửa gió cho cả 3 hàng ghế, gương chiếu hậu chống chói tự động...

Tháng 3 này, một số đại lý Hà Nội đã giảm 367 triệu đồng đối với mẫu Chevrolet Trailblazer phiên bản cao cấp nhất 4x4 LTZ lắp động cơ 2,5 lít. Xe được sản xuất năm 2018, từ mức niêm yết 1,066 tỷ đồng xe giảm về mức 699 triệu đồng sau khuyến mại.

Ford Explorer giảm đến 468 triệu đồng

Ford Explorer, mẫu SUV 7 chỗ hiện đang được phân phối chính hãng bởi Ford Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Thời điểm mới về Việt Nam, Explorer là mẫu xe "hot", liên tục rơi vào tình trạng cầu vượt cung. Đỉnh điểm vào tháng 9/2018, khách hàng phải chi hơn 200 triệu đồng "bia kèm lạc" khi bản facelift về nước sau nhiều tháng lo thủ tục đáp ứng Nghị định 116.

Tuy vậy, trước biến động ngày một khắc nghiệt của thị trường cũng như sự đổ bộ của hàng loạt những cái tên mới, thuộc phân khúc xe 7 chỗ nhưng giá tiền lại thấp hơn, Ford Explorer đã và đang phải chịu nhiều áp lực về sự sụt giảm doanh số.

Hiện tại Ford Explorer đời 2019 giảm đến 269 triệu đồng, kéo giá bán của xe xuống còn 1,999 tỷ đồng. Một số đại lý phía Nam đăng bán Explorer mới đời 2018 đang tồn kho với giá chỉ 1,8 tỷ đồng. Như vậy so với đầu năm 2020, mẫu xe nhập khẩu này đã giảm đến 468 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó là 2,193 tỷ đồng.

