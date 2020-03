Những mẫu sedan hạng C đồng loạt giảm giá

Các mẫu xe sedan hạng C tại Việt Nam đồng loạt giảm giá từ 10 đến 100 triệu đồng so với giá niêm yết trong tháng 3 này.

Mazda3 hiện đang là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất phân khúc tại Việt Nam

Mazda3 giảm từ 10 đến 20 triệu đồng

Hiện tại, Thaco - Trường Hải đang có chương trình ưu đãi giảm từ 10 đến 20 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả 10 phiên bản của Mazda3, cụ thể là 20 triệu đồng dành cho phiên bản 1.5 Deluxe (sedan) và 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản còn lại.

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi Sedan 1.5 Deluxe 719 triệu đồng 699 triệu đồng 1.5 Luxury 769 triệu đồng 759 triệu đồng 1.5 Premium 839 triệu đồng 829 triệu đồng 2.0 Signature Luxury 869 triệu đồng 859 triệu đồng 2.0 Signature Premium 919 triệu đồng 909 triệu đồng Hatchback 1.5 Deluxe 759 triệu đồng 749 triệu đồng 1.5 Luxury 799 triệu đồng 789 triệu đồng 1.5 Premium 869 triệu đồng 859 triệu đồng 2.0 Signature Luxury 899 triệu đồng 889 triệu đồng 2.0 Signature Premium 939 triệu đồng 929 triệu đồng

Mazda3 2020 được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn tiêu chuẩn hiện nay. Ngoài ra, trên những phiên bản Premium của Mazda3 còn được trang bị những tính năng an toàn cao cấp hơn: Cảm biến phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh thông minh và Cruise Control tích hợp radar MRCC.

Những phiên bản cao cấp của Mazda3 có tính năng giữ làn đường và cảnh báo điểm mù

Mazda3 2020 được trang bị 2 tuỳ chọn động cơ SkyActiv-G: động cơ 1.5L cho công suất tối đa 110 mã lực và động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 153 mã lực.

Tất cả động cơ đều là dạng 4 xy lanh thẳng hàng 16 van DOHC. Đi kèm với hai cấu hình động cơ là hộp số tự động 6 cấp, có trọng lượng nhẹ, thời gian chuyển số nhanh, mượt mà và giảm tiêu hao nhiên liệu.

Phiên bản hiện tại của KIA Cerato thu hút được một lượng lớn khách hàng trẻ bởi thiết kế ngoại thất

KIA Cerato giảm 10 triệu đồng

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, hiện tại một số đại lý KIA trên địa bàn Hà Nội đang có chương trình ưu đãi, giảm giá 10 triệu đồng so với giá niêm yết cho 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6 của KIA Cerato. Phiên bản 2.0 chưa có chương trình ưu đãi.

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi 1.6 MT 559 triệu đồng 549 triệu đồng 1.6 AT Deluxe 589 triệu đồng 579 triệu đồng 1.6 AT Luxury 635 triệu đồng 625 triệu đồng 2.0 675 triệu đồng

Ra mắt từ tháng 12/2018, KIA Cerato thế hệ hiện tại sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động, đặc biệt là cụm đèn phía sau mang phong cách của các thương hiệu xe Châu Âu như: Audi, Porsche đã khiến cho doanh số của KIA Cerato tăng lên đáng kể so với thế hệ trước.

Trong năm 2019, có 11.313 khách hàng Việt Nam mua mẫu KIA Cerato. Đây là mẫu sedan hạng C bán chạy thứ nhì phân khúc, chỉ đứng sau Mazda3 với 13.761 xe trong năm 2019. Phiên bản số sàn của KIA Cerato với mức giá chỉ 549 triệu đồng có thể cạnh tranh được với đối thủ Toyota Vios, mặc dù Toyota Vios ở phân khúc B.

Trên phiên bản 2.0 của KIA Cerato được trang bị 6 túi khí trong khi các phiên bản còn lại là 2 túi khí

Trên KIA Cerato cũng được trang bị những tính năng an toàn tiêu chuẩn. Trên phiên bản 2.0 được trang bị 6 túi khí trong khi các phiên bản còn lại là 2 túi khí. Camera lùi và cảm biến đỗ xe trước, sau được trang bị trên 2 phiên bản cao cấp của KIA Cerato.

KIA Cerato tại Việt Nam có 2 tuỳ chọn động cơ: động cơ Gamma 1.6 sử dụng 4 xi lanh tạo ra công suất tối đa 128 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, động cơ Nu 2.0 sử dụng 4 xi lanh tạo ra công suất tối đa 159 mã lực đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tất cả các phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Honda Civic là mẫu sedan hạng C, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan

Honda Civic E giảm 100 triệu đồng

Ngày 10/3/2020, một đại lý uỷ quyền của Honda Việt Nam trên địa bàn Hà Nội chào bán dòng Civic E với giá bán 629 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Cũng vào thời điểm đó, một đại lý Honda khác cũng có chính sách giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết cho Civic E. Ngoài ra khách hàng còn được tặng 30 triệu đồng phụ kiện khi mua xe. Đây là lần giảm giá và khuyến mại sâu nhất của dòng Honda Civic kể từ khi về Việt Nam. Mặc dù giá của Civic E có giảm nhưng đối với 2 phiên bản cao cấp hơn là G và RS thì vẫn chưa có chính sách giảm giá. Giá bán của Honda Civic bản G và RS lần lượt là 789 và 929 triệu đồng.

Honda Civic là mẫu sedan hạng C, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo đánh giá, Honda Civic là mẫu xe có thiết kế ngoại thất thể thao nhất phân khúc, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn cũng được trang bị trên Honda Civic. Mẫu xe này có phanh tay điện tử, kết hợp giữ phanh tự động (Brake Hold) như một số mẫu xe của Honda khác tại Việt Nam.

Honda Civic là mẫu xe có thiết kế ngoại thất thể thao nhất phân khúc, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi

Honda Civic sử dụng động cơ xăng, công nghệ i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, dẫn động cầu trước (FWD) với 2 tuỳ chọn:

Phiên bản E và G dùng động cơ 1.8L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 139 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,2l/100km.

Phiên bản cao cấp RS dùng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 170 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,1l/100km.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Corolla Altis đã cải tiến nhiều so với những thế hệ trước

Toyota Corolla Altis giảm 65 triệu đồng

Hiện tại, giá niêm yết của Toyota Corolla Altis từ 697 đến 932 triệu đồng, một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội đang có chính sách ưu đãi giảm 65 triệu đồng so với giá niêm yết cho tất cả các phiên bản của Corolla Altis (có thể tặng kèm thêm phụ kiện, tuỳ theo chính sách của mỗi đại lý).

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi MT 697 triệu đồng 632 triệu đồng E CVT 733 triệu đồng 668 triệu đồng G CVT 791 triệu đồng 726 triệu đồng V 899 triệu đồng 824 triệu đồng V Sport 932 triệu đồng 867 triệu đồng

Mặc dù chưa phải là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất phân khúc nhưng các công nghệ an toàn tiêu chuẩn cũng được trang bị trên Toyota Corolla Altis: hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí.

Mặc dù chưa phải là mẫu xe được trang bị nhiều tính năng an toàn nhất phân khúc nhưng các công nghệ an toàn tiêu chuẩn cũng được trang bị trên Toyota Corolla Altis

Riêng với camera lùi tích hợp ở gương chiếu hậu trong sẽ chỉ xuất hiện ở bản V Sport.

Toyota Corolla Altis tại thị trường Việt Nam có 2 tuỳ chọn động cơ:

Động cơ 1.8 VVT-i, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 138 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp hoặc số sàn 6 cấp.

Động cơ 2.0 VVT-i, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất tối đa 143 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp.

Tất cả các phiên bản của Toyota Corolla Altis đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Hyundai Elantra đang được TC MOTOR giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết

Hyundai Elantra giảm 25 đến 30 triệu đồng

Từ ngày 1/3/2020 cho đến hết 31/3/2020, TC MOTOR thực hiện chương trình khuyến mại dành cho 4 mẫu xe Hyundai Grand i10, KONA, Elantra và Solati. Trong đó, Elantra được giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết. (một số đại lý có chương trình ưu đãi thêm). Chương trình được áp dụng cho tất cả các hệ thống đại lý uỷ quyền Hyundai của TC MOTOR trên toàn quốc.

Phiên bản Giá niêm yết Giá ưu đãi 1.6 MT 580 triệu đồng 560 triệu đồng 1.6 AT 655 triệu đồng 625 triệu đồng 2.0 AT 699 triệu đồng 679 triệu đồng 1.6 Sport 769 triệu đồng 749 triệu đồng

Hyundai Elantra được trang bị đèn pha tự động, gạt mưa tự động, điều hoà tự động 2 vùng độc lập,... Mẫu xe này được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bản MT chỉ được trang bị 2 túi khí, bản 1.6 AT và 2.0 AT có 6 túi khí, bản 1.6 Sport có 7 túi khí.

Phiên bản 1.6 Sport của Hyundai Elantra có tính năng sưởi ấm hàng ghế trước

Hyundai Elantra có 3 tuỳ chọn động cơ:

Động cơ 1.6L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 128 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Động cơ 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 156 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 204 mã lực, đi kèm hộp số tự động 7 cấp.

Tất cả các phiên bản của Hyundai Elantra đều sử dụng nhiên liệu xăng, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

