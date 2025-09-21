Hyundai Stargazer có những ưu đãi về giá ra sao trong tháng 9/2025

Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Đại lý tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh trong tháng 9/2025, mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe Hyundai và mẫu xe MPV Stargazer với các ưu đãi như sau: Đầu tiên ưu đãi tiền mặt lên đến 40 triệu đồng, tiếp theo là thẻ thành viên trị giá 10 triệu đồng và giảm giá khác từ đại lý.

Hyundai Stargazer là mẫu xe đa dụng MPV cỡ nhỏ 7 chỗ đầu tiên của Hyundai Motor. Stargazer là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, từ thiết kế, trang bị kỹ thuật, tiện nghi tối ưu phù hợp với thị trường Đông Nam Á. Hyundai Stargazer tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối với 4 phiên bản cùng 5 màu sơn ngoại thất là: Trắng, Đỏ, Đen, Bạc, Xám Kim loại. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio, Suzuki XL7,...

Hyundai Stargazer X sở hữu thiết kế mang hơi hướng tương lai với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm), Stargazer X đang dài hơn và rộng hơn Stargazer 35 mm. Khoảng sáng gầm cũng lớn hơn 15 mm khi đạt 200 mm. Trục cơ sở xe đều ở mức 2.780 mm.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới, tạo hình 3D mạ Crom, nắp capo dập nổi tạo nên vẻ gân guốc, mạnh mẽ. Dải đèn định vị ban ngày LED mảnh, tách biệt hẳn đèn chiếu sáng và ôm trọn khu vực nắp ca-pô. Đèn pha là dạng full LED 4 choá tích hợp đèn sương mù, đặt thấp tạo thành hốc gió, mang đến cái nhìn thể thao, khỏe khoắn.

Thiết kế bên trong khoang cabin Hyundai Stargazer đề cao sự tối giản, tiện dụng, trong khi vẫn mang nét đặc trưng thương hiệu. Táp-lô xe bố trí khung lớn, nhô cao, đặt màn giải trí trung tâm dạng cảm ứng 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và màn hình thông số sau vô-lăng. Phía trên táp-lô xuất hiện khu vực để đồ tiện lợi.

Vô-lăng xe tạo hình 4 chấu độc đáo, tích hợp nhiều nút chức năng. Cần gạt số nằm ngay chính giữa bảng điều khiển trung tâm, được nâng khá cao giúp các thao tác được thực hiện dễ dàng hơn. Phía trước có sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, cổng USB, ổ cắm điện.

Nhờ trục cơ sở lớn nên không gian các hàng ghế bên trong Hyundai Stargazer đều rất rộng rãi với khoảng để chân thoải mái cho cả ghế lái lẫn hành khách. Trong đó, hàng ghế trước có bệ tỳ tay tích hợp hộc để cốc tiện dụng. Hàng ghế thứ 2 cấu hình 3 chỗ có đầy đủ 3 tựa đầu.

Các ghế thiết kế với độ trượt tạo độ nghiêng linh hoạt. Hàng ghế thứ 3 đảm bảo tốt cho 2 người lớn ngồi. Khi cần gia tăng không gian chứa đồ, ghế xe có thể gập theo tỷ lệ 50:50. Hyundai Stargazer trang bị động cơ Smartstream G, dung tích 1.5L mới, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

Hyundai Stargazer 2025 được trang bị các tính năng an toàn bao gồm: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí; phanh đĩa trên cả 4 bánh xe; cảm biến va chạm trước.