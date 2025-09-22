Doanh số "phập phồng", Hyundai Stargazer sắp có bản mới tại Việt Nam?

Sự xuất hiện của Hyundai Stargazer X vào tháng 4/2024 đã giúp doanh số của mẫu xe 7 chỗ này "khởi sắc" trong những tháng cuối nửa năm 2024. Tuy nhiên sang năm 2025, lượng bán ra xe MPV này lại rơi vào trạng thái chững lại.

Từ đầu năm tới hiện tại, chưa tháng nào doanh số của Stargazer vượt quá con số 350 xe/tháng, và luôn nằm trong danh sách các mẫu xe bán chậm của hãng. Cộng dồn doanh số năm 2025 (tính tới hết tháng 8/2025) của Stargazer chỉ đạt 2168 xe - mức khá khiêm tốn so các mẫu MPV 7 chỗ khác.

Tháng 1/2025 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025 6/2025 7/2025 8/2025 Doanh số Hyundai Stargazer 183 304 287 333 327 308 198 228

Phần lớn nguyên nhân khiến Stargazer không được ưa chuộng chính bởi lối thiết ké khá kén khách. Do đó, để cải thiện doanh số, có lẽ trong thời gian tới Hyundai Thành Công sẽ đưa ra bản cải tiến cho mẫu xe 7 chỗ của mình.

Trước đó vào hồi tháng 7, Hyundai cũng đã trình làng Stargazer Cartenz và Cartenz X tại thị trường Indonesia. Phiên bản này cũng được cho là sẽ sớm được bán ra tại các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Phiên bản mới này được đưa tới lối thiết kế mới với phần đầu mới mạnh mẽ hơn với nắp ca-pô kéo dài, hai đường gân dập nổi, cùng dải đèn định vị LED chữ H nối liền từ trước ra sau. Cụm đèn pha được đưa lên trên đèn ban ngày, thay cho bố trí thấp ở bản cũ. Lưới tản nhiệt được mở rộng, đặc biệt bản Cartenz X có tạo hình thể thao hơn, kết hợp với cản trước lớn.

Khoang nội thất trên cả hai phiên bản Cartenz và Cartenz X được thiết kế hiện đại hơn, nổi bật với bảng điều khiển liền mạch và hệ thống điều hòa mới dễ thao tác. Đặc biệt, bản Cartenz X được trang bị công nghệ chuyển số điện tử (shift-by-wire), loại bỏ cần số truyền thống, tối ưu không gian khu vực trung tâm.

Cấu hình ghế tiêu chuẩn là 7 chỗ với ba hàng ghế, kèm tùy chọn 6 chỗ dạng captain seat cho hàng ghế thứ hai. Nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, bản cao cấp có thêm tùy chọn màu be. Trang bị tiện nghi nổi bật gồm ghế lái chỉnh điện, làm mát, sạc không dây, hệ thống định vị tích hợp, dàn âm thanh cao cấp Bose, màn hình quan sát điểm mù, và điều khiển hành trình thông minh tích hợp Stop & Go.

Về vận hành, cả hai phiên bản vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT, dẫn động cầu trước.