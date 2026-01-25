Hyundai Tucson 2.0 màu đỏ như mới với Odo 14.000Km, giá 785 triệu đồng

Một chiếc Hyundai Tucson 2.0 Đặc biệt đời 2023 vừa được đăng bán trên thị trường xe cũ với mức giá 785 triệu đồng. Theo thông tin từ người bán, xe đăng ký năm 2023, đã lăn bánh khoảng 14.000Km, sử dụng động cơ xăng và hộp số tự động, hiện đang lưu hành tại Hà Nội. Đây là phiên bản cao cấp trong dải Tucson máy xăng, từng được xem là lựa chọn “vừa tầm” của nhiều gia đình khi mua xe mới cách đây chưa lâu.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở quãng đường sử dụng khá thấp. Với 14.000Km sau khoảng hơn một năm lăn bánh, chiếc Tucson này được xem là còn “non hơi”, phù hợp với nhóm khách hàng muốn tìm một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng chưa chịu hao mòn nhiều. Trên thực tế, nhiều xe gia đình tại đô thị lớn thường đạt mốc 15.000 - 20.000Km mỗi năm, nên con số 14.000Km mang lại cảm giác yên tâm nhất định cho người mua.

Ngoại hình xe trong hình ảnh rao bán cho thấy nước sơn đỏ đô vẫn giữ được độ bóng, các chi tiết thân vỏ chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Tucson thế hệ mới sở hữu thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt tham số đặc trưng, nên dù đã qua sử dụng, mẫu xe này vẫn không bị “lỗi mốt” khi đặt cạnh các xe đời cao hơn. Với người mua xe cũ, yếu tố thẩm mỹ vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong phân khúc C-SUV vốn có nhiều lựa chọn cạnh tranh.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Về mặt trang bị, phiên bản 2.0 Đặc biệt từng được Hyundai định vị là bản đủ dùng cho gia đình, với màn hình trung tâm lớn, nội thất rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn cơ bản và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện đô thị lẫn đường trường. Dù không phải cấu hình mạnh nhất trong dải Tucson, động cơ 2.0 xăng kết hợp hộp số tự động vẫn được đánh giá cao ở độ bền và sự quen thuộc, dễ bảo dưỡng, phù hợp với người dùng phổ thông.

Xét về giá bán, mức 785 triệu đồng đặt chiếc Tucson 2023 này vào thế cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu C-SUV mới ở phân khúc thấp hơn, hoặc các xe B-SUV bản cao. So với giá xe mới lăn bánh thời điểm 2023 từng tiệm cận hoặc vượt mốc 900 triệu đồng tùy địa phương, mức chênh lệch hơn 100 triệu đồng phản ánh rõ quá trình mất giá ban đầu của xe. Với người mua xe cũ, đây chính là khoảng “lợi thế” lớn nhất.

Tuy vậy, người mua vẫn cần cân nhắc kỹ các yếu tố như lịch sử bảo dưỡng, tình trạng bảo hành chính hãng còn hay không, cũng như kiểm tra thực tế chất lượng xe trước khi xuống tiền. Trong bối cảnh thị trường xe cũ ngày càng sôi động, những chiếc Tucson đời cao, Odo thấp như trường hợp này là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sở hữu một mẫu SUV hiện đại, rộng rãi và có thương hiệu.