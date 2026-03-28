Đây là lựa chọn xe SUV sang châu Âu trong tầm giá hơn 3,2 tỷ đồng

Volvo Car vừa trình làng Volvo XC90 phiên bản nâng cấp 2026 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ đầu bảng được làm mới thiết kế, nâng cấp công nghệ và tiếp tục duy trì thế mạnh an toàn, đi kèm giá bán từ 3,289 tỷ đồng.

Thiết kế ngoại thất phiên bản mới của Volvo XC90 2026 tiếp tục theo đuổi phong cách Scandinavian đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại, đồng điệu với dải sản phẩm điện hóa của hãng. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt họa tiết đan chéo hoàn toàn mới, kết hợp nắp ca-pô dập nổi và cản trước tái thiết kế.

Cụm đèn LED “búa Thor” được làm mảnh hơn, kéo dài sát lưới tản nhiệt, gia tăng khả năng nhận diện. Xe được trang bị hệ thống đèn Matrix LED 15 vùng chiếu độc lập, tích hợp tính năng đèn pha thích ứng chủ động (AHB), cho phép tự động điều chỉnh vùng sáng để tránh gây chói cho xe đối diện, đồng thời vẫn đảm bảo tầm nhìn tối ưu cho người lái.

Phía sau, cụm đèn hậu dọc đặc trưng được tinh chỉnh với chi tiết chrome tối màu. Bộ mâm hợp kim 21 inch thiết kế mới hướng đến tối ưu khí động học. xe có 4 tùy chọn màu sơn, trong đó đáng chú ý là màu Aurora Silver mang phong cách tương lai.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn của XC90 với cấu hình 7 chỗ rộng rãi. Không gian mang phong cách Bắc Âu với tông màu Charcoal chủ đạo, kết hợp trần xe Blond tạo độ tương phản tinh tế. Ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp, trong khi các vật liệu thân thiện môi trường như vải mélange, gỗ Gray Ash và chi tiết chrome được hoàn thiện tỉ mỉ.

Điểm nhấn nổi bật là cần số pha lê Orrefors chế tác thủ công, tăng thêm tính nhận diện cho khoang lái. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, công suất 1.410W, đi kèm vật liệu cách âm cải tiến giúp giảm tiếng ồn từ môi trường, mang lại trải nghiệm cao cấp cho hành khách.

Xe mới được trang bị màn hình trung tâm 11,2 inch độ phân giải cao, tích hợp giao diện Volvo Car UX tối ưu hiển thị và thao tác. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hỗ trợ hai chế độ hiển thị gồm Calm Mode và Navigation Mode. Hệ thống camera 360 độ được nâng cấp với khả năng hiển thị đa góc, hỗ trợ đỗ xe chính xác hơn trong không gian hẹp.

Tại Việt Nam, phiên bản XC90 Ultra sử dụng động cơ B5, dung tích 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild hybrid 48V, cho công suất 249 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Đây là cấu hình nằm trong chiến lược giảm phát thải toàn cầu của Volvo.

Bên cạnh đó, XC90 tiếp tục duy trì lợi thế về an toàn với khung gầm hấp thụ xung lực cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Xe sử dụng radar và camera để phát hiện nguy cơ va chạm, hỗ trợ phanh và can thiệp đánh lái khi cần thiết. Xe thuộc phiên bản Ultra mới được nhập khẩu từ Malaysia và hiện đã có mặt tại hệ thống phân phối chính hãng trên toàn quốc với giá bán từ 3,289 tỷ đồng.