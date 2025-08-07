Đây là loại sơn đặc biệt có thể giảm 12 độ trên xe ô tô

Nissan phát triển sơn ô tô phản nhiệt giúp giảm tới 12°C khi đỗ dưới nắng. Công nghệ sử dụng vật liệu metamaterial, mở ra xu hướng chống nóng mới cho xe hơi hiện đại. Cụ thể, Nissan vừa giới thiệu một loại sơn ô tô tiên tiến có khả năng giảm nhiệt độ xe khi đỗ ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia.

Đây là một phần trong chiến lược ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và bảo vệ môi trường. Theo Nissan, lớp sơn mới được phát triển dựa trên vật liệu metamaterial chứa hai loại hạt vi cấu trúc đặc biệt.

Hạt đầu tiên phản xạ tia hồng ngoại gần, nguyên nhân chính gây nóng cho thân xe khi đỗ dưới nắng. Hạt thứ hai chuyển nhiệt thành sóng điện từ và phát tán ra môi trường, giúp giảm hấp thụ nhiệt và giữ cho cabin mát hơn đáng kể.

Trong một bài thử nghiệm diễn ra tại sân bay quốc tế Tokyo vào tháng 8/2024, xe sử dụng lớp sơn này có nhiệt độ bề mặt ngoài giảm tới 12°C và nhiệt độ trong cabin giảm khoảng 5°C so với xe dùng sơn thông thường. Hiệu quả đặc biệt rõ rệt khi xe đỗ lâu ngoài trời nắng, góp phần giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điều hòa, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất vận hành, đặc biệt với các dòng xe điện.

Hiện tại, loại sơn này đang trong giai đoạn thử nghiệm và màu trắng là phiên bản đầu tiên được Nissan nghiên cứu. Mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ cao hơn sơn thông thường do sử dụng vật liệu tiên tiến và quy trình sản xuất phức tạp.

Ngoài Nissan, nhiều hãng xe lớn trên thế giới cũng đang nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm chống nóng hiệu quả hơn. Các công nghệ nổi bật bao gồm phim cách nhiệt thông minh có khả năng tự điều chỉnh độ xuyên sáng, vật liệu đổi pha giúp ổn định nhiệt độ trong xe, hay hệ thống điều hòa điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo dành riêng cho xe điện.

Lớp phủ nano gốm cũng ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng phản xạ tia UV, chống trầy xước và bảo vệ bề mặt sơn xe bền lâu. Trong khi đó, hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng cách điện đang được áp dụng rộng rãi trên các mẫu xe điện cao cấp, giúp tăng hiệu suất vận hành và kéo dài tuổi thọ pin trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các công nghệ chống nóng như sơn phản nhiệt, phim cách nhiệt thông minh và làm mát pin đang góp phần định hình tương lai của ngành ô tô hiện đại. Đây không chỉ là bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn thể hiện xu hướng phát triển bền vững, thông minh và thân thiện với môi trường, đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng trong mọi điều kiện thời tiết.