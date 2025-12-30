Xem trước SUV off-road thuần chất của Hyundai khiến giới mê xe bàn tán

Mới đây, một bản dựng kỹ thuật số đã hé lộ hình ảnh Hyundai Nubra, mẫu SUV việt dã mang phong cách hoàn toàn khác so với các sản phẩm quen thuộc của thương hiệu Hàn Quốc. Đây là concept do nhà thiết kế kỹ thuật số Apoorv Garg thực hiện, không phải dự án chính thức, nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế vuông vức, cơ bắp và đậm chất off-road, gợi liên tưởng đến những cái tên như Jeep Wrangler hay Ford Bronco.

Theo bản dựng, Nubra sở hữu thân xe dạng hình hộp với các mảng khối rõ ràng, nhấn mạnh khả năng chinh phục địa hình. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn tích hợp logo Hyundai phát sáng, hệ thống đèn bố trí tách lớp với đèn định vị đặt cao và đèn chiếu sáng chính nằm thấp, đi kèm cản trước hầm hố. Thiết kế này vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa mang hơi hướng thực dụng của các mẫu SUV việt dã thuần chất.

Nhìn từ bên hông, mẫu xe gây ấn tượng bởi khoảng sáng gầm cao, hốc bánh mở rộng và bộ lốp địa hình cỡ lớn. Nắp ca-pô phẳng cùng mui xe kéo dài giúp tổng thể trở nên cứng cáp, sẵn sàng cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED hình chữ T đặt đối xứng hai bên logo Hyundai, kết hợp cản sau dày bản và đèn sương mù đặt thấp, trong khi phần mui nhô cao gợi nhớ đến Land Rover Defender.

Nội thất không được thể hiện trong concept này, song có thể hình dung Nubra sẽ ưu tiên tính thực dụng, với không gian tối giản, vật liệu bền bỉ và dễ vệ sinh, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Một chi tiết đáng chú ý là xe không được thể hiện có bệ bước, điều có thể gây bất tiện khi lên xuống nếu khoảng sáng gầm được giữ nguyên như trong bản dựng.

Hiện tại, concept này mới chỉ dừng ở mức ý tưởng, song vẫn đặt ra câu hỏi về khả năng Hyundai tham gia phân khúc SUV việt dã thuần chất – mảnh ghép mà hãng xe Hàn Quốc còn thiếu trong danh mục toàn cầu. Nếu được hiện thực hóa và điều chỉnh thiết kế phù hợp, Nubra có thể mở ra một hướng đi mới cho Hyundai trong tương lai.