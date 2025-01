Đây là doanh số mẫu xe “quốc dân” của Mazda trong tháng 12/2024

Trong năm 2024, phân khúc crossover không có thêm đối thủ mới nhưng nhiều mẫu xe được tăng cường phiên bản, nâng cấp hoặc giới thiệu thế hệ mới; do đó, cuộc cạnh tranh chủ yếu vấn nằm ở các gương mặt quen thuộc. Theo đó, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với 14.781 chiếc bán ra, dù đã giảm hơn 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số lượng này vẫn lớn hơn đáng kể so với các đối thủ ở vị trí tiếp theo.

Đứng thứ hai là Ford Territory quen thuộc với 8.125 chiếc bán ra trong năm 2024, tăng trưởng nhẹ so với năm trước đó. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh ở các vị trí tiếp theo khá khốc liệt với lượng xe bán ra trong năm đạt 6.000 - 7.000 chiếc, với nhiều mẫu xe có mức tăng trưởng mạnh về cuối năm.

Toyota Innova Cross tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 12 vừa qua, với 1.103 chiếc bán ra, gấp rưỡi tháng trước đó, và tăng mạnh lượng xe bán ra năm 2024 lên 6.034 chiếc. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn bộ đôi Tucson và Santa Fe của Hyundai, cùng với Honda CR-V có mức tăng mạnh trong 3 tháng được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Ở phía cuối danh sách, đáng chú ý nhất là KIA Sorento với các phiên bản thuần xăng, Hybrid và PHEV rất đầy đủ tại Việt Nam nhưng chưa đạt doanh số tốt khi bán được chỉ 1.068 chiếc năm 2924. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander đang chờ nâng cấp thế hệ mới nên chỉ bán số lượng rất ít trong giai đoạn cuối năm nay, khiến doanh số tổng cộng đạt 1.366 chiếc.

Mazda CX5 là một trong những mẫu xe 5 chỗ ngồi nổi bật nhất trong phân khúc SUV cỡ C nhờ trang bị, thẩm mỹ và giá bán cực kỳ hợp lý, từ 749 triệu cho bản thấp nhất. Ra mắt người dùng Việt Nam lần đầu vào năm 2012. Đến đầu tháng 07/2023, Mazda CX-5 đã được cho ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), với vài thay đổi nhẹ ở ngoại hình, thêm tính năng an toàn.

Mazda CX-5 nổi bật với chất lượng nội thất cao cấp, ngôn ngữ thiết kế Kodo sống động, khả năng vận hành ổn định, cân bằng, cùng tính năng an toàn nổi bật. Mazda CX-5 bán ra 3 phiên bản. Đến hiện tại, CX-5 chỉ được phân phối phiên bản động cơ 2.0L, phiên bản động cơ xăng, dung tích 2.5L hứa hẹn sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Xe được định vị trong phân khúc SUV hạng C và cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Kia Sportage.

Mazda CX-5 vẫn sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L nhưng đã được cải tiến giúp cải thiện 15% hiệu suất đốt nhiên liệu để sinh công và đồng thời cũng cải thiện khoảng 15% mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp. Cụ thể: động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô men xoắn 200 Nm. Tiếp theo là khối động cơ xăng, dung tích 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mômen xoắn 252 Nm.

Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ 2.0L của Mazda CX-5 có năng tiêu thụ xăng trung bình từ 5,95 - 9.2 lít/100km tùy vào điều kiện đường xá còn động cơ 2.5L lại có thông số từ 6,03 - 9,82 lít/100km, không quá chênh lệch giữa hai phiên bản.

Ngoài ra, Mazda CX-5 còn được trang bị tính năng G-Vectoring Control Plus mới. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đó với một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, không chỉ can thiệp vào động cơ mà còn cả hệ thống phanh để tăng cường hiệu suất xử lý.

Mazda CX-5 vẫn được sở hữu các tính năng tiêu chuẩn đã có sẵn trước đó như: camera360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, 6 túi khí.

Đặc biệt là hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới. Gói an toàn cao cấp i-Activsense trên Mazda CX5 đã được bổ sung thêm tính năng Cruising & Traffic Support. Tính năng này cho phép xe tự động phanh/tăng tốc để duy trì khoảng cách với xe phía trước ở tốc độ thấp.

Khi số ngày người ta phải bon chen giữa một đô thị đông đúc, chật chội cao hơn gấp nhiều lần so với số ngày rong ruổi đi xa để có thể tận hưởng cái gọi là “lái phấn khích”, thì có lẽ có người ta cần một chiếc xe nhẹ nhàng, linh hoạt hơn.

Và trong phân khúc, khó mẫu xe nào có thể bì được với Mazda CX-5 về khoảng này. Từ thiết kế vô lăng, chân ga, chân phanh đến việc trang bị gói i-Activsense đều nhằm đem đến cho người lái cảm giác nhàn hạ, thảnh thơi nhất khi đi phố hay chạy đường trường. Đặc biệt trong tháng 9/2023, mẫu xe CX5 đang được xem là chọn lựa tốt trong phân khúc với mức doanh số rất tốt. Và đi kèm mức giá bán hấp dẫn cho phiên bản mới.