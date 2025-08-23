Mazda3 2026 trình làng, thêm trang bị, giá tăng nhẹ

Mazda vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng xe Mazda3 tại thị trường Mỹ với nhiều thay đổi đáng chú ý. Giá xe được điều chỉnh tăng từ 75 USD (khoảng 2 triệu đồng) đến 915 USD (khoảng 24 triệu đồng), tùy phiên bản và hệ truyền động.

Tại Mỹ, Mazda3 2026 tiếp tục được phân phối cả hai kiểu dáng sedan và hatchback, với dải phiên bản trải dài từ tiêu chuẩn đến cao cấp, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Thay đổi quan trọng nhất ở lần nâng cấp giữa vòng đời này trên Mazda3 là hệ thống âm thanh Mazda Harmonic Acoustic 8 loa nay trở thành trang bị tiêu chuẩn, thay cho dàn 6 loa trước đây.

Bên cạnh đó, Mazda3 2026 vẫn sở hữu các trang bị cơ bản khác như: Màn hình thông tin giải trí 8,8 inch; đèn pha LED; các tính năng hỗ trợ lái ADAS: kiểm soát hành trình bằng radar stop-and-go, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và giám sát điểm mù,… Đây là những trang bị vượt trội so với Mazda3 đang bán tại Việt Nam, vốn mới chỉ có những công nghệ an toàn cơ bản và chưa có ADAS.

Mazda3 2.5 S tiêu chuẩn vẫn giữ thiết kế đơn giản, hướng đến sự thực dụng. Xe được trang bị mâm hợp kim 16 inch. Tuy nhiên, bản này chưa hỗ trợ điều khiển giọng nói Amazon Alexa - một tiện ích bắt đầu phổ biến trên các mẫu xe cao hơn.

Mazda3 2.5 S Select Sport tạo điểm nhấn với mâm 18 inch màu đen, gương chiếu hậu đen cùng ghế bọc da, mang phong cách thể thao hơn. Xe được bổ sung điều hòa tự động hai vùng, cần gạt mưa tự động, đem lại sự tiện nghi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Mazda3 2.5 S Preferred được bổ sung các tiện ích cao cấp như cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và ghế trước có sưởi. Phiên bản sedan có tùy chọn nội thất màu “greige” sang trọng đi kèm mâm bạc, trong khi bản hatchback chỉ có nội thất đen và mâm xám, tạo sự khác biệt về phong cách.

Mazda3 2.5 S Carbon Edition có màu nội thất da đỏ nổi bật. Phiên bản này được hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, đồng thời được trang bị mâm và gương đen bóng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm cá tính.

Mazda3 2.5 S Premium (6MT) là phiên bản đặc biệt khi là mẫu xe duy nhất trong dòng sản phẩm vẫn giữ hộp số sàn 6 cấp. Xe có tùy chọn nội thất da đen hoặc đỏ, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn hình HUD và chức năng nhận diện biển báo giao thông. Đây là lựa chọn hiếm hoi dành cho những người yêu thích cảm giác lái truyền thống.

Mazda3 Turbo Premium Plus là phiên bản cao cấp nhất. Xe được trang bị màn hình trung tâm 10,25 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ, ghế da cao cấp có sưởi và lẫy chuyển số, hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự sang trọng và tiện nghi tối đa.

Truyền động trên Mazda3 2026 vẫn duy trì hai tùy chọn động cơ: loại hút khí tự nhiên 2.5L Skyactiv-G 4 xi-lanh (191 mã lực, 252 Nm) và loại tăng áp 2.5L (250 mã lực) chỉ dành cho phiên bản Turbo Premium Plus.

Động cơ kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD chỉ xuất hiện trên các bản cao cấp. Đây cũng là điểm khác biệt lớn so với thị trường Việt Nam, nơi toàn bộ Mazda3 đều được trang bị hệ dẫn động cầu trước, ngay cả ở cấu hình cao nhất.

Theo kế hoạch, Mazda chưa tung ra thế hệ mới của Mazda3 cho đến năm 2032. Điều này đồng nghĩa mẫu sedan/hatchback hạng C sẽ tiếp tục duy trì sức cạnh tranh bằng những nâng cấp vừa đủ, tập trung vào trang bị công nghệ, tiện nghi và tinh chỉnh thiết kế.