Mazda 3 có thể dừng sản xuất và hướng đến Mazda3e thuần điện

Mẫu sedan cỡ C bước vào kỷ nguyên điện hóa với nền tảng Deepal, công nghệ hiện đại và tầm hoạt động lên đến 670 km. Mazda đang tái cấu trúc chiến lược sản phẩm toàn cầu, ưu tiên các mẫu SUV/crossover cỡ lớn dùng động cơ I6 và xe điện, trong khi nhóm xe nhỏ như Mazda3 dần bị “bỏ quên”.

Dù từng là mẫu sedan cỡ C bán chạy trên toàn cầu, Mazda3 hiện hầu như không được nâng cấp đáng kể, cho thấy hãng xe Nhật Bản không còn mặn mà đầu tư vào phiên bản chạy xăng truyền thống. Sự trầm lắng này diễn ra ngay cả khi Mazda3 tại Việt Nam vẫn là lựa chọn quen thuộc nhờ thiết kế Kodo đẹp mắt, vận hành linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận.

Mazda3e dự kiến sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp pin LFP cho khả năng chạy điện 180km.

Mazda3 thế hệ tiếp theo gần như chắc chắn chuyển thành xe điện với tên gọi Mazda3e hoặc Mazda Ez-3, phát triển trên nền tảng Deepal L06 nhờ hợp tác giữa Mazda và Changan. Thông tin này được củng cố khi Mazda đã đăng ký tên “Mazda3e” tại nhiều thị trường quốc tế.

Mazda3e dự kiến có hai cấu hình: EREV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp pin LFP cho khả năng chạy điện 180 km, và EV thuần điện mạnh mẽ với công suất khoảng 268 mã lực, pin 56–69 kWh cùng tầm hoạt động ấn tượng lên đến 670 km.

Công nghệ buồng lái được hiện đại hóa với AR-HUD, LiDAR, chip xử lý 3Nm và nhiều màn hình kỹ thuật số, đi kèm thiết kế mới vẫn mang hơi thở Kodo nhưng hiện đại và khí động học hơn. Dù vẫn là mẫu sedan cỡ C được ưa chuộng, Mazda3 tại Việt Nam đang giảm sức hút khi doanh số 10 tháng đầu năm 2025 giảm hơn 45% so với cùng kỳ.

Mazda3e nếu xuất hiện sẽ giúp Mazda bắt kịp xu hướng điện hóa toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ xe điện và hybrid, Mazda3e nếu xuất hiện sẽ giúp Mazda bắt kịp xu hướng điện hóa toàn cầu, nhất là với nhóm khách hàng trẻ chuộng công nghệ. Các ưu điểm như nội thất hiện đại, nhiều tính năng hỗ trợ lái và khả năng vận hành linh hoạt của bản EREV có thể giúp Mazda3e trở thành lựa chọn hấp dẫn tại đô thị.

Mazda3e được kỳ vọng nâng tầm trải nghiệm trong phân khúc sedan cỡ C, nhưng mẫu xe mới cũng đối mặt với thách thức từ tâm lý người dùng Việt. Việc sử dụng nền tảng Deepal từ Trung Quốc có thể khiến một bộ phận khách hàng nghi ngại về độ “thuần Nhật”.

Trong khi thuế nhập khẩu với xe điện ngoài ASEAN có thể khiến giá bán cao hơn Mazda3 lắp ráp trong nước. Ngoài ra, hạ tầng trạm sạc hạn chế và chi phí bảo trì cao hơn của cấu hình hybrid/EREV sẽ là yếu tố Mazda cần cân nhắc khi đưa Mazda3e vào thị trường Việt Nam.