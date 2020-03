Đánh giá nhanh Mazda CX-30 sắp có mặt tại Việt Nam

Đánh giá nhanh Mazda CX-30 sắp có mặt tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe Mazda CX-30 là dòng crossover trung lập giữa “người anh em” CX-3 và CX-5, được nhiều người Việt mong chờ THACO phân phối và lắp ráp tại Việt Nam.

Mazda CX-30 được phát triển từ mẫu sedan Mazda 3 hiện tại, với mục đích tăng sự lựa chọn cho khách hàng giữa CX-3 và CX-5, CX-30 là đối thủ Suzuki Vitara, Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V. Chiếc CX-30 được giới chuyên gia Thái Lan đánh giá là đa năng và có không gian nội thất hiện đại, tiện nghi, tập trung vào sự thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Thiết kế ngoại thất

Dù không thuần là mẫu SUV địa hình, Mazda CX-30 vẫn được trang bị tính năng hỗ trợ bám đường, giúp xe vượt qua những vùng địa hình không bằng phẳng dễ dàng. Khi một trong các bánh xe mất độ bám, hệ thống này sẽ tự động kích hoạt, giảm mô-men xoắn của động cơ và tăng lực phanh lên bánh xe bị trượt. Qua đó, lực của bánh xe bị trượt sẻ phân tán đến các bánh xe còn lại, giúp xe vượt qua vùng địa hình.

Vốn được phát triển trên nền tảng xe Mazda 3, xe có kích thước gần tương đương với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.395×1.795×1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.655 mm. So với cả 3 đối thủ, CX-30 có kích thước vượt trội hơn, đặc biệt là không gian nội thất. Không những vậy, chiều dài cơ sở của CX-30 chỉ thua Hyundai Tucson 15 mm.

Tuy nhiên, là một chiếc SUV cỡ nhỏ nên khoảng sáng gầm xe thêm 20 mm: 175 mm. Khoang chứa hành lý của CX-30 là 430 lít, lớn hơn 348 lít của EcoSport. Kiểu đèn mắt hí nối liền mặt ca-lăng là xu hướng mới nhất của Mazda, nó không khác mấy CX-8 và CX-5 bản facelift, nhưng có được trang điểm như được kẻ mắt đậm hơn, cụ thể là các viền đèn và viền ca-lăng sơn màu đen chì bóng, có chiều sâu 3D, chỉ có logo là màu chrome nổi bật. Một điểm mới thiết kế phía trước của Mazda3, đó là vị trí đèn sương mù không còn nữa, nó được tích hợp trong cụm đèn pha.

Thân hông xe có sự khác biệt về phần kính cửa dọc thân xe thu hẹp hơn chút về chiều dài, phần thân xe mềm mại có chiều sâu tự nhiên hơn so với kiểu làm gân dọc thân xe trên và dưới như hai người anh em CX3 và CX5. Phía sau xe, đèn đuôi có thiết kế mới thanh mảnh theo chiều ngang, cốp xe mềm mại và mượt, phần âm vào để gắn biển số không còn, vị trí gắn biển số mới hạ xuống sát ốp cản.

Mặc dù cột C được làm to ra, nhưng tổng thể kính sau của xe vẫn phủ đầy bề ngang, bên cạnh đó cánh lướt gió mới nhìn to và khá thể thao. Vốn được phát triển từ Mazda3, nội thất CX-30 toát lên vẻ tinh tế, sang trọng hơn những mẫu xe đối thủ..

Nội thất tối giản

Thiết kế mới của chiếc CX30 thể hiện rõ mục tiêu thương hiệu này sẽ đi lên định vị thành thương hiệu xe cao cấp, từ việc thiết kế các nút bấm có LED tinh tế, đến gương chiếu hậu không xương ở trung tâm xe. Không thể phủ nhận ngồi trong khoang ca-bin xe CX30 chẳng khác nào một chiếc xe hạng sang, ngay cả tín hiệu báo rẽ của đèn xin-nhan cũng có vẻ là của một chiếc xe cao cấp.

Phiên bản tiêu chuẩn có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8,8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, và đèn pha LED tự động. Mazda còn trang bị cho chiếc crossover phanh tay điện tử và gạt mưa tự động. Nút bấm khởi động và đèn hậu LED cũng có sẵn trên bản thấp cấp.

Lớp chất liệu da bọc nội thất mềm mại, chỉ khâu nổi tinh tế cân đối lại với màu sẫm tối của nội thất Mazda3, làm cho nội thất tuy tối nhưng vẫn bật chất sang trọng. Các vật liệu nhìn cao cấp được tỉ mỉ kết hợp với nhau tạo ra một cảm giác trực quan đắt giá. Hàng ghế sau ngồi khá thoải mái, có cửa gió điều hòa. Phần tựa lưng hơi dốc, có thể ngả được 2-3 độ thì tạo cảm giác thoải mái hơn. Màn hình giải trí của CX30 lên đến 8,8 inch, lớn hơn rất nhiều so với 6,8 inch của HR-V, 8 inch của EcoSport. Hệ thống âm thanh Bose cao cấp 12 loa đem lại âm thanh chất lượng, trong khi Vitara và Kona chỉ có 6 loa thường.

Động cơ

Động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L cùng loại với Mazda 3 đã được tinh chỉnh cho công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Sức mạnh của khối động cơ này “hạ nốc ao” các đối thủ còn lại, ngay cả loại 2.0L với hộp số 6 cấp AT cũng chỉ có 153 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 6,7 lít/100km đường hỗn hợp tại Thái Lan.

Hệ thống treo lò xo và giảm xóc của CX-30 khác với Mazda 3 vì nó phải được thiết kế phù hợp với một chiếc crossover, đã được điều chỉnh để có cảm giác lái tương tự như hệ thống treo CX-5. Bộ giảm xóc đem lại cảm giác thể thao cho người lái. Mặc dù khoảng sáng gầm xe 175mm, nhưng điều đó không khiến chiếc xe bị rung lắc mà còn ổn định độ nghiêng rất nhiều khi vào cua mạnh trên đèo.

Hệ thống an toàn trên xe gồm đèn pha LED tự động chỉnh góc chiếu, hệ thống Cruising & Traffic Support kiểm soát tốc độ, hệ thống Lane-Keep Assistant giúp giữ xe trong làn đường, Hệ thống cảnh báo chệch làn đường, Hệ thống giám sát điểm mù, ....

Cảm giác lái

Chiếc Mazda CX30 được trang bị khối động cơ Skyactiv 4 xy lanh, dung tích 2.5L, cho công suất 186 mã lực và 252 Nm xoắn. Những con số này chưa phải là ấn tượng trong phân khúc, khi có Hyundai Kona và Ford Ecosport ấn tượng hơn về thông số công suất đầu ra. Thậm chí còn nhỉnh hơn động cơ 1.8L tăng áp trang bị cho Hodna HR-V nhỉnh hơn về thông số công suất một chút so với Mazda3. Nhưng như chia sẻ triết lý mới từ Mazda thì sức mạnh và thông số ấn tượng không phải là thứ Mazda cao cấp sẽ theo đuổi.

Mazda CX-30 tại thị trường Thái có 3 phiên bản, gồm bản C giá 989.000 baht tương đương 705 triệu đồng, S giá 1.099.000 baht tương đương 783 triệu đồng và SP giá 1.199.000 baht tương đương 855 triệu đồng. Mazda CX-30 được phát triển từ mẫu sedan Mazda 3 hiện tại, với mục đích tăng sự lựa chọn cho khách hàng giữa CX-3 và CX-5, CX-30 là đối thủ Suzuki Vitara, Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V.

Nếu giá bán tại Việt Nam vẫn giữ mức giá này, Vitara và HR-V sẽ khó cạnh tranh ở cùng mức giá, còn Kona và EcoSport có lợi thế lớn hơn về giá bán. Tucson bản 2.0L tiêu chuẩn và đặc biệt không nằm ngoài tầm ngắm, với giá bán bán từ 799-878 triệu nhưng một số trang bị chưa thể vượt mặt CX-30.

