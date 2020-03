THACO trình làng Mazda2 và Mazda2 Sport 2020 tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

THACO chính thức giới thiệu hai mẫu xe New Mazda2 và New Mazda2 Sport trên toàn quốc, đi kèm giá bán lần lượt cho hai phiên bản từ 509 đến 665 triệu đồng.

Dòng xe Mazda2 luôn được đánh giá là mẫu xe dẫn đầu so với các sản phẩm cạnh tranh. Giải thưởng “Xe của năm 2014 - 2015 tại Nhật Bản” là một minh chứng cho sự đánh giá cao của khách hàng và các chuyên gia với mẫu xe này.

Hai mẫu xe Mazda2 và Mazda2 Sport 2020 sở hữu phong cách thiết kế theo triết lý "Car As Art - Xe là nghệ thuật". Lưới tản nhiệt có kích thước lớn, cách điệu với họa tiết kim loại tinh tế. Cản trước và sau được mở rộng tạo tư thế đầm chắc, vững chãi.

Nổi bật nhất chính là cụm hệ thống chiếu sáng dạng LED phía trước chìm vào thân xe và vuốt ngược về phía sau, liền mạch với đường viền crôm được tạo hình đặc trưng "Signature Wing". Mâm xe 16-inch với 8 chấu kép sống động là điểm nhấn để tăng thêm sự cuốn hút của thiết kế mới.

Đặc biệt là hệ thống đèn LED thích ứng thông minh Adaptive LED Headlights hiện đại nhất với tính năng tự động điều chỉnh cường độ và phạm vi chiếu sáng theo tốc độ, được chia nhỏ thành 20 phân vùng chiếu sáng độc lập, tầm chiếu sáng xa nhất lên đến 235m.

Trong khi đó, không gian nội thất được làm mới bằng vật liệu cao cấp và sử dụng cách phối màu phù hợp, tinh tế với 3 tùy chọn màu sắc: xám xanh, nâu và đen. Áp dụng triết lý "Human Centric", giao diện điều khiển trên hai mẫu xe đều được thiết kế xoay quanh người dùng, từ cách bố trí chân ga, vị trí lái xe, hệ thống thông tin giải trí, cho đến điều chỉnh tầm nhìn của người lái xe nhằm giảm thiểu điểm mù và phân tâm khi lái xe.

Cả hai phiên bản Mazda2 mới được bổ sung hàng loạt tiện ích như màn hình hiển thị thông tin HUD, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, gương tự động chống chói giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng trong tầm tay.

Mazda2 thế hệ mới được trang bị khối động cơ SkyActiv-G, dung tích 1.5L phun xăng trực tiếp, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản sedan là từ 4,76-5,01 lít/100km, của phiên bản Sport là từ 4,62-5,05 lít/100km.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong mọi tình huống chuyển hướng. Về an toàn, phiên bản Premium cao cấp nhất được tích hợp hệ thống an toàn chủ động thông minh i-Activsense với các tính năng hiện đại nhất trong phân khúc như: cảnh báo điểm mù BSM, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố SCBS, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, cảnh báo chệch làn đường LDWS, lưu ý người lái nghỉ ngơi DAA.

Hướng tới đối tượng khách hàng khác nhau, hai phiên bản Mazda2 và Mazda2 Sport sẽ được phân phối tất cả 7 phiên bản bao gồm 4 phiên bản dành cho dòng sedan New Mazda2 có giá bán từ 509 đến 649 triệu đồng. Ở ba phiên bản dành cho dòng Sport (hatchback) sẽ có mức giá từ 555 triệu đồng đến 665 triệu đồng.

Trong thời gian đầu ra mắt thị trường, những khách hàng mua các phiên bản đều được áp dụng chương trình giảm giá 20 triệu đồng.

Chi tiết giá bán và các phiên bản của bộ đôi Mazda2 và Mazda2 Sport 2020:

MẪU XE PHIÊN BẢN GIÁ BÁN ƯU ĐÃI GIÁ SAU ƯU ĐÃI NEW MAZDA2 1.5L AT 509.000.000 20.000.000 489.000.0000 1.5L Deluxe 545.000.000 525.000.000 1.5L Luxury 599.000.000 579.000.000 1.5L Premium 649.000.000 629.000.000 NEW MAZDA2 SPORT 1.5L Deluxe 555.000.000 535.000.000 1.5L Luxury 609.000.000 589.000.000 1.5L Premium 665.000.000 645.000.000

