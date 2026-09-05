Honda Click 125 thế hệ mới được mong chờ tại Thái Lan

Hiện tại, Thái Lan vẫn đang phân phối Click 125 thế hệ trước, trong khi đó phiên bản đang được bán tại thị trường Indonesia đã là dòng hoàn toàn mới. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng phiên bản mới sẽ sớm được trình làng tại "xứ sở chùa vàng" cuối năm 2026 này.

All New Honda Click 125 được thay đổi khá toàn diện về ngoại hình nhưng vẫn duy trì tỷ lệ đặc trưng của một mẫu xe tay ga thể thao nhỏ gọn. Phần đầu xe được thiết kế lại với những đường nét góc cạnh và sắc sảo hơn, kết hợp cụm đèn pha LED có hình dáng mới. Phần yếm hai bên và khu vực đuôi xe cũng được tinh chỉnh để tạo sự liền mạch, giúp tổng thể chiếc xe trông hiện đại và thể thao hơn.

Thiết kế mới khiến Click 125 có phần gần gũi với phong cách của những mẫu sport scooter phân khối lớn. Trên phiên bản Indonesia, hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ khả năng quan sát và nhận diện xe khi vận hành thực tế.

Điểm thay đổi gây chú ý nhất nằm ở phiên bản Click 125 Street. Đây là biến thể được phát triển trên nền tảng Click 125 nhưng sở hữu phong cách hoàn toàn khác so với bản tiêu chuẩn. Phần ốp che ghi-đông truyền thống được loại bỏ, thay vào đó là cụm đồng hồ tách rời đặt phía trên ghi-đông. Cách bố trí này tạo cho chiếc xe diện mạo giống sự kết hợp giữa một mẫu tay ga và một chiếc offroad cỡ nhỏ.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Click 125 thế hệ mới còn được nâng cấp đáng kể về trang bị nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Một trong những bổ sung đáng chú ý là cổng sạc USB Type-C 5V 3A được bố trí bên trong hộc chứa đồ phía trước. Trang bị này cho phép người dùng thuận tiện sạc smartphone và các thiết bị điện tử cá nhân trong quá trình di chuyển. Khu vực phía trước vẫn được duy trì các hộc chứa đồ và móc treo, đáp ứng nhu cầu mang theo những vật dụng nhỏ khi sử dụng xe trong đô thị.

Không gian chứa đồ dưới yên cũng tiếp tục là một điểm mạnh của Click 125. Cốp xe có dung tích khoảng 18 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân cỡ nhỏ. Khi kết hợp với hộc chứa đồ phía trước và móc treo, mẫu xe vẫn đảm bảo tính thực dụng dù ngoại hình được thiết kế theo hướng thể thao hơn.

Ngoài ra, các trang bị hiện đại như chìa khóa thông minh smartkey, tính năng Idling Stop cũng được trang bị trên Click thế hệ mới nhằm đem tới nhiều tiện lợi trong quá trình sử dụng. Xe cũng sử dụng công nghệ phanh CBS nhằm tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, All New Honda Click 125 tiếp tục sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích khoảng 125cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,2 kW, tương đương khoảng 11,1 mã lực tại 8.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 51,7 km/lít.