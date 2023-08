Siêu phẩm độc bản Bentley Continental GT Speed kỷ niệm 20 năm lộ diện

Kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng xe Continental GT, hãng xe sang Anh quốc giới thiệu chiếc Bentley Continental GT Speed đặc biệt duy nhất một chiếc, có ngoại thất màu xanh Cypress Green, nội thất nâu Saddle Brown và ốp gỗ Burr Walnut.

Lấy cảm hứng từ chiếc Continental GT đầu tiên, chiếc Bentley Continental GT Speed đặc biệt này sở hữu màu sơn xanh Cypress Green tương tự. Ngoại thất xe được trang bị tới ba gói trang trí cùng lúc bao gồm Blackline, Touring và Styling Specification.

Đó là các điểm nhấn màu đen ở lưới tản nhiệt hay viền kính; các chi tiết sợi carbon ở cản trước, cản sau, ốp hai bên hông xe hay cánh gió cố định. Ngoài ra, xe trang bị một bộ mâm 22 inch đa chấu với họa tiết bắt mắt sơn tối màu là một điểm nhấn không thể bỏ qua.

Vào bên trong, nội thất của chiếc Bentley Continental GT Speed vẫn rất sang trọng như truyền thống của hãng xe này. Toàn bộ nội thất có màu nâu Saddle Brown, ghế ngồi hay táp-li cửa bọc da với các chi tiết thêu hình thoi cũng như logo hãng màu xanh đặc biệt. Phần táp-lô trước, bệ điều khiển trung tâm sử dụng gỗ óc chó Burr Walnut chế tác thủ công mang lại sự sang trọng cao cấp.

Ngoài ra, mẫu xe này cũng mang đậm dấu ấn của phiên bản kỷ niệm. Logo của phiên bản dùng dòng chữ "20 years of the Continental GT by Bentley Mulliner" cùng hình phác họa dòng này xe này thế hệ 2003-2023 xuất hiện ở trước ghế hành khách cũng như bậc cửa.

Ở chính giữa còn xuất hiện dòng chữ "One of One by Bentley Mulliner" là lời khẳng định về sự độc bản của chiếc xe này. Hiện nay, chiếc xe đã được trao cho chủ nhân với mức giá không được tiết lộ. Bentley Continental GT lần đầu tiên ra mắt năm 2003 với thiết kế lấy cảm hứng từ R Type Continental 1952. Thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ W12, dung tích 6.0L tăng áp kép, cho công suất 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Thế hệ thứ ba của Continental GT trình làng năm 2010, bán ra từ năm 2011 với động cơ W12 6.0L và bổ sung thêm động cơ V8, dung tích 4.0L năm 2012. Thế hệ thứ ba ra mắt vào năm 2018 và đang bán cho đến nay, có hai lựa chọn động cơ gồm W12 và V8.

Chiếc Bentley Continental GT Speed độc bản vừa được giới thiệu, là mẫu xe kỷ niệm 20 năm dòng xe Continental GT ra đời. Chiếc xe được trưng bày tại Tuần lễ xe hơi Monterey (bang California, Mỹ), bên cạnh chiếc Continental GT đầu tiên, sản xuất năm 2003 mang số khung VIN20001.

