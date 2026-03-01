Bentley Bentayga có thêm phiên bản đặc biệt Something Blue

Mulliner đã thực hiện 10 xe Bentley thuộc phiên bản đặc biệt Bentayga dành riêng thị trường Nhật Bản, dù sở hữu khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép những chiếc xe này hướng đến khách hàng nữ với hoạ tiết tinh tế.

Bentley vừa ra mắt phiên bản Bentayga đặc biệt tại Nhật Bản, thiết kế dành cho khách hàng nữ và giới hạn chỉ 10 chiếc. Thay vì theo đuổi phong cách nữ tính, Mulliner chọn cách tiếp cận tinh tế, tạo ra một chiếc xe nổi bật một cách nhẹ nhàng.

Được gọi là "Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner", xe lấy cảm hứng từ câu thơ truyền thống phương Tây “Something Four” trong lễ cưới thời Victoria, một phong tục đã phổ biến tại Nhật Bản. Để mang lại may mắn, cô dâu cần mang theo thứ gì đó cũ (something old), mới (something new), mượn (something borrowed) và xanh (something blue).

Với ý tưởng này, Bentayga Something Blue được sơn màu trắng kim loại ‘Ice’, lộ ra sắc xanh nhạt tinh tế dưới ánh sáng. Điểm nhấn phần hông xe là bộ mâm kích thước 22 inch sơn màu bạc, kẹp phanh sơn trùng màu thân xe.

Nội thất Bentayga Something Blue nhấn mạnh chủ đề xanh một cách tiết chế. Logo Bentley thêu màu xanh trên tựa lưng ghế, trong khi họa tiết hoa xanh nhẹ nhàng xuất hiện trên bảng táp-lô. Phần còn lại của cabin kết hợp da Linen và Graphite Grey. Màu xám xuất hiện trên vô-lăng, tấm cửa trên, bảng táp-lô và khu vực điều khiển trung tâm cùng màn hình giải trí.

Mulliner còn gắn thêm tấm ốp bậc cửa bespoke có khắc chữ ‘Something Blue Collection’, nhằm nhắc số thứ tự của một trong 10 chiếc Bentayga đặc biệt này. Dưới nắp capo Bentayga là động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép quen thuộc của Bentley, cho công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Bentayga tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h.

Bentley đã ra mắt Bentayga đặc biệt này tại Ooyane Plaza ở Tokyo, một địa điểm sang trọng phù hợp với chiếc xe đẳng cấp này. Giá khởi điểm của Bentley Bentayga Something Blue là 34 triệu yên, khoảng 219.400 USD tương đương 5,74 tỷ đồng và một số xe đã tìm được chủ nhân.