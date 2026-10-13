Hàng sau gánh thêm ghế trẻ em: Sedan hạng B lộ điểm mạnh yếu ra sao?

Quy định hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ trên ô tô cá nhân đang tạo nên một cuộc "sát hạch" thực tế, phơi bày toàn bộ ưu và nhược điểm về không gian nội thất của các dòng sedan hạng B tại Việt Nam.

Toyota Vios có khoang hành khách phía sau cần được đánh giá kỹ khi gia đình lắp thêm ghế an toàn cho trẻ nhỏ

Hàng ghế sau gánh toàn bộ trọng trách

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP mới nhất có hiệu lực từ ngày 15/08/2026, người điều khiển ô tô cá nhân chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như ghế chuyên dụng, nôi hoặc đệm nâng. Nhằm hỗ trợ các gia đình có thời gian chuẩn bị và giảm áp lực tài chính, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp khi chở trẻ nhỏ ở hàng ghế sau hiện nay tạm thời sẽ áp dụng hình thức phạt cảnh cáo để tuyên truyền, nhắc nhở.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: Đối với hành vi để trẻ em thuộc diện trên ngồi ở hàng ghế phía trước cùng người lái, mức xử phạt vẫn được quy định riêng biệt và nghiêm khắc tại điểm m khoản 3 Điều 6. Theo đó, tài xế vi phạm lỗi bố trí trẻ ngồi sai vị trí quy định ở hàng ghế đầu sẽ bị phạt tiền tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Chế tài kinh tế nghiêm khắc này buộc toàn bộ thiết bị an toàn của trẻ phải dồn hoàn toàn xuống hàng ghế thứ hai, vô tình tạo nên một áp lực rất lớn lên không gian cabin của những mẫu sedan cỡ nhỏ.

Không gian thực tế dành cho hành khách phía sau là yếu tố đáng cân nhắc khi lắp ghế trẻ em quay ngược chiều

Toyota Vios và Hyundai Accent lộ rõ điểm yếu chật chội

Một chiếc ghế an toàn cho trẻ em, đặc biệt là loại ghế xoay 360 độ hoặc ghế nôi cho trẻ sơ sinh, sở hữu kích thước bệ hông và chiều sâu khá lớn, dao động từ 450mm đến 500mm. Khi đặt cố định một thiết bị cồng kềnh như vậy ở hàng ghế sau, không gian cabin còn lại của các mẫu sedan hạng B sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Đối với Toyota Vios, dù sở hữu thiết kế thực dụng nhưng chiều rộng lọt lòng băng sau ở mức vừa phải khiến không gian hông bị thu hẹp đáng kể sau khi lắp ghế chuyên dụng. Nếu gia đình bố trí thêm hai người lớn ngồi cùng ở hàng sau để chăm sóc em bé, không gian vai sẽ trở nên khá chật chội và gò bó trên hành trình dài. Ngoài ra, thiết kế trần xe vuốt dốc nhẹ về phía sau của Vios cũng khiến khoảng không phía trên đầu bị giới hạn, đòi hỏi phụ huynh phải cúi thấp người hơn mỗi khi bế bồng hoặc thao tác đặt em bé vào vị trí.

Honda City được đặt lên bàn cân về khả năng bố trí ghế trẻ em và chỗ ngồi cho các thành viên còn lại

Trong khi đó, Hyundai Accent lại bộc lộ hạn chế ở khoảng để chân (Legroom) thực tế của hàng sau khi đặt ghế trẻ em dạng quay về phía sau (Rear-facing), tư thế bắt buộc đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi để bảo vệ tối đa vùng cổ. Do chiều sâu của ghế trẻ em khá lớn, phần lưng ghế chuyên dụng sẽ đẩy sát vào lưng của hàng ghế phía trước. Để không bị cấn, người lái hoặc hành khách ngồi ghế phụ của Accent bắt buộc phải kéo trượt ghế tiến lên phía trước, làm thu hẹp không gian để chân của hàng ghế đầu và dễ gây mỏi mệt cho người ngồi trước.

Ngay cả khi các gia đình cân nhắc chuyển dịch sang các lựa chọn gầm cao đô thị hay xe đa dụng cùng tầm giá như Mitsubishi Xforce hay Mitsubishi Xpander, dù khoảng trần có phần thoáng đãng hơn nhưng chiều ngang cabin thực tế khi phải tải một chiếc ghế trẻ em cồng kềnh cùng núi đồ đạc bỉm sữa kèm theo vẫn khiến không gian thư giãn của các thành viên còn lại bị giới hạn ít nhiều.

Honda City khẳng định điểm mạnh nhờ không gian tối ưu vượt phân khúc

Trước bài toán thực tế về diện tích cabin khi quy định mới được áp dụng, Honda City chứng minh được giá trị riêng nhờ triết lý tối ưu hóa không gian thông minh, giúp giảm thiểu đáng kể những gò bó cố hữu của phân khúc B.

Tối ưu khoảng để chân cho cả hai hàng ghế: Nhờ cách bố trí khoang động cơ gọn gàng để nhường diện tích cho cabin, khoảng để chân hàng ghế sau của Honda City có độ thoáng tốt bậc nhất phân khúc. Khi lắp đặt các loại ghế trẻ em quay ngược cỡ lớn, phần lưng ghế chuyên dụng vẫn giữ được khoảng cách an toàn với hàng ghế trước, giúp tài xế hoàn toàn không phải hy sinh tư thế lái thoải mái của mình.

Thiết kế vách cửa phẳng tăng không gian vai: Vách cửa và đệm ghế sau của Honda City được tạo hình phẳng và rộng tối đa. Sau khi thắt chặt ghế trẻ em chiếm mất khoảng 450mm chiều ngang, không gian còn lại của băng sau vẫn mang đến tư thế ngồi dễ chịu, đỡ mỏi vai hơn cho người lớn ngồi bên cạnh nhờ chiều rộng lọt lòng cabin được tối ưu tốt.

Thao tác kết nối ISOFIX thuận tiện: Giống như các đối thủ trong phân khúc, Honda City được trang bị sẵn hệ thống móc khóa ISOFIX tiêu chuẩn trên các phiên bản. Tuy nhiên, nhờ thiết kế khe đặt móc khóa thoáng và độ ngả lưng ghế sau hợp lý, phụ huynh có thể dễ dàng sập lẫy khóa hoặc luồn dây đai cố định phía sau (Top Tether) một cách nhanh chóng, vững chắc, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.

Sự thay đổi của quy định giao thông chính là thước đo thực tế nhất để người dùng đánh giá giá trị sử dụng lâu dài của một chiếc xe gia đình. Trong cuộc thử thách sắp xếp không gian khoang sau, Honda City đã phát huy tốt những điểm mạnh về mặt kiến trúc cabin, mang lại sự an tâm cho bố mẹ và sự thoải mái cho mọi thành viên trên các hành trình.