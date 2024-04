Đại lý bán "kênh giá" Toyota Land Cruiser hơn 500 triệu đồng

Toyota Land Cruiser chính thức quay trở lại thị trường Bắc Mỹ vào tháng 8/2023 và tạo nên một cơn sốt đối với những người đam mê dòng xe off-road hầm hố, cơ bắp của thương hiệu Nhật Bản.

Tại Mỹ, Toyota Land Cruiser được phân phối với 3 phiên bản, giá niêm yết khởi điểm từ 57.345 USD (~1,36 tỷ đồng) và có thể tăng lên thành 76.345 USD ở phiên bản First Edition (~ 1,85 tỷ đồng).

Tuy nhiên, lợi dụng sự khan hàng và sức hút của mẫu xe này, một số các đại lý Toyota ở Mỹ đã cố tình đẩy giá tăng mạnh so với giá niêm yết nhằm tăng lợi nhuận từ tiền chênh lệch.

Theo Carscoops, đại lý Maita Toyota ở thành phố Sacramento, tiểu bang California đang rao bán một cặp Land Cruiser First Edition 2024 với giá bán lần lượt là 91.295 USD (~2,32 tỷ đồng) và 91.645 USD (~2,33 tỷ đồng). Đây là mức giá chênh tới 14.950 USD (~380 triệu đồng) so giá bán niêm yết.

Tương tự, đại lý Toyota of Palo Alto cũng bán một cặp Land Cruiser First Edition 2024 ở mức giá còn cao hơn với 93.304 USD (~2,37 tỷ đồng) và 92.473 USD (~2,35 tỷ đồng), “kênh” tới 14.999 USD (~381 triệu đồng) so với giá niêm yết của hãng.

Đại lý Future Toyota ở Yuba City, California, đã tăng thêm 19.995 USD (~508 triệu đồng) cho phiên bản Heritage Blue và Grayscape Land Cruiser First Edition. Bất chấp mức giá đề xuất là 76.695 USD (~1,95 tỷ đồng), đại lý vẫn yêu cầu mức giá 96.690 USD (~2,46 tỷ đồng).

Chưa hết, đại lý Thompsons Toyota ở Placerville, California đang đưa ra mức giá 97.043 USD (~2,470 tỷ đồng) cho chiếc SUV, tức tăng 20.000 USD (~509 triệu đồng), sau khi cộng thêm gói phụ kiện và các chi phí liên quan. Thậm chí trên trang web của đại lý này còn tự tin giới thiệu rằng “Không nơi nào bán rẻ hơn chúng tôi”.

Mức giá đắt đỏ nhất được Carscoops ghi nhận tại Mỹ là đại lý Concord Toyota tại California. Toyota Land Cruiser 2024 đang được chào bán với giá 97.345 USD (~2,478 tỷ đồng) dù giá niêm yết tại khu vực này chỉ là 76.345 USD (~1,94 tỷ đồng).

Tình trạng bán hàng chênh giá cao không chỉ xảy ra với Toyota Land Cruiser 2024 mà xuất hiện ở nhiều mẫu xe khác như: Dodge Challengers, Ford Mustang hay Hyundai Ioniq 5,... cũng như nhiều loại xe tầm trung được yêu thích khác.

Trước đó, tháng 12/2023, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đã thông báo ban hành “Quy tắc chống lừa đảo bán lẻ ô tô” (CARS) nhằm chấm dứt tình trạng các đại lý ô tô tăng giá hoặc áp đặt các khoản chi phí vô lý lên sản phẩm nhằm thu lợi bất chính từ khách hàng. Quy tắc này có hiệu lực kể từ tháng 7/2024. Dẫu vậy, tình trạng nêu trên có vẻ như vẫn không được khắc phục và vấp phải nhiều phản ứng mạnh mẽ từ các đại lý bán lẻ ô tô.

Tại Việt Nam, việc các đại lý bán chênh giá cao hay bán "bia kèm lạc" thông qua hình thức ép mua thêm phụ kiện cũng là hiện tượng phổ biến trên thị trường ô tô mùa cao điểm. Tuy nhiên, các hãng xe gần như đứng ngoài cuộc.

