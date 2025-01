Cùng tầm giá nên chọn Mitsubishi Attrage CVT Premium hay Hyundai Accent 1.5AT?

Hiện nay giá bán niêm yết chính hãng của bộ đôi sedan B này như sau

Hyundai Accent 1.5 AT giá 489 triệu đồng

Mitsubishi Attrage CVT Premium giá 490 triệu đồng

Trong đó, Accent được lắp ráp trong nước nhưng hiện chính sách giảm phí trước bạ đã không còn; và Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Khuyến mãi mà các hãng và đại lý đưa ra cho bộ đôi sedan B này là ở mức tương đương nhau. Do đó mức giá lăn bánh ở cùng địa phương của bộ đôi này là tương đương nhau. Vậy giữa hai phiên bản này đâu là lựa chọn tốt hơn.

Về thiết kế ngoại thất

Rõ ràng là về mặt ngoại thất, Hyundai Accent 1.5 AT nổi bật hơn so với Mitsubishi Attrage CVT Premium khi không chỉ có kích thước các chiều vượt trội mà còn ở ngôn ngữ thiết kế hiện đại. All New Hyundai Accent gây ấn tượng với dải đèn định vị LED bao phủ đầu xe, kèm đèn LED hậu cũng được thiết kế tương ứng.

Trong khi đó, mặc dù thế hệ mới với ngôn ngữ Dynamic Shield đã hiện đại hơn nhưng vẫn "lỗi thời" nếu so sánh với Accent. Bù lại, xe được trang bị hệ thống đèn pha, đèn chiếu sương mù sử dụng công nghệ LED hiện đại, trong khi ở Accent 1.5 AT thì các loại đèn này vẫn sử dụng bóng halogen.

Cả hai đều được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ có chỉnh điện, gập điện, đèn pha tự động sáng, anten vây cá hiện đại.

Thông số Mitsubishi Attrage CVT Premium Hyundai Accent 1.5 AT Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) 4.305 x 1.670 x 1.515 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2550 2760 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 165 Dung tích thùng nhiên liệu (L) 42 45 Lốp, la-zăng 185/55R15 185/65 R15 Số chỗ ngồi 5 5 Đèn chiếu xa LED, projector Halogen Đèn chiếu gần LED Halogen Đèn ban ngày LED - Đèn pha tự động bật/tắt Có Có Đèn hậu LED Halogen Đèn sương mù LED Có

Về nội thất

Với chiều dài cơ sở tốt hơn, Accent 1.5 AT cũng đem tới không gian nội thất rộng rãi hơn hẳn so với Mitsubishi Attrage, điều này tạo sự thoải mái tối ưu cho người ngồi ở tất cả các ghế, đặc biệt là người trưởng thành. Ngoài ra, Accent cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch nối liền trong một khối với màn hình giải trí tạo ấn tượng nội thất hiện đại cho xe.

Tuy nhiên, trong không gian nội thất của Accent 1.5 AT vẫn sử dụng nhiều chi tiết bằng nhựa, bao gồm cả vô lăng, và ghế vẫn là chất liệu nỉ. Về khía cạnh này, Attrage CVT Premium lại vượt trội hơn nhờ sử dụng tay lái và ghế đều bọc da sang trọng đem tới cảm giác ngồi thích hơn. Ngoài ra, Attrage CVT Premium cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, có cả cửa gió sau. Trong khi Accent 1.5 AT vẫn chỉ sử dụng điều hòa chỉnh cơ.

Các trang bị khác về mặt giải trí là tương đương nhau với màn hình cảm ứng 7 inch trên Attrage CVT Premium, và 8 inch trên Accent 1.5 AT, có hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay và hệ thống 4 loa giải trí, hệ thống cổng sạc ở mức tương đương nhau.

Thông số Mitsubishi Attrage CVT Premium Hyundai Accent 1.5 AT Hệ thống treo trước Độc lập MacPherson với thanh cân bằng McPherson Hệ thống treo sau Thanh xoắn Thanh cân bằng Hệ thống phanh trước Đĩa thông gió/Tang trống Đĩa Hệ thống phanh sau Đĩa thông gió/Tang trống Đĩa Thông số Mitsubishi Attrage CVT Premium Hyundai Accent 1.5 AT Chất liệu bọc ghế Da Nỉ Chất liệu bọc vô-lăng Da Nhựa Điều hòa Tự động Chỉnh cơ Chìa khoá thông minh Có Có Khởi động nút bấm Có Có Cửa gió hàng ghế sau Có Có Màn hình giải trí Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 8 inch Hệ thống loa 4 loa 4 loa

Về động cơ

Sức mạnh động cơ của Hyundai Accent 1.5 AT vượt trội hơn so với Mitsubishi Attrage CVT Premium, cụ thể:

Mitsubishi Attrage được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Nm mô men xoắn. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 5,59 L/100km.

Hyundai Accent được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp là 5,79 L/100km.

Như vậy, bên cạnh việc có được sức mạnh vượt trội thì Hyundai Accent 1.5 AT cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu không quá nhiều so với Mitsubishi Attrage CVT Premium.

Thông số Mitsubishi Attrage CVT Premium Hyundai Accent 1.5 AT Động cơ 3A92 DOHC MIVEC SmartStream G1.5 Loại nhiên liệu Xăng Xăng Dung tích xi lanh (cc) 1193 1.497 Công suất cực đại (hp/Nm) 78/6.000 115/6.300 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 100/4.000 144/4.500 Hộp số CVT CVT Dẫn động Cầu trước Cầu trước (FWD) Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 5,59 5,79

Về tính năng an toàn

Các trang bị an toàn trên bộ đôi sedan B này là ở mức tương đương nhau với các trang bị an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS,... Cả hai đều được trang bị túi khí đôi.

Thông số Mitsubishi Attrage CVT Premium Hyundai Accent 1.5 AT Kiểm soát hành trình (Cruise Control) - Chống bó cứng phanh (ABS) Có Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Có Camera lùi Có Có Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Có Số túi khí 2 2

KẾT LUẬN

Thông qua các thông tin so sánh trên đây thì có thể thấy rằng:

- Hyundai Accent 1.5 AT vượt trội về ngoại hình hiện đại, động cơ mạnh mẽ và nội thất rộng rãi đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

- Mitsubishi Attrage CVT Premium lại có điểm mạnh về các trang bị nội thất cao cấp hơn, linh hoạt và tiết kiệm xăng hơn. Ngoài ra, xe cũng được đánh giá cao về sự bền bỉ, ít hỏng vặt và chi phí sửa chữa bảo dưỡng cũng rẻ hơn.

Tùy nhu cầu mà khách hàng có thể cân nhắc cho mình lựa chọn tối ưu nhất.