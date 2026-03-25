Cục Đăng kiểm lý giải việc phân loại xe bán tải đang gây tranh cãi

Việc Hà Nội lên phương án hạn chế xe tải vào nội đô theo các khung giờ khác nhau. Trong đó có quy định các loại xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Điều này khiến nhiều chủ xe bán tải băn khoăn liệu phương tiện của mình có bị cấm trong khung giờ cao điểm hay không. Bởi nhiều luồng ý kiến tranh luận cho rằng, xe bán tải được xếp loại xe ô tô tải pickup và thuộc diện phương tiện bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều ý kiến từ chủ phương tiện cũng như hãng xe đã gửi văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét sửa đổi phụ lục của Thông tư 53/2024, theo hướng xếp xe pickup (bán tải) vào nhóm ô tô con nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người dân.

Ông Nguyễn Tô An - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: TA)

Trước những vấn đề này, ngày 24/3, ông Nguyễn Tô An - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "Việc phân loại giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup được căn cứ vào kết cấu của xe, tỷ lệ giữa tổng khối lượng của số người cho phép chở và tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở, diện tích hữu ích của thùng chở hàng (theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT).

"Đây không phải là quy định mới mà đã được xây dựng từ năm 2003 tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng, tức đã tồn tại và ổn định trong 16 năm", ông An nhấn mạnh.

Quy định tại Thông tư số 53/2024 đang là căn cứ để áp dụng các chính sách liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, kiểm định, cải tạo xe ô tô pickup nói riêng và phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng nói chung, đồng thời, hoàn toàn phù hợp với quy định tại TCVN 7271:2003.

Để dễ phân biệt giữa xe ô tô con tải và xe tải, ông An chia sẻ, khi cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo, kiểm định (GCN), các đơn vị có chức năng đã ghi rõ tên loại phương tiện là ô tô tải pickup hoặc ô tô con pickup.

"Khi người dân mua xe đã biết rõ về tên các loại phương tiện này thông qua giấy chứng nhận (GCN) của đăng kiểm, thông qua giá mua xe bởi xe ô tô con pickup bị áp dụng các mức thuế của xe ô tô con nên giá bán cao hơn nhiều so với ô tô tải pickup", ông An cho biết.

Theo ông An, trong GCN kiểm định xe ô tô tải pickup cũng ghi rõ niên hạn sử dụng của xe là 25 năm kể từ năm sản xuất, như các loại xe tải khác, trong khi xe ô tô con pickup không bị áp dụng quy định về niên hạn sử dụng.

"Tiêu chí phân loại ô tô tải pickup và ô tô con pickup trong thông tư này không thay đổi so với các quy định trước đây", ông An khẳng định.

Thông tư 53/2024 là căn cứ để các cơ quan quản lý áp dụng các chính sách pháp luật liên quan, đặc biệt là chính sách về thuế đối với dòng xe pickup. Do đó, nếu có điều chỉnh về phân loại xe pickup, việc sửa đổi cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các tác động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, việc sửa đổi Thông tư cũng phải bảo đảm phù hợp với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như tuân thủ hệ thống pháp luật có hiệu lực cao hơn như Hiến pháp, luật, nghị định của Chính phủ và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đối với ý kiến có thể điều chỉnh tải trọng xe pickup xuống dưới 950 kg để được phân loại là ô tô con, từ đó tránh quy định hạn chế lưu thông trong giờ cao điểm tại nội đô, ông An cho rằng: "Điều này không dễ thực hiện".

Khi một mẫu xe ô tô con pickup hoặc ô tô tải pickup được đưa ra thị trường, phương tiện phải trải qua quy trình thử nghiệm, đánh giá chất lượng của nhà sản xuất, cũng như thủ tục chứng nhận trong quá trình sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hai loại xe này còn chịu các chính sách thuế khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và chi phí lăn bánh của phương tiện. Vì vậy, nhà sản xuất không thể đơn giản "hạ tải" trên giấy tờ để chuyển đổi từ ô tô tải pickup sang ô tô con pickup.