Xe bán tải có được lưu thông vào trung tâm TP.HCM?

Thời gian gần đây, sau thông tin Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo khung giờ trong giờ cao điểm sáng từ 6 - 9 giờ và chiều từ 16 - 19 giờ 30 hằng ngày. Rất nhiều chủ xe bán tải tại khu vực TP.HCM quan tâm và đã đặt câu hỏi trên các nhóm hội.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân định rõ xe bản tải hiện đang áp dụng theo Quyết định số 23/2018 của UBND TP.HCM - quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Qua đó, xe bán tải (xe pickup) được định nghĩa là dòng xe có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.

TP.HCM có hạn chế và cấm vào trung tâm với các loại xe bán tải?

Theo quy định tại Điều 1 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 23/2019, TP.HCM áp dụng khung giờ hạn chế xe tải và xe chở hàng lưu thông vào nội đô nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Trong đó nêu rõ, các loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi quy định này gồm: Xe quân sự, xe công an, xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ/ Xe thuộc lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đi làm nhiệm vụ / Xe tang / Xe bán tải và xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950kg.

Vì vậy, xe bán tải không bị hạn chế hay cấm vào trung tâm TP.HCM. Nhưng người lái vẫn phải chấp hành hệ thống biển báo trên từng tuyến đường: đường nào có biển cấm tải thì không được đi vào, còn đường không cấm thì được lưu thông bình thường".

Xe bán tải hiện không bị cấm vào nội đô TP.HCM và có phần khác với Hà Nội, nhưng vẫn phải tuân thủ biển báo từng tuyến đường. Ngoài ra, tại thị trường trong nước vẫn có một số dòng xe pickup được nhập khẩu và tính thuế như ô tô con và đã được ghi rõ trong giấy Đăng kiểm xe.

Nhưng hiện nay phần lớn đã được xếp vào nhóm xe tải. Do đó, không thể áp dụng cách quản lý như ô tô con cho tất cả xe bán tải; mỗi loại sẽ có quy định riêng, kể cả về niên hạn sử dụng.

Thông tư 53/2024/TT-BGTVT (Thông tư 53) đã chuẩn hóa lại định nghĩa, chia xe bán tải thành hai nhóm riêng biệt, gồm: ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Theo đó, phụ lục IV, Thông tư 53 phân loại các dòng xe ô tô tải thông dụng.

Dựa vào mục 3 và 4 của phụ lục này, xe bán tải được xếp vào nhóm "ô tô tải pickup" phải có kiểu dáng cabin tương tự ô tô con nhưng bắt buộc đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật riêng biệt. Về số chỗ ngồi, xe cabin đơn chỉ có một hàng ghế, trong khi xe cabin kép có hai hàng ghế với tổng số người cho phép chở không quá 5 người.

Trước đây, theo QCVN 41:2019/BGTVT, xe bán tải có khối lượng chuyên chở dưới 950kg được xem là xe con. Nỗi lo này xuất phát từ việc thay đổi căn cứ pháp lý trong phân loại phương tiện giao thông. Trong bối cảnh hiện nay, các hãng xe lớn đang phân phối các dòng xe bán tải trong khi đó Toyota Việt Nam cho biết, đã làm việc với cơ quan chức năng để nghiên cứu thêm.

Không nằm ngoài cuộc, hãng xe Mỹ Ford đã đồng hành cùng các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan.

Tại thị trường Việt Nam, doanh số xe bán tải trong năm 2023 là 20.122 xe, năm 2023 đạt 23.163 xe và năm 2025 tăng lên 27.093 xe. Vì lý do chính, xe bán tải vừa có thể chở hàng, chở người lại có thể di chuyển được trên nhiều địa hình đường xá khác nhau, mức độ tiện nghi cũng ngày một được nâng cấp không thua kém xe SUV hay Sedan.