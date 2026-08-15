Cục CSGT đề xuất có thể nộp phạt nguội hoàn toàn qua mạng

Cục CSGT hôm 13/8 cho biết đang đề xuất sửa một số quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, hiện được xây dựng dự thảo để trình Quốc hội. Mục tiêu là đưa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông lên môi trường điện tử.

Theo Cục CSGT, với những vi phạm được phát hiện thông qua camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng..., cơ quan chức năng có thể căn cứ vào bằng chứng điện tử để ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản như hiện nay.

Cụ thể, hệ thống phát hiện vi phạm có thể tự động gửi thông báo đến tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức trong vòng hai giờ. Người vi phạm xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung thông báo. Nếu đồng ý, người vi phạm có thể thực hiện thủ tục nộp phạt trực tuyến, trường hợp có vướng mắc sẽ liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.

Hệ thống trung tâm camera an ninh ở Công an phường Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Cục CSGT cho rằng việc phát triển các ứng dụng định danh điện tử như VNeID, VNeTraffic cùng hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ tạo điều kiện để xử lý vi phạm giao thông theo hình thức trực tuyến.

Công an cấp xã dự kiến là đầu mối thông tin về vi phạm đối với người dân cư trú trên địa bàn. Dự kiến Luật Xử lý vi phạm hành chính được thông qua và có hiệu lực trong năm 2027.

Nộp phạt online nhưng vẫn phải đến cơ quan công an

Hiện nay, người vi phạm có thể nộp tiền phạt nguội trực tuyến nhưng chưa thể thực hiện toàn bộ quy trình qua mạng.

Sau khi hệ thống camera ghi nhận vi phạm, cơ quan chức năng phải xác minh phương tiện và người điều khiển. Chủ xe hoặc người vi phạm vẫn phải đến cơ quan công an để làm rõ, xác định người lái và lập biên bản. Sau khi có quyết định xử phạt, người dân mới có thể lựa chọn nộp phạt trực tuyến.

Vì vậy, dù đã có hình ảnh hoặc dữ liệu điện tử ghi nhận hành vi vi phạm, người dân vẫn phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để hoàn tất một số thủ tục. Tại những nơi tiếp nhận đông người, người dân có thể phải xếp hàng, chờ đợi để được giải quyết. Quy trình này cũng tạo ra khoảng thời gian đáng kể giữa lúc phương tiện vi phạm và lúc người điều khiển thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Anh Lê Thượng Tiến (TP HCM), người đã nhiều lần đi đóng phạt nguội, cho biết mỗi lần làm thủ tục mất khoảng 2-3 giờ, gây tốn thời gian. Anh ủng hộ đề xuất xử lý phạt nguội hoàn toàn trực tuyến để người dân có thể hoàn tất nghĩa vụ nhanh hơn.

Theo anh Tiến, hiện nay từ khi vi phạm đến lúc nhận thông báo phạt có thể mất khoảng hai tuần. Khoảng thời gian này khiến người vi phạm dễ quên hành vi của mình.

Anh cho rằng nếu hệ thống có thể thông báo và cho phép người vi phạm xử lý, nộp phạt sớm sau khi hành vi được ghi nhận, người dân sẽ dễ liên hệ giữa lỗi vi phạm và việc bị xử phạt. Điều này có thể góp phần nâng cao ý thức chấp hành giao thông, thay vì vi phạm rồi chờ một thời gian dài mới nhận thông báo và thực hiện nghĩa vụ.