Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co giới thiệu 3 mẫu xe tại Việt Nam

Lynk & Co Việt Nam vừa giới thiệu ba mẫu xe SUV 01, 05, 09. Sự kiện đồng thời là lễ khai trương Showroom Lynk & Co đầu tiên tại Hà Nội và Lynk & Co Club. Đáng chú ý nhất là giá bán gần 2,2 tỷ đồng của dòng Lynk & Co 09, cao gấp đôi so với giá tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến, xe sẽ được bàn giao đến tay khách hàng trước Tết Nguyên Đán.

Lễ khai trương showroom Lynk & Co tại TP.HCM sẽ diễn ra trong tháng 1 tới, cùng với việc chính thức công bố giá bán và các chương trình ưu đãi tại thị trường Việt Nam đối với mẫu xe Lynk & Co 01 & Lynk & Co 05. Trước khi ra mắt, Lynk & Co nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng tại Việt Nam.

Tới nay, Lynk & Co đang ngày càng khẳng định vị thế với các dòng xe được phát triển dựa trên những tiêu chuẩn cao về công nghệ, sự an toàn, thiết kế tinh tế với độ hoàn thiện sắc nét. Tính đến tháng 11/2023, Lynk & Co đã đạt cột mốc sản xuất lũy kế 1 triệu xe ra thị trường toàn cầu và phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, trung tâm dịch vụ và chuỗi club kết nối độc đáo.

Với mong muốn tạo ra một trải nghiệm di chuyển cá nhân đột phá, tại sự kiện lần này, Lynk & Co giới thiệu mẫu xe Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09 - ba dòng xe thuộc phân khúc SUV được người tiêu dùng toàn cầu đặc biệt yêu thích bởi thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn vượt trội.

Trong đó, Lynk & Co 09 là dòng xe flagship, được phát triển trên nền tảng công nghệ SPA với động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động AWD. Dòng xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, kiểu dáng góc cạnh và sắc nét, phong cách thời thượng. Lynk & Co 09 được trang bị hệ thống hiển thị cao cấp với màn hình hắt kính HUD, màn hình trung tâm 12 inch, màn hình sau vô lăng 12,3 inch và màn hình cảm ứng phụ thay cho nút cơ học; cùng hệ thống 14 loa Bose.

Dòng xe phân phối tại Việt Nam có kết cấu 7 chỗ phù hợp với thị hiếu của người dùng. Mẫu xe Lynk & Co 09 còn được đầu tư nhiều tiện ích để mang đến trải nghiệm thoải mái nhất như ghế bọc da Monaco Nappa, bộ công nghệ hỗ trợ lái chủ động…

Lynk & Co 01 là mẫu SUV cỡ C có công suất lớn nhất phân khúc với động cơ 2.0L, 4 xi-lanh công suất cao, tăng áp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong phạm vi dòng xe SUV đô thị, giảm thiểu tác động đến môi trường. Lynk & Co 01 sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Lynk & Co 05 là dòng xe thuộc phân khúc crossover SUV, được đánh giá là bản coupe SUV của 01, có thiết kế hiện đại và tính năng vượt trội với các đường nét cắt gọt sắc sảo và trang bị cản trước, cản sau thể thao, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ và khỏe khoắn. Lynk & Co 05 được trang bị hệ truyền động AWD, cùng 4 chế độ lái với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu và hiệu suất vận hành cao.

Bên cạnh các tính năng tiện nghi cao cấp, điểm nổi bật của Lynk & Co 05 là công nghệ và tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm, cân bằng điện tử và nhiều cảm biến hỗ trợ người lái. Với kiểu dáng crossover SUV, xe cung cấp không gian rộng rãi cho hành khách và hàng hóa, giúp cho các chuyển đi xa của các gia đình trở nên thoải mái và tiện lợi. Một điều không thể bỏ qua, trên tất cả các xe của Lynk & Co đều được trang bị trên 20 tính năng hỗ trợ người lái thông minh để mang lại cảm giác lái an toàn và hiện đại.

Bởi các mẫu xe Lynk & Co đều thừa hưởng nhiều công nghệ và khung gầm trực tiếp từ hãng xe Thụy Điển Volvo. Với định vị là thương hiệu hạng sang Trung Quốc, người tiêu dùng từ lâu đã lường được việc giá bán của các dòng xe Lynk & Co sẽ không rẻ. Dù vậy, giá bán này vẫn gây nhiều bất ngờ khi khá cao so với giá ở Trung Quốc. Lynk & Co 09 hiện có giá từ 265.900 - 320.900 tệ tương đương từ 911 triệu - 1,1 tỷ đồng.

