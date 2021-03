Chỉ còn 5 ngày để mua xe VinFast Lux với trước bạ 0 đồng

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:52 PM (GMT+7)

Chính sách “Trước bạ 0 đồng” của VinFast áp dụng với hai mẫu Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ kéo dài đến hết ngày 28-2.

Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ với xe sản xuất và lắp ráp trong nước đã hết hiệu lực từ ngày 31-12-2020. Mua xe từ sau thời điểm này, khách hàng sẽ phải đóng 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10-12% giá trị xe - một khoản tiền khá lớn, đặc biệt với những xe có giá trị cao.

Như vậy, chính sách ưu đãi dành cho mẫu xe VinFast Lux chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn.

“Cả năm vừa qua tôi chỉ chờ có thêm thưởng Tết là đủ để mua ô tô nhưng khi đó chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đã dừng lại”- anh Minh Phú (Hà Nội) cho hay.

Anh Phú cho biết thêm: "May thay, VinFast vẫn tiếp tục kéo dài chương trình hỗ trợ 100% trước bạ đến sau Tết, nên tôi quyết định mua ngay chiếc Lux A2.0 mà không cần suy nghĩ, vì vừa là mẫu xe tôi thích từ lâu, lại tiết kiệm được tới hơn 100 triệu đồng tiền trước bạ”.

Để hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang bùng phát, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, VinFast quyết định gia hạn chương trình “Trước bạ 0 đồng” áp dụng với hai dòng xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ ngày 1-1 đến hết ngày 28-2. Nhờ đó, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận với những dòng xe thương hiệu Việt chất lượng cao với mức giá phải chăng, ngay cả khi Nghị định của Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ đã hết hiệu lực.

Sau khi trừ ưu đãi vào giá bán, VinFast Lux A2.0 chỉ còn hơn 881 triệu đồng, Lux SA2.0 hơn 1,226 tỉ đồng trong trường hợp khách hàng trả thẳng 100% giá trị xe. Đối với khách hàng trả góp, giá Lux A2.0 là hơn 979 triệu và giá Lux SA2.0 là hơn 1,362 tỉ đồng. Điều kiện để được hưởng ưu đãi này là khách hàng hoàn tất thủ tục mua bán và nhận xe muộn nhất vào ngày 28-2.

Ngoài ra, một số khách hàng mua xe cũng được hưởng các quyền lợi khác như gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại khu đô thị Vinhomes và trung tâm thương mại Vincom, hay sử dụng dịch vụ cứu hộ 24/7 hoàn toàn miễn phí. Đây là những ưu đãi và đặc quyền dành cho khách hàng mà VinFast là hãng xe duy nhất trên thị trường thực hiện.

Không chỉ hấp dẫn bởi những chương trình ưu đãi lớn, bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 còn được đánh giá cao với chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm, dài nhất thị trường. Chính sách này thể hiện sự tự tin của hãng xe Việt vào chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo niềm tin và sự an tâm lớn cho khách hàng.

Mới đây, vào ngày 16-2, VinFast đã được vinh danh với giải thưởng “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP), với danh mục sản phẩm đạt chứng nhận an toàn từ mức 4 sao trở lên. Đáng chú ý hơn, VinFast là thương hiệu duy nhất được trao giải thưởng này.

Hiện tại, bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP - điểm an toàn cao nhất đối với một mẫu xe trên thị trường. Những mẫu xe này được phát triển trên nền tảng xe Đức, được thiết kế bởi studio nổi tiếng của Ý và sở hữu những công nghệ tiên tiến đến từ châu Âu. So với các xe cùng tầm giá, Lux A2.0 và Lux SA2.0 còn thể hiện sự vượt trội trong khả năng vận hành khi được trang bị động cơ tăng áp 2.0L công nghệ Đức kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp.

