Mercedes-Benz C 180 tại Việt Nam sắp có bản thể thao AMG Line

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:30 PM (GMT+7)

Mẫu xe sang “giá rẻ” Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 đang đếm ngược thời gian ra mắt khách hàng Việt.

Theo thông tin từ phía đại lý, Mercedes-Benz Việt Nam dự kiến ra mắt thêm một phiên bản mới cho dòng xe C-Class chủ lực. Đó chính là Mercedes-Benz C 180 AMG 2021.

Mercedes-Benz C 180 AMG Line 2021

C 180 AMG sẽ là phiên bản thứ 4 của dòng xe C-Class tại thị trường Việt Nam, bán song song với 3 phiên bản còn lại, gồm C 180, C 200 Exclusive và C 300 AMG.

Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 sẽ được trang bị gói phụ kiện AMG Line bao gồm: lưới tản nhiệt kim cương đặc trưng, cản trước/sau, nẹp sườn và đặc biệt là bộ mâm hợp kim 18 inch có thiết kế ngôi sao tương tự như phiên bản C 300 AMG, nổi bật hơn trang bị 17 inch ở bản C 180 thường. Tuy nhiên, xe không có cụm đèn Multibeam LED mà vẫn sử dụng đèn LED như bản thường.

Mercedes-Benz C 180 bản thường

Nội thất của Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 tương tự như bản thường. Tổng thể khoang cabin vẫn sang trọng với chất liệu da và gỗ, màn hình giải trí vẫn là loại 7 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng 3 chấu tích hợp đầy đủ nút bấm điều khiển kèm 2 nút cảm ứng nhỏ 2 bên, bảng đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình điện tử, đề nổ nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng,…

Vì tương đồng với C 180, phiên bản Mercedes-Benz C 180 AMG vẫn có đủ 7 túi khí, cảnh báo mất tập trung, hệ thống ESP Curve Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua, phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh, lốp xe run-flat, hệ thống treo tự thích ứng, hỗ trợ đỗ xe chủ động và 5 chế độ lái.

Bên dưới nắp ca-pô Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 là khối động cơ I4 1.5L tăng áp kép thế hệ mới, mã hiệu “M264”. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số 9 cấp cho đầu ra công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại tua máy 1.500 vòng/phút. Hộp số tự động 9 cấp, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau.

Mercedes-Benz C 180 bản thường

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz C 180 đang được phân phối với giá bán lẻ đề xuất là 1,399 tỷ đồng. Dự kiến giá bán Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 sẽ nhỉnh hơn bản thường khoảng 100 – 150 triệu đồng. Mẫu sedan hạng sang là đối thủ cạnh tranh với Audi A4, BMW 3-Series, Lexus IS, Volvo S60 và Jaguar XE.

Nguồn: http://danviet.vn/mercedes-benz-c-180-tai-viet-nam-sap-co-ban-the-thao-amg-line-502021131629309.htm