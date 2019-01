Cập nhật giá xe Toyota Vios 2019 mới nhất tại đại lý - Cơ hội vàng mua xe Toyota

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019 12:00 PM (GMT+7)

Bảng giá xe Toyota Vios 2019 mới nhất kèm nhiều ưu đãi mới nhất mà hãng xe Toyota mang đến cho khách hàng. Mua xe Toyota Vios 2019 ưu đãi tiền mặt lên đến chục triệu đồng.

Toyota không còn là cái tên xa lạ với khách hàng cùng hàng loạt các dòng xe đang cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Và một trong những dòng xe góp phần tạo nên doanh số top 1 cho Toyota là mẫu xe Toyota Vios. Theo đó, Toyota Vios 2019 với sự cải tiến mới mẻ luôn là sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc xe sedan. Cùng chúng tôi tham khảo giá xe Toyota Vios 2019 và những chương trình ưu đãi mới nhất dành cho khách hàng.

Hình ảnh sang trọng xe Toyota Vios 2019

Tham khảo giá xe Toyota Vios mới nhất

Đối với các phiên bản mới nhất của xe Toyota Vios, phiên bản mới nhất là bản, Vios 1.5G 2019, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4425 x1730 x 1475 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm. Như vậy, xe Vios G 2019 dài hơn 15 mm, rộng hơn 30 mm và thấp hơn 1mm so với phiên bản Toyota Vios 2018. Đây là những thông số đều nhỏ hơn chút ít so với hai đối thủ chính là xe Hyundai Accent và xe Honda City. Theo đó, giá xe Toyota Vios 1.5E bản số sàn là 531 triệu đồng, bản Vios E 1.5E CVT là 569 triệu đồng và bản cao cấp Toyota Vios 1.5G CVT là 606 triệu đồng. Mức giá này cao hơn một chút so với đối thủ Hyundai Accent và tương đồng với xe Honda City.

Cụ thể bảng giá xe Vios 2019 mới nhất như sau:

Mẫu xe Động cơ - Hộp số Công suất (HP) Giá bán đề xuất (triệu đồng) Toyota Vios E 1.5L - MT 108/6000 531 Toyota Vios E 1.5L - CVT 108/6000 569 Toyota Vios G 1.5L - CVT 108/6000 606

Thông tin khuyến mãi của Toyota Vios 2019 tại đại lý Toyota:

Vios E : Hỗ trợ 15 triệu tiền mặt và 02 năm Bảo hiểm xe hoặc 01 năm Bảo hiểm + DVD và Camera de

Vios G : Tặng 02 năm bảo hiểm thân xe

Vậy còn chần chờ gì nữa? Với ưu đãi 15 triệu tiền mặt và gói bảo hiểm 2 năm thân xe - đây là cơ hội tốt để tậu ngay một em Toyota Vios 2019 cực bắt mắt và sang trọng trong tháng này.

Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019 cập nhật mới nhất

Ngoài giá xe Toyota Vios niêm yết tại đại lý, khách hàng còn phải trả một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể có giá lăn bánh xe Toyota Vios 2019. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 11 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Mẫu xe Giá bán đề xuất (triệu đồng) Giá lăn bánh tại TP.HCM Tỉnh thành khác Toyota Vios 1.5E 531 582 572 Toyota Vios 1.5E 569 624 614 Toyota Vios 1.5G 606 680 670

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của xe Toyota Vios 2019 để đưa ra quyết định có nên mua xe Toyota Vios 2019 hay không.

Ưu điểm xe Toyota Vios 2019

Ưu điểm đầu tiên phải nói đến đó là việc sử dụng xe Toyota Vios cực kì tiết kiệm nhiên liệu. Xe Toyota Vios được thiết kế với tính năng tiết kiệm nhiên liệu cao. Bên cạnh đó, độ bền của xe cũng là một ưu điểm nổi bật mỗi khi khách hàng nhắc đến xe Toyota. Một ưu điểm tiếp theo của xe Vios 2019 đó là khi mua xe Toyota Vios cũ, khách hàng sẽ yên tâm về độ bền và mức độ hỏng vặt. Thương hiệu Toyota được nhiều người biết đến với khả năng bền bỉ và sức bền, chính điều này mà khi bán xe Toyota Vios, dòng xe này rất ít khi bị mất giá. Đây chính là điểm chiếm được sự tin tưởng của khách hàng nhất bởi vì nếu như hệ thống an toàn không có sự cải tiến nhiều, vẻ đẹp hình thức cũng có thể tạm chấp nhận đối với những khách hàng không quan trọng về ngoại thất xe Toyota Vios.

Một số hình ảnh ngoại thất Toyota Vios 2019 được chụp trực tiếp tại đại lý.

Đánh giá xe Toyota Vios về ngoại thất, ngoại thất Toyota Vios mang vẻ đẹp cá tính, thể thao và hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhóm đối tượng khách hang mà Toyota Vios hướng đến bao gồm tất cả mọi độ tuổi và mọi phân khúc. Chỉ cần bạn thích, xe Toyota Vios 2019 sẽ giúp bạn thoải mái di chuyển trên mọi cung đường. Và giờ đây, việc sở hữu một chiếc xe ô tô kiểu dáng sedan sang trọng đã không còn khó khăn. Với sự trở lại của 3 phiên bản Toyota Vios 1.5MT, Toyota Vios 1.5AT, Toyota Vios 1.5AT, xe Vios 2019 đã thu hút được một lượng lớn khách hàng qua nhiều phiên bản xe, bên cạnh đó là trang bị nội thất tiện nghi, hiện đại và sang trọng.

Khoang nội thất xe Toyota Vios 2019

Với phiên bản Toyota Vios G 2019, đây là phiên bản cao cấp của thế hệ Toyota Vios 2019 với lối thiết kế nội thất độc đáo bao gồm không gian rộng rãi, các thiết bị nội thất được chọn lựa kĩ càng từ chất liệu đến mẫu mã thiết kế. Hệ thống vô lăng 3 chấu bọc da hiện đại tích hợp nút bấm âm thanh tiện dụng. Bên cạnh đó, hệ thống ghế ngồi cũng được bọc da cao cấp và những thiết bị khác như cụm đồng hồ, hệ thống âm thanh cũng được hoàn thiện với đầy đủ các thiết bị và tính năng hiện đại, cao cấp.

Tuy nhiên, nếu giá xe Toyota Vios G chào bán cao hơn so với túi tiền bạn đang muốn bỏ ra để mua xe Toyota thì phiên bản E sẽ giúp bạn làm được điều này. Cũng không kém gì phiên bản Vios G 2019 nhưng với chất liệu và kiểu cách thiết kế đơn giản hơn nên có giá xe Toyota Vios E thấp hơn Toyota Vios G.Bên cạnh thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi là hàng loạt những trang bị đảm bảo an toàn tiện lợi không thua kém gì những dòng xe cùng phân khúc. Trang bị hệ thống an toàn trên xe Toyota Vios 2019 bao gồm: hệ thống phanh đĩa….

Nhược điểm của xe Toyota Vios cần khắc phục

Việc sở hữu một chiếc ô tô sẽ tạo nên nhiều luồng suy nghĩ cho khách hàng. Chính do đó, tìm hiểu về những nhược điểm của một chiếc ô tô bạn muốn mua cũng là một điều rất quan trọng. Vậy nhược điểm của xe Toyota Vios 2019 là gì?

Đầu tiên, là hệ thống an toàn trang bị trên Vios 2019 chỉ trang bị 2 túi khí là quá ít so với các dòng xe cùng phân khúc. Bên cạnh đó cảnh cửa sau của Vios được thiết kế khá thấp nên nếu khách hàng không chú ý rất dễ bị đụng đầu khi ra vào xe. Tiếp theo là một nhược điểm về cảm giác lái, xe Toyota Vios 2019 chưa có sự đột phá khi khả năng tăng tốc chưa thật sự mượt mà, mạnh mẽ.

Thiết kế cửa sau xe Vios 2019 còn thấp, cần cẩn thận khi ra vào

Bên cạnh đó, khả năng cách âm của xe Vios cũng không cao nhưng điều này vẫn còn có thể chấp nhận được vì nó vẫn ở trong giới hạn cho phép không gây ra sự khó chịu quá mức trong lòng người sử dụng.Với phiên bản E cấp thấp thì việc trang bị những thiết bị hiện đại còn khá khiêm tốn như không có màn hình giải trí trung tâm, cảm biến lùi hay camera lùi. Nội thất vẫn chưa thật sự cuốn hút nhưng với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao, top xe giữ giá tốt thì đây chỉ là những nhược điểm không đáng nói.

Xe Toyota Vios không ngừng hot trên thị trường với mức giá bán cực hấp dẫn. Tham khảo thiết kế xe Toyota Vios qua bài viết: Bảng giá xe Toyota Vios 2019 cập nhật mới nhất.

Thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, hãng xe Toyota mang đến hàng loạt các chương trình ưu đãi cho khách hàng với mức khuyến mãi khủng.

